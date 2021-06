Víkend autošílenců: závod na kostkách a autojarmark s nejkrásnější stovkou

V sobotu 26. června se městys Rataje nad Sázavou opět rozezní řevem historických aut a motocyklů. Letitá tradice závodů do vrchu, kterou – stejně jako řadu dalších akcí – přerušila pandemie, se vrací. Jubilejní 10. Rataják bude startovat 26. června v 11 hodin v hlubokém údolí pod středověkým hradem Pirkštejnem, který můžete znát také z kultovní počítačové hry Kingdom Come: Deliverance.



„Historicky vedla příjezdová cesta do Rataj nad Sázavou z opačné strany – buď z Ježovic, nebo z Mirošovic. Zákeřná silnice do prudkého kopce, jež vede od železničního přejezdu přes centrum obce, vznikla až na začátku minulého století, zhruba v době výstavby železniční trati Ledečko–Kolín,“ popisují organizátoři.

„Říká se, že o první závodní jízdu se na tomto místě v roce 1904 pokusil prapradědeček zakladatelů současného závodu Lojzík Filip. Lichtenštejnský panský kočí na ratajském zámku se s kopcem porval statečně, nicméně pro slabou účast bylo na dalších 107 let pořádání závodu přerušeno. Až v roce 2011 se sjelo osm odvážných na první, obnovený ročník Ratajáku. V roce 2019 jich bylo už 80, což je i dnes maximální povolený počet.“

Unikátní trasa má celých 1300 metrů. Začíná pod hradem Pirkštejn, vine se okolo barokního kostela svatého Matouše, přes strmé romantické náměstí Míru, pod ratajským zámkem, okolo rybníčku a končí u hřbitova. „Po celé délce trati se závodníci mohou těšit na kvalitní žulovou dlažbu z jedenačtyřicátého roku připomínající Klausenpass, Masarykovu silnici na Zlaté návrší a jiné slavné kopce z předválečných časů. Jízda se jede dvoukolově jako jako zkouška pravidelnosti výkonu. Nejede se podle žádných sportovně-technických předpisů a stanov. V první řadě jde o pobavení posádek, o setkání majitelů historických vozidel a zábavu za volantem,“ lákají organizátoři.

Jediným omezením je minimální stáří startujícího vozu, musí to být alespoň třicetiletý veterán. „Startovné činí 600 Kč, vozidla vyrobená do roku 1939 startují za polovic, modely starší než sto let zdarma. Tradičně bude vyhodnoceno nejkrásnější dobové oblečení, nejstarší účastník, nejstarší vozidlo a účastník dorazivší po vlastní ose z největší vzdálenosti,“ doplňuje pořádající spolek Pro Rataje, který akci organizuje ve spolupráci s městysem Rataje nad Sázavou, klubem Čtrnáctka a Obvodním oddělením VB Strnadice, které je usazené v tamním Retromuzeu.

Nejhezčí stovka na světě

Na nedělním programu mají pak veteránisté Retro Garáž. Prodejní výstava a veteránská burza v Lysé nad Labem dnes patří k největším akcím svého druhu. Opět se na ní budou prezentovat renovační dílny a veteránské kluby, prodávat nové díky a jejich repliky, specializovaná literatura. Hlavním lákadlem bude výstava auto-moto veteránů, část z nich bude i na prodej, proběhne rovněž burza veteše.



Zlatým hřebem programu bude opět dražba veteránů. Její hvězdou bude Škoda 100 s pouhými šestnácti sty kilometry na počítadle kilometrů. Organizátor Retro Garáže Pavel Kočí se naparuje, že to je nejhezčí „stovka“ na světě. „Tato stovka nikdy nepoznala ruce klempíře, lakýrníka, elektrikáře ani čalouníka. Je totiž ve zcela původním a netknutém stavu. Tímto se řadí mezi světové unikáty. Vůz nevypadá jakoby sjel z výrobní linky. Vypadá ještě lépe – zvenku nese na sobě jemné stopy času, uvnitř voní jako nové auto a má úplně bezvadný interiér,“ popisuje.

Unikátně zachovalá Škoda 100 v aukci na Retro Garáži 2021

Je z roku 1974 a původně byla vyvezena do Švédska. „Celou dobu uschována u bývalého dealera škodovek,“ popisuje Pavel Kočí. Zelená škodovka je v exportní výbavě verze De Luxe, má stěrače světel, samonavíjecí bezpečnostní pásy, bezpečnostní pásy vzadu, stabilizátor zadní nápravy, pravé zpětné zrcátko, nadstandardní volant a ovladače blinkrů a stěračů.

„Startuje bezproblémově, motor si jen přede a je připraven vyrazit, je registrován na českých registračních značkách s uhrazenou ekodaní,“ láká Pavel Kočí, který stanovil vyvolávací aukční cenu unikátního kousku na 350 tisíc korun.

Fiat 650 Coupé v aukci na Retro Garáži 2021

Dále bude na Retro Garáži dražit například Fiat 650 Coupé, Škodu Forman Silver Line, Jawu 21 Pionýr nebo Čezetu 502/02 „prase“.