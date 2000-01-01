V sobotu 15. listopadu ovládne výstaviště v Lysé nad Labem tradiční veteránská akce, podzimní burza veteránské veteše Retro Garáž. Její už tradiční součástí je aukce veteránů. Tentokrát nabídne celkem 46 vozidel, konkrétně 36 motocyklů a 10 automobilů.
Autor: Retro Garáž
„Nabídka je opět velice pestrá. Z velké většiny se bude až na výjimky jednat o stroje po renovaci. Převládat budou samozřejmě tuzemské československé značky jako Jawa, ČZ, Tatra, ale i Wikov. Opět ale ozvláštníme nabídku i zahraničními perličkami značek MG, Raleigh, OEC nebo Citroën,“ láká organizátor akce Pavel Kočí.
Autor: Retro Garáž
Jeden z nejvzácnějších československých motocyklů vůbec. Celkem bylo vyrobeno pouhých 587 kusů. V roce 1939, kdy byl vyroben tento exemplář bylo vyrobeno jen 220 kusů.
Autor: Retro Garáž
„Stroj má dokonce původní originální výrobní štítek a korespondující čísla. Motocykl je plně funkční a pojízdný. K motocyklu je vyhotoven znalecký posudek soudním znalcem potvrzující originalitu stroje,“ dodává Pavel Kočí s tím, že „vatikán“ je naprosto nesehnatelná záležitost, která se v běžné inzerci prakticky neobjevuje.
Autor: Retro Garáž
ČZ 500 TOURIST ‚‚VATIKÁN’’: Vyvolávací cena: 990 000 Kč, odhad: 1 500 000 Kč – 1 800 000 Kč
Autor: Retro Garáž
ČZ 500 TOURIST ‚‚VATIKÁN’’
Autor: Retro Garáž
Retro Garáž je auto-moto veterán burza a prodejní výstava zaměřená na historická vozidla a vše co k nim patří. Na své si zde přijde opravdu každý. Ať už jste prodejce, který přijíždí prodat náhradní díly na staré vehikly nebo jste zapálený fanda, který hledá svůj sběratelský poklad,“ zve Kočí.
Autor: Retro Garáž
A láká na dražbu veteránů, která patří k tradičním zlatým hřebům programu. „Jedná se o sálovou aukci kombinovanou v reálném čase s online přihazováním na aukčním portálu. Dražitelé se tak mohou účastnit buďto na místě fyzicky, případně mohou přihazovat diskrétně online nebo po telefonu,“ zve Kočí a vyzdvihuje vybrané položky.
Autor: Retro Garáž
JAWA 500 OHC 15/01: Ikonický a vzácný půllitr v jednosedadlovém provedení (typ 15/01) z roku 1956, ve kterém bylo vyrobeno pouhých 536 kusů. „Zásadní výhodou je fakt, že se jedná o zcela originální kus, nikoliv dnes hojně vyskytující se repliku,“ komentuje Pavel Kočí. „Originalitu stroje dokresluje nejen původní výrobní štítek, originální československý technický průkaz, ale také funkční dobová výměna kol za kola z typu 02 s velkými bubny, které zjevně výrazně lépe brzdily, stejně tak má motocykl originální rám z typu 02 zřejmě kvůli dřívějšímu poškození.“
Autor: Retro Garáž
Vyvolávací cena: 515 000 Kč. odhad: 700 000 Kč – 900 000 Kč
Autor: Retro Garáž
Nesmírně vzácný a sběratelsky zajímavý motocykl britské značky OEC (Osbourne Engineering Company). Jedná se motocykl s unikátním dvojitým mechanismem řízení tzv. duplex steering.
Autor: Retro Garáž
Motocykl je osazen výkonným soutěžním motorem Blackburne 500 OHV. Motocykly s motory Blackburne byly v závodním světě pojem. Ve 20. letech vyhrály hned 6. legendární závod Tourist Trophy, 7x dojely na druhém a 6x na třetím místě.
Autor: Retro Garáž
Rok výroby: 1930, vyvolávací cena: 380 000 Kč, odhad: 550 000 Kč – 850 000 Kč
Autor: Retro Garáž
RALEIGH 800 SV
Autor: Retro Garáž
Vzácný motocykl z poloviny dvacátých let. Značka Raleigh osazovala své stroje typicky plochými dvouválci o objemu 699 ccm, ovšem v roce 1924 byl představen vrchol tehdejší nabídky. Tou byl výkonný vidlicový dvouválec SV o objemu 800 ccm se sklonem válců pod úhlem 60 stupňů.
Autor: Retro Garáž
Rok výroby: 1925, vyvolávací cena: 280 000 Kč, odhad: 500 000 Kč – 700 000 Kč
Autor: Retro Garáž
RALEIGH 800 SV
Autor: Retro Garáž
ŠKODA 645 TUDOR
Autor: Retro Garáž
Vzácná předválečná limuzína v málo vídaném provedení tudor s řadovým šestiválcovým motorem o výkonu 45 koní. „Je to úžasná luxusní limuzína vzácná i pro velice nízký počet vyrobených kusů (méně než 800 ks),“ komentuje Pavel Kočí.
Autor: Retro Garáž
Historická zajímavost dle archivu Škoda muzeum: Jedná se o 2. vyrobený vůz typu 645 celkově, přičemž tento kus byl využit jako výstavní exponát na pražském autosalonu pořádaném na podzim 1929.
Autor: Retro Garáž
Rok výroby: 1929, vyvolávací cena: 260 000 Kč, odhad: 370 000 Kč – 450 000 Kč
Autor: Retro Garáž
ŠKODA 645 TUDOR
Autor: Retro Garáž
JAWA 500 OHV ‚‚RUMPÁL’’
Autor: Retro Garáž
Vzácný sběratelský motocykl. „Jedná se o druhý typ tzv. plecháč se zesílenou přední vidlicí ze 3. výrobní série, kdy bylo vyrobeno v letech 1933 a 1934 pouhých 250 ks,“ vysvětluje Pavel Kočí. „Motocykl nebyl od renovace téměř vůbec provozován a zdobil soukromou expozici. Je tak stále v dokonalém stavu, prakticky bez jakéhokoliv opotřebení. Vzhledem ke kvalitě provedené renovace a originalitě stroje se jedná o mimořádnou investiční příležitost.“
Autor: Retro Garáž
Rok výroby: 1934, vyvolávací cena: 890 000 Kč, dhad: 1 300 000 Kč – 1 550 000 Kč
Autor: Retro Garáž
JAWA 500 OHV ‚‚RUMPÁL’’
Autor: Retro Garáž
JAWA 250/652 „SOUTĚŽNÍ TRUBKA’’
Autor: Retro Garáž
Prakticky nesehnatelný a jedinečný kus naší závodní motocyklové historie. „Motocykl v dochovaném, dříve zcela jistě ježděném stavu. To mu však na atraktivitě neubírá, možná právě naopak,“ komentuje Pavel Kočí. „Stroj nebyl dlouhá léta provozován, byl pouze vystaven v expozici muzea, kde zdobil sekci terénních soutěžních motocyklů. Je to jedinečná příležitost pro sběratele získat motocykl, kterých se vyrobilo jen okolo 200 ks.“
Autor: Retro Garáž
Rok výroby: 197, vyvolávací cena: 190 000 Kč, odhad: 350 000 Kč – 450 000 Kč
Autor: Retro Garáž
JAWA 250/652 ''SOUTĚŽNÍ TRUBKA’’
Autor: Retro Garáž
ČZ 360/969 MONTREÁL
Autor: Retro Garáž
Legendární soutěžní motocykl přezdívaný “montreál” podle stroje vystaveného na světové výstavě Expo v Montrealu v roce 1967. „Prakticky vše je na motocyklu originální, pouze přední blatník je v replice. Stroj je plně funkční a pojízdný. Bez dokladů. Krásný muzejní kus. Absolutně bez investic. Jedinečná příležitost pro někoho, kdo shání špičkový originální stroj, který sedlali jezdci jako Paul Friedrichs, Joel Robert, Miroslav Lisý, Miroslav Halm, ale také Paul Newman,“ říká Pavel Kočí.
Autor: Retro Garáž
Rok výroby: 1969, vyvolávací cena: 100 000 Kč, odhad: 170 000 Kč – 230 000 Kč
Autor: Retro Garáž
JAWA 250/553 LIBEŇÁK
Autor: Retro Garáž
Rok výroby: 1961, vyvolávací cena: 145 000 Kč, odhad: 220 000 Kč – 300 000 Kč
Autor: Retro Garáž
Vzácný soutěžní motocykl určený pro soutěže šestidenní. „Jedná se o skutečně originální stroj, nikoliv o dnes běžnou předělávku ze ‚švéda‘ (motocykl určený pro švédskou armádu). Velkou raritou jsou především původní platné doklady, tedy československý technický průkaz a ještě stará okresní SPZ. Stroj má rovněž původní výrobní štítek v angličtině, všechna čísla korespondují,“ uvádí Pavel Kočí.
Autor: Retro Garáž
JAWA 250/553 LIBEŇÁK
Autor: Retro Garáž
ČZ 125/519 MOTOCROSS
Autor: Retro Garáž
Vzácný motokrosový motocykl z úplného konce výroby strakonické ČZ. „Vzhledem k počtu pouhých 136 vyrobených kusů se jedná o velice raritní sběratelskou záležitost. Motocykl navíc disponuje i originálním výrobním štítkem, je tedy zjevné, že se jedná o jeden z těch mála skutečně smontovaných strojů ve fabrice,“ uvádí Pavel Kočí.
Autor: Retro Garáž
Rok výroby: 1991, vyvolávací cena: 110 000 Kč, odhad: 220 000 Kč – 300 000 Kč
Autor: Retro Garáž
ČZ 125/519 MOTOCROSS
Autor: Retro Garáž
JAWA 250/T579 EVROPAN
Autor: Retro Garáž
Jedna z nejvzácnějších motokrosových motorek, co kdy Jawa vyrobila. „Typ T579 se lišil oproti původním Jawám skoro ve všem. Speciální malá letmo uložená nádrž se dvěma kohouty, upravený rám, jiná zadní vidlice, zkrácené výfuky, zesílený a posílený motor na 22PS, jiné sedlo, jiné blatníky, jiné brzdy. Tuto motorku je prakticky nemožné složit z dílů, které jsou speciální a nedostupné. V této kubatuře mělo vzniknout pouhých 152 ks,“ popisuje Pavel Kočí.
Autor: Retro Garáž
Tento kus je vývozní s originálním výrobním štítkem v angličtině. Byl přivezen zpět ze státu Michigan (USA).
Autor: Retro Garáž
„Motocykl je bez vážnější nehody. Používán a ježděn byl dle zachovalosti původních dílů zřejmě jen minimálně. Barva na motorce je podle měření mikrometrem původní. Má krásná nebouraná kola. Na výfucích je trocha koroze a škrábanců, ale nic vážného. Nádrž má také velmi slušný chrom, uvnitř je ve skvělém stavu. Na motorce byla vyměněna řídítka s držáky, páčkami a gumovými rukojeťmi, sedlo a krycí sukýnka,“ popisuje Pavel Kočí.
Autor: Retro Garáž
WIKOV 40 LIMUZÍNA
Autor: Retro Garáž
Vzácné předválečné vozidlo v provedení šestimístná limuzína s výkonným dvoulitrovým motorem. Wikovů 40 bylo vyrobeno pouze okolo 300 ks a vždy se jednalo o velice luxusní vozy pro bohatou klientelu.
Autor: Retro Garáž
Rok výroby: 1934, vyvolávací cena: 950 000 Kč, odhad: 1 600 000 Kč – 2 300 000 Kč
Autor: Retro Garáž
WIKOV 40 LIMUZÍNA
Autor: Retro Garáž
TATRA 57 POLOKABRIOLET
Autor: Retro Garáž
TATRA 57 POLOKABRIOLET
Autor: Retro Garáž
Oblíbená Tatra 57 přezdívaná Hadimrška v elegantním a vzácném karosářském provedení polokabriolet.
Autor: Retro Garáž
„Tato Tatra má zajímavou historii: Nová byla 2. 7. 1932 dodána zákazníkovi do Trutnova. V 70. letech se objevila v Jičíně a v 80. letech byla prodána do Německa. V 90. letech přesídlila s majitelem do Francie. Tam měla 35 let domov v rukou německého inženýra, který byl jen o málo mladší než auto samo,“ popisuje Pavel Kočí. „Aktivní veteránský život této Tatry dokreslují i různé fotografie a tiskové zmínky z veteránských srazů a rallye, kterých se v zahraničí účastnila. Sběratele jistě potěší český Svazarmovský! certifikát z provedené testace na historickou původnost z roku 1977.“
Autor: Retro Garáž
TATRA 57 POLOKABRIOLET
Autor: Retro Garáž
Rok výroby: 1932, vyvolávací cena: 400 000 Kč, odhad: 600 000 Kč – 750 000 Kč
Autor: Retro Garáž
MG F1 MAGNA ‚‚JARVIS’’
Autor: Retro Garáž
Předválečný britský roadster věhlasné značky MG s výkonným řadovým šestiválcem, který ve své době patřil mezi opravdové sportovní vozy. „Vzácnost tohoto vozu spočívá především v zakázkově vyrobené čtyřmístné karoserii v renomované karosárně Jarvis & Sons v londýnském Wimbledonu. Dnes se hovoří o pouhých 3 kusech v této karosářské podobě,“ komentuje Pavel Kočí. „Karoserie značky Jarvis vynikaly tím, že byly kvůli použití hliníkových dílů mnohdy lehčí než ty sériové. Svůj věhlas získaly i kvůli elegantně sportovnímu designu.“
Autor: Retro Garáž
Vůz má bohatou historii. Jako nový byl prodán do Irska (hrabství Limerick). Z této doby je k vozu dochovaná vůbec první přidělená SPZ (IU 2474). „V 70. letech přesídlil do Londýna k jednomu z nejznámějších sběratelů a obchodníků s veterány – Danu Marguliesovi, v jehož sbírce strávil přes 40 let. Následoval poměrně aktivní veteránský život. Vůz se objevoval na akcích MG Car Clubu. Od roku 2017 patří do sbírky muzea Veteran Arena Olomouc.“ Letos v září úspěšně absolvoval legendární závod Zbraslav – Jíloviště.
Autor: Retro Garáž
Rok výroby: 1932, vyvolávací cena: 890 000 Kč, odhad: 1 100 000 Kč – 1 480 000 Kč
Autor: Retro Garáž
ŠKODA 105L
Autor: Retro Garáž
Tato stopětka má dle tachometru najeto méně než 7 000 km.
Autor: Retro Garáž
„Podvozek je v dokonalé kondici bez známek používání. Karoserie vozu je rovněž absolutně původní, s originálním a poměrně neobvyklým lakem mahagonová červeň, bez známek koroze, rovněž prakticky dokonalá. Interiér to stejné, opět jako nový bez známek používání,“ uvádí Pavel Kočí. „Vozidlo je nyní po čerstvém servisu. Je plně funkční a provozuschopné. Škodovka má původní československé doklady, SPZ jsou již v novém formátu. Z původní dokumentace je k dispozici i originální záruční list. Vzhledem k originalitě a extrémně nízkému nájezdu jde o jedinečný sběratelský kus.“
Autor: Retro Garáž
Rok výroby: 1985, vyvolávací cena: 50 000 Kč, odhad: 150 000 Kč – 250 000 Kč
Autor: Retro Garáž
ŠKODA 105L
Autor: Retro Garáž