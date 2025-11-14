Hvězdou víkendové dražby unikátů je jedna z nejvzácnějších českých motorek

  10:00
V sobotu 15. listopadu ovládne výstaviště v Lysé nad Labem tradiční veteránská akce, podzimní burza veteránské veteše Retro Garáž. Její už tradiční součástí je aukce veteránů. Tentokrát nabídne celkem 46 vozidel, konkrétně 36 motocyklů a 10 automobilů.
ČZ 500 TOURIST ‚‚VATIKÁN'' JAWA 500 OHC 15/01 OEC 500 SPORT ‚‚BLACKBURNE OHV''

