Hvězdou víkendové dražby unikátů je jedna z nejvzácnějších českých motorek
Záhadné sci-fi auto se prohánělo noční Prahou. Pomozte nám odhalit, co je zač
Při večerní procházce Prahou potkal fotograf iDNES.cz záhadný koncept. V Karlíně, který pro jeho fotogeničnost a kulisy moderní architektury rády využívají filmové štáby, se o víkendovém večeru...
Mnoho řidičů dělá stejnou chybu. Motoru to nesvědčí a zákon ji trestá
Zamrzlá okna a ranní spěch. Mnoho řidičů sahá po škrabce a současně spouští motor, aby za chvíli vyrazili na cestu v teple a s čistým výhledem. Zdánlivě praktický postup však může přijít draho.
Čínský útok, nabíjení snů a brutální elektrotatra. Velká galerie z e-Salonu
Ještě v sobotu a neděli můžete v PVA Letňany navštívit veletrh e-Salon. Zde si lze prohlédnout – a v některých případech dokonce vyzkoušet – většinu elektromobilních novinek, které dorazily nebo v...
Jediný český autosalon patří elektroautům. Máme fotky před otevřením
Klasické autosalony již v Česku bohužel vymřely, ale elektromobily mají to privilegium, že jim jedna specializovaná výstava patří. Ve čtvrtek začíná sedmý ročník tradičního e-Salonu. Nakoukli jsme na...
Přijíždí další tichá Tatra. Zní jako elektrický zubní kartáček
Kopřivnická automobilka Tatra Trucks představila na pražském e-Salonu 2025 svůj první plně bateriový náklaďák. A ne ledajaký. Elektrický kolos s názvem Tatra Force e-Drive BEV 8×8 si vozí 3 tuny...
Prozkoumali jsme sci-fi auto z pražského natáčení. Postavili ho v Česku
Fantoma nočních ulic Prahy jsme i tento týden načapali při natáčení v Karlíně. Podařilo se nám nahlédnout do interiéru.
V rollsu: jsme hogo fogo, máme řidiče a chceme do sociální sítě miliardářů
Máme řidiče, který nás při klábosení o autech a všem ostatním vozí v rolls-roycu. Víte, že mají majitelé těchto chrámů na kolech svou vlastní sociální síť? Proč je rolls víc než jen obyčejné auto,...
Utajená světová premiéra na pražském elektrosalonu. Česká motorka z garáže
Bokem hlavních expozic se na veletrhu elektromobility na výstavišti v pražských Letňanech představil stroj, který by si zasloužil mnohem výsostnější místo. Na letošním e-Salonu se ve světové premiéře...
Honda s turbem a velký návrat Nortonu. Největší motoveletrh ukázal nové trendy
Silnice už nestačí, zákazníci chtějí kromě asfaltu i do lehčího terénu. A projevuje se to nejen v kategorii cestovních adventure motocyklů, ale i ve světě skútrů. Novinky mezi cesťáky zase směřují k...
Čtvrté světlo na semaforu? Vědci chtějí, aby křižovatky řídila autonomní auta
Semafor je vynález, který nemá čím překvapit. Překopat základy celé silniční civilizace by ovšem mohlo, kdyby se k němu přidalo čtvrté světlo. Nový barevný signál, který by lidské řidiče informoval o...
Toyoty z Kolína už jsou jen hybridní. Výroba výrazně upraveného Ayga X začíná
Toyota rozjela v kolínském závodě výrobu hybridního provedení modelu Aygo X. Je prvním plně hybridním automobilem ve třídě minivozů. Kolínský závod se tak připojil ke skupině továren Toyoty, které...
Škoda v Praze představí elektrokombík budoucnosti. V sobotu se bude střídat
Ve čtvrtek 13. listopadu otevře brány veletrh e-SALON. Na jedinečném autosalonu věnovaném primárně elektromobilům Škoda vystaví koncept elektrického kombíku budoucnosti Vision 0, který měl světovou...
Záhadný vůz budoucnosti zamotal hlavu i umělé inteligenci. Víme, co je zač
Ani kvíz ověřující, zda čtenáři znají jméno šéfredaktora iDNES.cz Matyáše Kaisera, ani koncept sedmdesát let neexistující automobilky. Záhadný prototyp auta budoucnosti, který se o víkendu v noci...