Oldies party: Retropřevleky aut jsou novým hitem pro staromilce

Úcta ke stáří? Tak ta se dosud většinou týkala zejména archivního vína či letité whisky. Ale všechno je jinak. Retro je stále více v módě. Co je old, to je dnes „in“, a týká se to i aut. Mnohé automobilové legendy se připomínají i v podobě zajímavých retro body kitů.

Nejedná se však o pouhé kopírování tvarů starých aut, ale spíše jde o návrat v čase a přenesení jejich jedinečného kouzla do aut 21. století. Jejich tvůrci rádi zdůrazňují, že je to kombinace výkonu, bezpečnosti a spolehlivosti dneška se vzhledem a nostalgií včerejška. Mnohdy je to poměrně velká výzva, neboť původní předlohy měly mnohdy velmi odlišné proporce. Velice oblíbené jsou tyto vzhledové úpravy zejména v Japonsku. Jedná se hlavně o modifikace předních, popřípadě zadních partií, ale existují i větší a nákladnější přestavby. Navrhne někdo i nějaký retro body kit pro škodovky?