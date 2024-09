Trčící šrouby hlaste správci. Retardéry štvou řidiče, ty rozbité dvojnásob

Daní za to jsou ovšem poničené tlumiče. Dalším negativem zpomalovacích prahů je zvýšená hlučnost při průjezdu automobilů, nárůst spotřeby a emisí.

Retardérů je celá řada. Od klasických rovných pásů až po typy složené z kulatých „talířů“, říká se jim zpomalovací polštáře (tyto žlutočerné lentilky nenávidí kromě řidičů také cyklisté). Rovněž materiál je různý, od kovu přes beton až po plast. Na vozovku se skládají po částech a uchycují se šrouby do asfaltu či dlažby.

Zpomalovací prahy dělíme do 3 kategorií: krátké, dlouhé a polštáře. Jejich výška se pohybuje od 3 do 8 centimetrů – záleží na nejvyšší dovolené rychlosti v daném úseku. Čím nižší rychlost, tím vyšší práh. Důležité také je, aby byla zachována mezera mezi koncem prahu a obrubníkem, a to přibližně v délce 50 centimetrů až jeden metr. Mezera má dva efekty. Zaprvé má umožnit cyklistům projet bez nutnosti najetí na retardér. A za druhé tam má být volný prostor kvůli odvodnění vozovky. Aby retardér netvořil bariéru, když prší a voda se valí po straně do uličních vpustí.

Umístění retardérů, lidově nazývaných také „ležící policajt“, není povoleno na vozovkách první třídy, pouze nižších. Kde budou, rozhodují obce a města ve spolupráci s dopravní policií. Někde místa vybírají speciální dopravní komise měst. Často reagují na žádosti obyvatel.

Mezi klady rozhodně patří, že se sníží rychlost dopravního proudu, mezi nevýhody to, že se v místě zvýší hlučnost a prašnost. A protože se narušuje plynulost jízdy, tak roste spotřeba auta a tím i množství emisí. Daní za bezpečnost jsou poničené tlumiče, které musí řidiči častěji měnit. Většina řidičů je proto nesnáší.

„Pokud jsou zpomalovací prahy umístěny na čerstvě rekonstruovanou komunikaci, bývá upozorňováno na paradox, že výsledný efekt je podobný stavu před opravou, kdy řidiče nutil k pomalé jízdě špatný stavební stav komunikace,“ všímá si internetová encyklopedie wikipedia.

Retardéry zpomalují i sanitky, hasiče či policisty v akci. Stěžují si na ně dopravci zboží. Kromě zvýšené hlučnosti vidí dopravní odborníci jako negativum příčných prahů omezení dopravy ve chvílích, kdy není třeba. Při umístění v místech s pouze nárazovými nárůsty pěšího provozu (např. před školami – období ráno – příchody a odpoledne – odchody) omezují automobilovou dopravu i v době, kdy se na komunikaci chodci téměř vůbec nevyskytují, tedy mimo dobu vyučování nebo o prázdninách.

Při zimní údržbě znesnadňují práci řidičům sněžných pluhů.

Metr nejobyčejnějšího plastového zpomalovacího prahu stojí asi 1 500 korun. „Demontovatelné prahy mají zpravidla strmější nájezdy a vynucují si tak téměř zastavení vozidla, zatímco v případě stavebního zvýšení vozovky bývá nájezd tvořen pozvolně šikmou plochou. Speciálními případy příčného prahu jsou zvýšený přechod pro chodce (spolu s barevným zvýrazněním tato úprava zvýrazňuje přechod pro řidiče, zároveň je touto úpravou řešen bezbariérový přístup na přechod) a tramvajová zastávka vídeňského typu,“ popisuje wikipedia.

Internetová encyklopedie cituje výzkum Britské automobilové asociace, která srovnala spotřebu paliva při stálé rychlosti 30 mph (48 km/h) oproti jízdě přes zpomalovací prahy a zjistila vzrůst spotřeby ze 4,9 na 9,1 litru/100 km. Při prostém snížení rychlosti ze 30 na 20 mph (32 km/h) stoupla spotřeba jen o 10 %. „Podobný výzkum údajně provedla britská Laboratoř dopravního výzkumu, podle níž na silnicích se zpomalovacími prahy jsou zvýšeny emise oxidu uhelnatého až o 82 % a oxidu dusného až o 37 %,“ píše Wikipedia.

Dopravní inženýři znají i méně agresivní způsoby, jak provoz zpomalit. Zklidnění komunikace přinese například zúžení vozovky, náhlá změna směrových podmínek (šikana), změna barvy nebo jiná změna povrchu vozovky. Rozšířená a efektivní je také takzvaná opticko-akustická brzda v podobě příčných čar na vozovce, které se postupně zhušťují.

Poškození na retardéru se špatně dokazuje

Poškodili jste si auto na retardéru? „Pokud klient prokáže škodu související s výmolem či retardérem, který způsobil například poškození disku, pneumatiky, nárazníku a podobně, pak se hradí z jeho havarijního pojištění. Důkazem může být šetření policie, kamerový záznam z vozidla, nebo vlastní foto z místa nehody. To je důležité také proto, že zpomalovací prahy mají množství podob a charakter poškození vozidla s nimi musí souviset,“ uvedla pro srovnejto.cz pojišťovna Allianz. Pojišťovny ovšem obecně nerady hradí škody způsobené na zpomalovacích retardérech.

Vysvětlují to tak, že řidiči přes ně mají přejíždět pomalu a opatrně. „Pokud jsou zpomalovače poškozené, je za škodu zodpovědný správce komunikace a pojišťovna poškozeného by u něj posléze škodu regresovala (vyžadovala zpět),“ dodává magazín Autosalon. Jsou ovšem třeba důkazy. „Typickým příkladem je situace, kdy klient nahlásí škodu se zpožděním, kdy se vozidlo začne chovat na silnici jinak, ale klient mezitím jezdí několik dní nebo týdnů a najede stovky nebo tisíce kilometrů. Důkaz, že poškození, které nemá vnější znaky nárazu, se stalo najetím na výmol nebo retardér, je vždy na klientovi. Likvidátor a servis takový důkaz na vozidle najdou stěží,“ uvádí Allianz.

Pokud máte k vozidlu pouze povinné ručení, je třeba se obrátit přímo na správce komunikace. „Pojišťovny ze svých zkušeností doporučují v případě, že škoda na autě vznikne kvůli vadnému retardéru (kanálu atd.), zavolat policii, aby poškození zdokumentovala. Řidič pak má větší šanci dosáhnout na kompenzaci i od správce komunikace,“ uzavírá Autosalon.

Pojišťovny podle srovnejto.cz ovšem přiznávají, že případů, kdy je škoda způsobena retardérem, je málo a těžko se prokazují. „Jen velmi komplikovaně si umíme představit situaci, kdy by mohl motorista s vozidlem poškozeným po přejetí retardéru, mít na svém vozidle takovou škodu, aby ji úspěšně nárokoval po správci komunikace, popřípadě po své pojišťovně z havarijního pojištění, které by pojišťovna posléze regresovala za správcem komunikace,“ konstatuje Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa. „Jedině snad kdyby šlo o situaci, kdy by chybělo adekvátní dopravní značení a zvýraznění místa, retardér by byl poškozený nebo nesprávně instalovaný,“ uzavírá pro srovnejto.cz.

Podívejte se, co se děje s autem při přejezdu retardéru: