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Reportáž z offroad dráhy: Postavit si lávku je lepší, než couvat 40 kilometrů

Tomáš Málek
Už podruhé si milovníci cestování v expedičních vozech dali dostaveníčko ve středočeských Milovicích. Na akci VejnyWood Offroad Experience Weekend se sjely náklaďáky, dodávky nejen s pohonem všech kol i pickupy s obytnými nástavbami. Vrcholem akce byl výjezd na bývalý tankodrom, který prověřil nejen šoféry, ale i techniku.

Nad strouhou leží čtyři bílé kmeny. Na nich stojí muž v kloboučku. V podzimním dopoledni ho poslouchá velká skupina lidí. „Postavit si čtyřmetrovou lávku z kmenů stromů je lepší než někde v horách, kde se nemůžete otočit, couvat čtyřicet kilometrů,“ říká instruktor jízdy v terénu Zdeněk Mauer a dodává. „A my se dneska naučíme, jak takový improvizovaný můstek postavit.“

VejnyWood Offroad Experience Weekend 2026
VejnyWood Offroad Experience Weekend 2026
VejnyWood Offroad Experience Weekend 2026
VejnyWood Offroad Experience Weekend 2026
VejnyWood Offroad Experience Weekend 2026
80 fotografií

Na místě jsou čtyři březové kmeny, jedna polní lopatka, pár provazů a červená čtyřkolka. Na první pohled čeká účastníky workshopu jednoduchý úkol: za pomoci vybavení, které cestovatelé na expedice mimo asfalt běžně vozí, ty čtyři kmeny přetavit do podoby jednoduchého můstku. Jeho zatěžkávací zkoušku provede připravená čtyřkolka.

V první fázi se v terénu pro kmeny zahloubí lůžko. „Potřebujete dvě klády pod každé kolo, takže když jezdíte velorexem, tak budete potřebovat celkem šest kmenů. Důležité je, aby mezi sousedními kmeny byla mezera. My použijeme kameny, ale využít můžete třeba i dřevěné kolíky,“ popisuje Zdeněk Mauer, který letos za Česko bojoval o kvalifikaci na Defender Trophy.

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Nakonec dobrovolníci každou dvojici kmenů, která tvoří jednu jízdní stopu, za pomoci klasických lodních uzlů stahují provazy. Zdeněk Mauer si sedá za řídítka čtyřkolky. Role navigátora – spottera se ujímá Ondřej Dlouhý, který i s rodinou cestuje žlutým vozem Mercedes-Benz Sprinter 4×4.

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Zatímco jezdec na čtyřkolce má dobrý výhled na všechna kola, šofér dodávky či offroadu by byl odkázaný výhradně na schopnosti svého návodčího. „Musíte si uvědomit, že spotter auto řídí. Řidič samotný jen následuje jeho pokyny a točí volantem. Řidič musí spotterovi stoprocentně důvěřovat,“ dodává Mauer.

Kemp plný příběhů

U milovické offroad dráhy parkovaly na dohled od sebe stroje třicet let staré i úplně nové „leštěnky v plné palbě“, byť u aut určených pro jízdu mimo asfalt je tento termín poněkud zavádějící. Tmavě zelený Volkswagen Transporter T4 Syncro měl za sebou kariéru poštovního vozu, než jej nynější majitel upravil na obytňák. Auto projelo notný kus Evropy i část Asie, aby letos v zimě za polárním kruhem ve Finsku absolvovalo transplantaci motoru.

V kempu nechyběl ani tradiční účastník podobných akcí – Tatra 815 6×6 s dvanáctiválcovým vzduchem chlazeným motorem. Nápadně zbarvený vůz kdysi sloužil armádě, což prozrazuje typická zelená barva v interiéru kabiny. Později putoval do rukou stáje Buggyra a jako doprovodné vozidlo absolvoval několik dakarů. A dakarskou „kamufláž“ nosí dodnes.

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Na dohled od dakarky parkovalo pískově zbarvené Iveco Daily 4×4. Obytná vestavba, která ještě svítí novotou, je zatím posledním počinem jičínských VejnyWood. Dodávka váží sedm tun, je určena pro pět lidí – k jízdě i na spaní. Specialitou je výsuvná venkovní kuchyňka, nechybí ani přenosný plynový gril. Na palubě jsou tak dvě plnohodnotná místa, kde se dá připravit jídlo. Majitelé dosud cestovali malými dodávkami Volkswagen Transporter, takže si šofér musel pořídit „papíry na náklaďák“.

V kempu nechyběly ani pickupy s obytnými nástavbami. Od snímatelných, které v případě potřeby uvolní místo na korbě jinému nákladu, až po ty pevně propojené s podvozkem. Výhodou podobných akcí je, že posádky se nezdráhají ukázat detaily svého domova na kolech a dlouze diskutovat o jednotlivých technických řešeních. Nemusí to být zrovna sofistikovaný výsuv zvedací střechy pro spaní, který pohánějí elektrické motorky a funguje na dálkové ovládání. Stačí chytře vymyšlené ukládání věcí na zadní dveře letitého Land Roveru Discovery, které kombinuje vojenské tašky – a stojí pár korun.

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Tradičně nechyběly ani přednášky a videoprojekce. Například v pátek vystoupil Petr Holeček, který strávil dvanáct let v Angole. V zemi rozvrácené občanskou válkou mimo jiné provozoval nákladní dopravu s vozy značky Tatra.

V sobotu to pak byli třeba cestovatelé, kteří nemíní vozidla značky Avia posílat do starého železa.

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Na plátně se kromě fotografií a videí k přednáškám objevil i snímek Cesta, která změnila všechno od Van Falco Adventures. Ten před pár týdny získal cenu za nejlepší road movie roku 2026 a sošku OFFO 2026 na 6. ročníku Overland Film Festu.

Vrcholem akce byla jako vždy společná sobotní vyjížďka na podzimně rozbahněné offroad trati v Milovicích, která prověřila řidičské umění i techniku. Na bývalý tankodrom vyrazilo několik desítek strojů, přičemž pohon všech kol rozhodně nebyl podmínkou. Ostatně s bahnem se potýkala i modrá avia.

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