Autofotka týdne: Děsivý rentgen pro nepoučitelné

Jedna stehenní kost zcela vykloubená a uložená v nepřirozené poloze hluboko pod pánví, druhá stehenní kost zlomená těsně před kloubem. Rentgenový snímek ukazuje fatální následky jízdy s nohama položenýma na palubní desce.

Odstrašující rentgen je realitou. Zachytil pánev dívky z Walesu, která nasedala do auta zcela zdravá, po nehodě si vak ponese doživotní následky.

Rentgenový snímek zranění mladé Britky poté, co měla při nehodě na místě spolujezdce nohy na palubní desce.

„Zde je rentgen hrůzných zranění cestující na předním sedadle, která měla v době srážky nohy na palubní desce. Pokud vidíte, že váš cestující dělá to samé, zastavte a ukažte mu to,“ napsal k snímku zveřejněnému na sociální síti Twitter dopravní policista, seržant Ian Price.



Snímek původně zveřejnil pohotovostní lékařský technik z Cornwallu Chris Lee s prosbou, aby spolujezdci nedávali nohy na palubní desku a s tím, že pacientka svá zranění přežila, rozhodně jí však změní život.



Stačí menší ťukanec

Nehoda automobilu s takovými následky přitom nemusí být nijak závažná, stačí menší ťukanec, který vypustí v kabině vozu záchranné airbagy. Airbag svou rychlostí (v některých autech i 300 km/h) a silou následně vymrští spodní polovinu těla proti horní, která jde setrvačností dopředu.

Kromě vykloubených a zlomených kostí (na snímku) či poničené pánve hrozí také těžké poranění obličejové části či hrudníku. Pokud by měl spolujezdec nohy správně na zemi, airbag hlavu a hrudník naopak ochrání.

Média na podobné případy čas od času upozorní. V roce 2017 se tímto způsobem ošklivě poranila Američanka, která si položila nohy na palubní desku během jízdy před poměrně banální nehodou. Zatímco ostatní cestující vyvázli jen s drobným poraněním a škrábanci, airbag ženě vystřelil nohy na obličej, zlomil jí nos, stehenní kost na čtyřech místech a vylomil kotník.

Nohy nahoru, svoboda!

Dopravní policisté i experti na bezpečnost apelují především na používání bezpečnostních pásů, správné nastavení opěrky hlavy a správné uchycení dětských autosedaček. Na nohy na palubce se trochu zapomíná. Takové chování spolujezdce, byť velmi nebezpečné, není nijak pokutováno (pokud nebrání řidiči ve výhledu) a policisté většinou řeší podobné případy domluvou.

Navíc, v poslední době plné lifestylových fotek na Instagramu a Facebooku se z toho stává nejen úlevná poloha při dlouhém cestování, ale také jakýsi trend a symbol svobody, volnosti a léta. Fotky s nohama na přístrojové desce zveřejňuje řada blogerů na cestách i celebrit, aniž by si uvědomila následky. Stačí ťukanec a airbag vystřelí do kabiny vozu cokoli, co je na něm položeno, jako projektil.



Kdo si naivně myslí, že stihne před nárazem nohy z palubky sundat, je v hlubokém omylu. Vše se seběhne neuvěřitelně rychle, samotný náraz a reakce airbagu často trvá jen třetinu sekundy. Člověk nemá v tuto chvíli šanci si cokoli uvědomit či na situaci zareagovat.



Síla airbagu a nepřirozená poloha

Crashtest týmu Výzkumu dopravní bezpečnosti Škody Auto, který jsme dříve zveřejnili, ukazuje simulaci reálné nehody, při které zemřela žena na sedadle spolujezdce. „Analýzou deformací vozu a zranění se podařilo zjistit příčinu jejího úmrtí,“ popsal tehdy lékař a člen výzkumného týmu Juraj Najdko. „Měla přeřezanou Achillovu šlachu na noze, způsobil to rozvíjející se airbag, protože měla nohy položené na palubní desce, stejně jako figurína na videu,“ vysvětlil pro iDNES.cz.

„Dále utrpěla zlomeninu levého bérce a stehenní kosti. Pravá noha vlivem airbagu způsobila vážné poranění hlavy a také hrudníku, při kterém došlo k roztržení vazivového obalu srdce (perikardu).“



Při podobné nehodě se vlastně kombinují dva faktory. Jedním je síla airbagu, který vystřeluje nohy proti tělu, druhým pak nepřirozená poloha spolujezdce. Aktivace airbagu vede hlavně k poraněním či zlomeninám kotníků. Energie nárazu se pak dále přenáší na bérce a stehna a to může vést k úrazům pánve, kde je riziko životu nebezpečného zranění.

„Nepřirozenou polohou spolujezdce je také ohroženo břicho a hrudník, páteř včetně krku a hlavy. Zranění vznikne buď prudkým zpomalením při samotném nárazu, či po kontaktu například s dolní končetinou, která může být airbagem doslova vystřelena proti svému majiteli,“ dovysvětlil Najdko.

Snížit riziko zranění při nehodách přitom může při troše pečlivosti každý řidič či spolucestující. Důležité je správné usazení v sedadle vozu, zapnuté bezpečnostní pásy a správně nastavená opěrka hlavy, ale je třeba pamatovat i na interiér a palubní desku, kde nesmí být volně položené předměty, protože se z nich při nehodě stávají doslova smrtící projektily. Těžké věci musí být připoutány, nebo lépe uloženy v kufru.