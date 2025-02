Dacia chystá laciný elektrovůz. Vyvine ho expresně v Číně, vyrobí v Evropě

Šéf Renaultu uvedl, že se na evropském trhu brzy objeví nové elektrické SUV třídy A, které ponese logo Dacia. Montovat se bude v Evropě a založené bude na stejné platformě jako budoucí Renault Twingo, píše rumunský server Romania-Insider.

Nový vůz byl vyvinut ve velmi krátkém čase a jeho katalogová cena má začínat na 18 tisících eurech nebo níže. Na trhu by se měl objevit kolem poloviny roku 2026, zhruba o rok dříve, než Dacia představí třetí generaci modelu Sandero – která bude poprvé nabízena jako elektromobil. Sandero patří dlouhodobě mezi nejprodávanější modely na evropském trhu.

Za 16 měsíců ho vyvinou v Číně

De Meo pro britský Autocar uvedl, že novou elektrickou dacii značka vyvine za pouhých 16 měsíců. To z něj udělá dosud nejrychleji vyvinutý model skupiny Renault, produkt nové iniciativy společnosti Leap 100, která stanovuje pro všechny nově vyvíjené vozy stotýdenní vývojovou lhůtu. „Přešli jsme na rychlost Číny,“ řekl de Meo a ocenil úspěch partnerství společnosti s čínskou poradenskou společností pro výzkum a vývoj patřící do koncernu Geely (Renault s ním spolupracuje i na dalších projektech), s níž uzavřela automobilka partnerství v loňském roce pro program nového Twinga; stalo se poté, co zkrachovaly námluvy s Volkswagenem, který se nakonec rozhodl vyvinout levný elektromobil vlastními silami.

Letos v lednu vytvořená vývojová kancelář Advanced China Development Centre (ACDC) sídlí v Šanghaji a jako první a hlavní úkol dostala právě vývoj Twinga a nové elektrické minidacie.

Vývojové centrum svým jménem odkazuje na zkratku střídavého a stejnosměrného proudu (AC/DC). „Když svým zaměstnancům řekl, že chce postavit auto za méně než 20 tisíc eur a vyvinout ho za méně než dva roky, jeho francouzský tým byl překvapen a řekl, že je to nemožné,“ popisuje magazín Electrek. „A pak jsem přišel do Číny a položil jsem stejnou otázku a kluci mi řekli, ‚není problém‘,“ řekl de Meo.

Rozhodnutí o novém výzkumném a vývojovém centru pak padlo rychle. „Když jsem do společnosti před čtyřmi lety přišel, vyráběli jsme auta mezi 48 a 60 měsíci. Nyní dokážeme vyrobit auto za jednu třetinu času,“ řekl De Meo.

V rozhovoru pro čínskou státní tiskovou agenturu Sin-chua pochválil čínský průmysl elektromobilů za jeho rychlý výzkum a vývoj, jeho nákladovou efektivitu a pokročilé technologie a zdůraznil, jak důležitá je spolupráce s čínskými partnery pro evropské výrobce automobilů.

Původní elektrická Dacia Spring spočívá na platformě CMF-A skupiny Renault pro rozvíjející se trhy. Nový vůz je vyvíjen souběžně s modelem Renault Twingo a má sdílet platformu Ampr Small – verzi architektury, která je základem také větších Renaultů 4 a 5.

„Bude také těžit z dramatického snížení výrobních nákladů v celé skupině Renault,“ dodává Autocar, kterému de Meo řekl, že výroba Twinga bude stát o 40 % méně než produkce Renault 5, částečně proto, že používá o 30 % méně komponentů – celé auto se skládá z pouhých 750 dílů.

„Stavba vozu v evropské továrně bude znamenat, že se vyhne dovozním clům uvaleným na dnešní čínský model, čímž se zvýší ziskovost,“ vysvětluje Autocar.

„Dosud nejmenší vůz značky Dacia bude součástí významného rozšíření portfolia rumunské automobilky, které bude následovat krátce po uvedení jejího největšího modelu – Bigster SUV – a dvojice dalších modelů segmentu C, které budou představeny v příštích dvou letech,“ dodává Autocar.

„Dacia používá platformy Renault pro každý ze svých modelů a pevně se zaměřuje na minimalizaci nákladů na vývoj, aby zajistila, že je bude moci nabízet za konkurenceschopnou cenu při zachování ziskovosti,“ připomíná strategii nízkonákladové značky koncernu Renault magazín Autocar.

Výroba v Rumunsku

Kde přesně v Evropě se bude nový elektromobil Dacia vyrábět, šéf Renaultu prozatím nesdělil. Renault má továrny ve Francii, Rumunsku, ve Slovinsku (tam se bude vyrábět nové elektrické Twingo) a v Turecku.

Zdroje z rumunské vlády serveru TechRider sdělily, že rumunská vláda jednala s francouzským výrobcem automobilů Dacia-Renault o výrobě elektrického modelu v továrně ve městě Mioveni, píše web G4media. Podle vládních zdrojů se také očekává, že francouzská automobilka přijde s investičním plánem, který by mohl zahrnovat i případnou podporu od rumunského státu. Nešlo by o novou továrnu, ale o rozšíření závodu v Mioveni.

Dacia v současné době ve městě Mioveni vyrábí modely Logan, Sandero, Duster, Jogger a Bigster. První elektrický model značky Spring firma vyrábí v Číně.

„Dacia Spring, která se u nás prodává od roku 2021, je odvozena od Renaultu City K-ZE z roku 2019, který vychází z modelu Kwid prodávaného od roku 2015 na rozvíjejících se trzích, jako je Indie,“ připomíná magazín Caradisiac.

„Spring je vyroben v Číně (v joint-venture partnerství s automobilkou Dongfeng, pozn. iDNES.cz) za použití platformy s velmi primitivní technologií, nabízí mnohem nižší výkon než skutečné moderní městské vozy.“ Magazín připomíná, že model těžil při svém uvedení v Evropě z ekologického bonusu. „Než zcela zkolaboval s příchodem zajímavějších modelů a cel, které nyní musí automobilka platit za dovoz elektromobilů vyrobených v Číně. Dnes už Spring s cenou od 16 900 eur není tak atraktivní jako dříve, navzdory velkému faceliftu v loňském roce,“ shrnuje Caradisiac.

Nový vůz má cenou odpovídat Springu, je ovšem pravděpodobné, že přinese podstatné zvýšení výkonu, dostane moderní technologie a zvýší se jeho parametry; přece jen, Spring je velmi rustikální prostředek nejzákladnější mobility s maximálkou na 110 kilometrech v hodině.