Legendární twingo dá radost za pár korun a má postel s nebesy

Můžete vyrazit na přehlídku supersportů, večer si zahrát videohru o rallye a v neděli radit u televize pilotům formule 1. Anebo za pár tisíc koupit opravdové auto a užít si radost z motorismu na sto oktanů. Smečka mrňavých renaultů peláší na plný plyn a přesvědčí vás, že právě twingo nutně potřebujete. Připoutejte se, bude to jízda!

Hlavně, ať to jezdí!

Koupit co nejlevněji auto, hlavně aby jezdilo a mělo technickou. Tak začínala vášeň k motorismu s osmnáctými narozeninami mnohých z nás. Dnes už se to moc nenosí, puberťáky baví spíš jejich mobil s počítačem a virtuální svět v nich. Jako zamlada ovšem dokážou „zablbnout“ i jejich tátové. Tato parta už tak jezdí desátou sezonu, letos vytvořili „twingo gang“. Redaktor iDNES.cz dostal jedinečnou příležitost vyrazit napříč Českem s nimi. Aby zjistil, že asi twingo taky nutně potřebuje.

Za dekádu se pravidla akce party kamarádů průběžně upravovala. Původní požadavek „auto s technickou do deseti tisíc koupené týden před startem“, už není tak striktní. Hlavně dnes, kdy nouze o auta vyhnala ceny i těch nejopelichanějších střepů na násobky toho, co stály před dvěma lety.

Sehnat deset provozuschopných původních Renaultů Twingo tak, aby nestály každý čtyřicet tisíc, už vyžaduje trochu trpělivosti, dost cestování a někdy víc a jindy míň opravování. A tak se poslední sezony přípravy „na akci“ protáhnou vlastně na celý rok. Nejlevnější – a nejstarší – twingo bylo nakonec za pět tisíc, nejdražší asi za pětadvacet.

Kdo chce, přespává celý víkend ve svém expedičním speciálu, fantazii ani kutilským počinům se meze nekladou, kdysi se tak v jednom objevila televize a vestavná kuchyň vlastní výroby. Většinou ovšem převažují pokusy si přenocování zpříjemnit, aby ráno nebyl člověk úplně polámaný.

A v tom se twingo ukázalo jako naprosto fantastické. Je to totiž vlastně miniaturní MPV. Tehdy, začátkem devadesátých let totiž automobilky měly peníze, kuráž a náladu na skopičiny. Takže twingo dostalo posuvnou zadní lavici. Když se přední sedadla posunou nadoraz dopředu, dají se opěradla sklopit do roviny se zadním sedákem a vznikne postel dlouhá přes dva metry. Jak to do auta délky 343 centimetrů nacpali je mimo chápání, dokud to neuvidíte na vlastní oči a nezkusíte.

Celá desetičlenná smečka byla na celé cestě napříč republikou skvěle funkční, nikdo neopravoval. Motor nezaškytal nikomu, sem tam se objevil duch v elektronické výzbroji, dvacetileté kabely na to mají nárok.

Jako největší nepříjemnost se ukázaly prehistorické zimáky na některých kusech, na kterých se po řádění na letišti probrzdily plošky a volant pak nepříjemně vibroval. Červený, nejstarší kousek, má ještě původní motor OHV, který twingo podědilo po Renaultu 4. Má 40 kilowattů a při bližším ohledání je o dost jiné než mladší bráchové. Exemplář dovezený z Holandska překvapil tím, že na něm nebyla ani stopa po zrzavém moru. Náchylnost k reznutí se totiž nakonec ukázala jako jediný, ovšem velmi významný faktor. Někdo měsíce před startem záplatoval a nýtoval, další plány na vyvařování vzdal a jiný se smířil s tím, že to bude poslední velká jízda jeho twinga.

Jen jedno nemělo stahovací střechu a jeho řidič všem záviděl. V twingu totiž zjistíte, že ji nutně potřebujete, rozhodně lepší je ta obyčejnější plátěná, ručně ovládaná; mastňácká elektricky posuvná skleněná povrzává a může se rozbít. Ráno se pak budíte s nebesy nad postelí a je vám fajn. Za jízdy do auta kupodivu moc nefouká, i hluk je snesitelný.

Někdo vyměnil klasické plechové ráfky s poklicemi za liťáky a nízkoprofilové širší gumy. Prospělo to jednoznačně stabilitě v zatáčkách, ale sprinty na letišti odhalily, že v rychlostních disciplinách to nemusí být výhoda. Samozřejmě se projevila únava materiálu, kolik výkonu motorům za dvě až tři dekády ubylo můžeme jen odhadovat. Každopádně se ovšem potvrdilo, že skok mezi osmi a šestnáctiventilovou verzí novější benzinové dvanáctistovky OHC je propastný. Slabší má 43 kilowattů, silnější 55, na silnici se to projeví okamžitě.

Ikonické twingo, to obří malé auto z pravděpodobně nejzajímavější éry novodobého motorismu, je nečekaně mrštné (i když není úplně lehké, pohotovostních téměř 800 kilogramů není na tu dobu a velikost auta málo), příjemně se řídí. Může mít posilovač řízení, má rádio s ovládáním u volantu, jede jako normální moderní auto, na krátké přískoky mu nic nechybí. A to jsme v něm strávili vlastně tři dny a hodně stovek kilometrů, i za deště.

Veselá krabička s koly v rozích je nečekaně stabilní. Nohy však máte pomalu před přední nápravou, což na pocitu bezpečí nepřidá.

První Twingo je fantasticky prostorné, vpředu se usadí i dva hromotluci a není jim to nepříjemné, pravda, vzadu je to spíš na kabelku nebo malé děti. Tak skvěle obalený velký prostor snad žádné jiné auto na tak malém formátu nenabídne. Obrovské prosklené plochy zajišťují perfektní výhled. Sedíte nízko jako v akváriu. Je to vlastně kabina na čtyřech kolech.

Moderní řešení některých prvků dodnes nezestárlo. A posuvnou zadní lavici si majitelé nemohli vynachválit.

Postavte kompaktní auto s převratným originálním designem, které bude mít rozumnou cenu. Tak nějak znělo zadání, které dostal šéf projektu Yves Dubreil někdy v roce 1989. Dnes se chlubí, že vývoj stál nakonec méně, než byl původní rozpočet Renaultu. Geniální auto se tak podle něj vlastně narodilo z nouze. Čtěte více.

Byl to bizarní mix drahých i velmi levných řešení. Když někde hýřili, museli jinde ušetřit. První twingo tak mělo letitý motor a k němu na svou dobu velmi drahou a moderní digitální přístrojovku, která byla oproti klasickému řešení tehdy ještě o dost dražší. Elektricky stahovaná okna byla standardem. Zas chyběl otáčkoměr.

Reklama na radost z aut

Rozdováděná smečka profrčela ze středních Čech přes Vysočinu na Moravu. A pak zpět. Publikum mávalo, holky si nás fotily. Našel se i zájemce, který chtěl jedno twingo rovnou koupit.

Celá akce má vždy program se zastávkami s motoristickou tématikou. Návštěvy muzeí aut, traktorů a všeho dalšího co vrčí doplňují jízdy podle šipkového itineráře a testy řidičských schopností.

Za ty roky vystřídala ta zajímavá parta leccos: rychlé Peugeoty 205, bavoráky, Volkswageny Golf Cabrio, všichni vzpomínají na ročník s Fiaty Multipla. Květen 2022 s twingy bude podle všeho také památný. A čím se jede příště? To je zatím tajné, vypadá to zas na italský ročník.