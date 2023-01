Autofotka týdne: Hrdinné Twingo poslala umělá inteligence do vesmíru

Chybí moderní ikony

GLOSA

„Twingo je agilní, kompaktní a přístupné a dokonale zhmotňuje koncept vozů Renault „à vivre“, tedy „auta pro život“. Je zábavné, barevné, praktické a všestranné, každý má ty své vlastní vize Twinga,“ komentuje značka nový projekt. Možná je trochu smutné, že podobně fenomenální model automobilka už od té doby nevytvořila. V dnešním světě aut na to nějak není místo ani nálada, a to není potíž jen Renaultu. Automobilky se dnes trochu zdráhají ohlížet do minulosti, možná by publikum přišlo na to, že moderní auta jsou bez náboje, bez vyhlídky na to, že by se stala fenoménem. Třicáté narozeniny Twinga jsou tak možná i trochu smutnou vzpomínkou.