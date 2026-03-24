Nové Twingo kouká jako rozšlápnutá žába a střeva má z Číny. Už jsme s ním jeli

Na malý španělský ostrůvek Ibiza není mimo sezonu snadné se dostat. Ptejte se kolegy z Polska, který sem cestoval několika spoji přes Londýn. Přistávají zde letadla vesměs s německými turisty připravenými na jarní turistiku. Toto malebné místo si zvolila automobilka Renault pro premiéru svého typu Twingo.
Renault se rozhodl že vzkřísí tradici malého segmentu a kompaktních automobilů v Evropě, které se spalovacími motory padly za oběť emisním a bezpečnostním limitům, neboť se cenou vzdálili dostupnosti širokého publika. Paletu malých vozů segmentu A se spalovacími motory v tuto chvíli má již prakticky pouze Fiat. Renault se vrací s typem Twingo.
Čtvrtá generace vyjíždí na stejné platformě jako Renault 5, evropský Vůz roku 2025, a Renault 4 s prodlouženým rozvorem. Tím je jasné, že jde o elektromobil. Ale aby mohl být efektivní a skutečně atraktivní, musel být tento koncept významně racionalizován.
Silná genetika
Koncernová platforma Renaultu AmpR Small si v Twingu zachovává přední nápravu známou z typů R 5 a R 4, ovšem vzadu má místo víceprvkového zavěšení konvenční vlečená ramena spojená torzně poddajnou příčkou z typu Renault Captur se spalovacími motory. Po stránce designu je spojitost s prvním Renaultem Twingo z roku 1992 naprosto zřejmá.
Za nástupce někdejší R 5 se oficiálně považuje první Clio z roku 1990, nicméně ve skutečnosti jej nahradilo právě Twingo. Kromě použití elektrického místo benzinového pohonu je druhou nejvýznamnější změnou použití pětidveřové karoserie.
|
Legendární twingo dá radost za pár korun a má postel s nebesy
Již od prvního pohledu si všimneme krátké přídě s výrazně skloněnou kapotou, přecházející prakticky ve stejném úhlu do rozměrného čelního skla. Ale také přídě s takzvanými žabími oky a výraznými koncovými svítilnami. Mimochodem, malinké ploutvičky na jejich horních částech usměrňují efektivně obtékající vzduch a podle představitelů automobilky údajně prodlužují dojezd o 5 km.
|
Renault 5: nekonečně stylový elektrický frajer není pro každého
Interiér působí spartánským dojmem v porovnání se stávajícími typy R 4 a R 5, nikoliv však s původním Twingem. Sedadla jsou měkká a pohodlná a bez výraznějšího bočního vedení, což ovšem u vozu s motorem o výkonu 82 koní nebude zřejmě problém.
Tvůrci novému Twingu vložili do vínku prakticky kompletní elektronickou výbavu známou i z dražších typů značky. Uživatelské rozhraní tak tvoří dva displeje, přičemž ten středový dotykový je součástí systému Google se všeho všemi jeho obvyklými funkcemi.
Je potěšitelné, že ventilačnímu systému byla vyčleněna tři samostatná otočná kolečka pod středovým, do prostoru vystupujícím displejem. Uprostřed nesou displeje a připomínají řešení z vozů Škoda Superb a Kodiaq, nicméně jejich funkce zde není variabilní. Vpravo od nich se nachází výrazné a snad až absurdně velké tlačítko varovného osvětlení, což chápeme jako výrazný přínos bezpečnosti.
Volič jízdních režimů se nachází v obvyklém místě, tedy v pravé páčce před volantem. K obsluze vozu nelze nic namítat a ovládání základních funkcí je plynule a přehledně rozvrženo mezi fyzické přepínače na ramenech volantu, dotykový displej a hlasové pokyny.
K dispozici jsme na ostrově Ibiza měli automobily v nejvyšší výbavě a ve třech barvách. Nejvíce jsme si oblíbili ty zelené, jež byly doplněny některými zajímavými prvky z nabídky příslušenství. Jmenujme především zajímavou svislou schránku mezi předními sedadly, skrývající v podobě loketní opěrky prostor pro ukládání drobných věcí. Zadní sedadla jsou u nového Twinga v duchu tradice dvě a samostatně posuvná v rozmezí 17 cm (ano, Twingo je homologováno jako čtyřmístné). Díky tomu lze plynule upravovat poměr mezi prostorem zadních sedadel a místem pro zavazadla. Pokud jsou zcela vpředu, činí objem 305 l
Jak srazit cenu
V jednoduchosti je krása a aby nové Twingo skutečně mohlo stát pod 20 000 eur, bylo třeba je maximálně zjednodušit. K dispozici je tak pouze jediné provedení s akumulátorem s kapacitou 27,5 kilowatthodin a elektromotorem o výkonu 82 koní.
Palubní nabíječka má standardně výkon 6,6 kilowatt a na přání 11 kW. Rychlonabíječkou lze doplňovat energii výkonem nejvýše 50 kW. Hodnoty to nejsou nijak velkolepé, nicméně z 10 na 80 % kapacity lze stejnosměrným proudem doplnit energii za méně než půlhodinu.
Akumulátor s prismatickými články je typu LFP moderního střihu: články nejsou kompletovány do modulů, ale v paketech vkládány přímo do skříně. Ta se spokojí s chlazením obtékajícím vzduchem, ovšem vespod je doplněna vyhřívací rohoží pro temperování před nabíjením. Vpředu je konvenční synchronní elektromotor s permanentními magnety, což je v rozporu s dosavadní tradicí automobilky Renault.
Elektromotor s vestavěnou řídicí elektronikou a redukčním převodem i akumulátor samotný se v tuto chvíli dováží od dodavatelů z Číny, nicméně v průběhu následujících měsíců by mělo dojít k lokalizaci jejich výroby do Francie.
|
De Meova rozlučka s Renaultem v retrostylu. Plechové džíny dorazí koncem léta
V akci
Ačkoli výkonové parametry motoru nepůsobí nikterak drtivým dojmem, klíčem je nízká pohotovostní hmotnost s hodnotou 1 200 kg. Podobně dlouhá litrová Pandina od Fiatu váží pod tunu, výchozí elektromobil Renault 5 je naopak o více než čtvrt tuny těžší! I s přispěním točivého momentu 175 Nm je jízda s Twingem nečekaně svižná až do 90 km/h, na hranici limitovaných 130 km/h se s tímto autem bude vydávat zřejmě jen málokdo.
Na předních sedadlech je prostoru ve všech ohledech dostatek a rovněž vzadu to není špatné, přičemž šířku tam zvětšují tenčí dveře, jež neobsahují spouštěcí skla. Ta jsou pouze výklopná.
Lehká stavba a kompaktní akumulátor (váží jen 212 kg) jsou předpokladem k efektivitě provozu. My jsme během dvou dnů projezdili ostrov Ibiza křížem krážem, a to včetně etap v horách s průměrnou spotřebou pouze nepatrně přesahující hranici 11 kWh/100 km, zatímco výrobce udává normovanou spotřebu 12,2 kWh.
Příjemně potěšilo přímé řízení a hbité jízdní vlastnosti, méně již na roletách odskakující kola zadní nápravy. Renault Twingo je dalším z povedených malých vozů Renaultu, jejichž retrostyl a dostupná cena by mohly přeci jen poněkud pohnout s přirozenou oblibou elektromobilů.