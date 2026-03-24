Nové Twingo kouká jako rozšlápnutá žába a střeva má z Číny. Už jsme s ním jeli

Uvnitř již twingo samozřejmě není spartánské jako kdysi. Nabízí většinu dnes obvyklých komfortních a bezpečnostních systémů a asistentů. Jinak ovšem ctí ducha původního provedení legendárního mrňavého renaultu. Novým, dnes elektrickým twingem se už svezl Jiří Duchoň, šéfredaktor magazínu Automobil, zástupce ČR v porotě Car of the Year a spolupracovník iDNES.cz.

Na malý španělský ostrůvek Ibiza není mimo sezonu snadné se dostat. Ptejte se kolegy z Polska, který sem cestoval několika spoji přes Londýn. Přistávají zde letadla vesměs s německými turisty připravenými na jarní turistiku. Toto malebné místo si zvolila automobilka Renault pro premiéru svého typu Twingo.

Renault se rozhodl že vzkřísí tradici malého segmentu a kompaktních automobilů v Evropě, které se spalovacími motory padly za oběť emisním a bezpečnostním limitům, neboť se cenou vzdálili dostupnosti širokého publika. Paletu malých vozů segmentu A se spalovacími motory v tuto chvíli má již prakticky pouze Fiat. Renault se vrací s typem Twingo.

Čtvrtá generace vyjíždí na stejné platformě jako Renault 5, evropský Vůz roku 2025, a Renault 4 s prodlouženým rozvorem. Tím je jasné, že jde o elektromobil. Ale aby mohl být efektivní a skutečně atraktivní, musel být tento koncept významně racionalizován.

Silná genetika

Koncernová platforma Renaultu AmpR Small si v Twingu zachovává přední nápravu známou z typů R 5 a R 4, ovšem vzadu má místo víceprvkového zavěšení konvenční vlečená ramena spojená torzně poddajnou příčkou z typu Renault Captur se spalovacími motory. Po stránce designu je spojitost s prvním Renaultem Twingo z roku 1992 naprosto zřejmá.

Za nástupce někdejší R 5 se oficiálně považuje první Clio z roku 1990, nicméně ve skutečnosti jej nahradilo právě Twingo. Kromě použití elektrického místo benzinového pohonu je druhou nejvýznamnější změnou použití pětidveřové karoserie.

Legendární twingo dá radost za pár korun a má postel s nebesy

Již od prvního pohledu si všimneme krátké přídě s výrazně skloněnou kapotou, přecházející prakticky ve stejném úhlu do rozměrného čelního skla. Ale také přídě s takzvanými žabími oky a výraznými koncovými svítilnami. Mimochodem, malinké ploutvičky na jejich horních částech usměrňují efektivně obtékající vzduch a podle představitelů automobilky údajně prodlužují dojezd o 5 km.

Renault 5: nekonečně stylový elektrický frajer není pro každého

Interiér působí spartánským dojmem v porovnání se stávajícími typy R 4 a R 5, nikoliv však s původním Twingem. Sedadla jsou měkká a pohodlná a bez výraznějšího bočního vedení, což ovšem u vozu s motorem o výkonu 82 koní nebude zřejmě problém.

Tvůrci novému Twingu vložili do vínku prakticky kompletní elektronickou výbavu známou i z dražších typů značky. Uživatelské rozhraní tak tvoří dva displeje, přičemž ten středový dotykový je součástí systému Google se všeho všemi jeho obvyklými funkcemi.

Je potěšitelné, že ventilačnímu systému byla vyčleněna tři samostatná otočná kolečka pod středovým, do prostoru vystupujícím displejem. Uprostřed nesou displeje a připomínají řešení z vozů Škoda Superb a Kodiaq, nicméně jejich funkce zde není variabilní. Vpravo od nich se nachází výrazné a snad až absurdně velké tlačítko varovného osvětlení, což chápeme jako výrazný přínos bezpečnosti.

Volič jízdních režimů se nachází v obvyklém místě, tedy v pravé páčce před volantem. K obsluze vozu nelze nic namítat a ovládání základních funkcí je plynule a přehledně rozvrženo mezi fyzické přepínače na ramenech volantu, dotykový displej a hlasové pokyny.

K dispozici jsme na ostrově Ibiza měli automobily v nejvyšší výbavě a ve třech barvách. Nejvíce jsme si oblíbili ty zelené, jež byly doplněny některými zajímavými prvky z nabídky příslušenství. Jmenujme především zajímavou svislou schránku mezi předními sedadly, skrývající v podobě loketní opěrky prostor pro ukládání drobných věcí. Zadní sedadla jsou u nového Twinga v duchu tradice dvě a samostatně posuvná v rozmezí 17 cm (ano, Twingo je homologováno jako čtyřmístné). Díky tomu lze plynule upravovat poměr mezi prostorem zadních sedadel a místem pro zavazadla. Pokud jsou zcela vpředu, činí objem 305 l

Jak srazit cenu

V jednoduchosti je krása a aby nové Twingo skutečně mohlo stát pod 20 000 eur, bylo třeba je maximálně zjednodušit. K dispozici je tak pouze jediné provedení s akumulátorem s kapacitou 27,5 kilowatthodin a elektromotorem o výkonu 82 koní.

Palubní nabíječka má standardně výkon 6,6 kilowatt a na přání 11 kW. Rychlonabíječkou lze doplňovat energii výkonem nejvýše 50 kW. Hodnoty to nejsou nijak velkolepé, nicméně z 10 na 80 % kapacity lze stejnosměrným proudem doplnit energii za méně než půlhodinu.

Akumulátor s prismatickými články je typu LFP moderního střihu: články nejsou kompletovány do modulů, ale v paketech vkládány přímo do skříně. Ta se spokojí s chlazením obtékajícím vzduchem, ovšem vespod je doplněna vyhřívací rohoží pro temperování před nabíjením. Vpředu je konvenční synchronní elektromotor s permanentními magnety, což je v rozporu s dosavadní tradicí automobilky Renault.

Elektromotor s vestavěnou řídicí elektronikou a redukčním převodem i akumulátor samotný se v tuto chvíli dováží od dodavatelů z Číny, nicméně v průběhu následujících měsíců by mělo dojít k lokalizaci jejich výroby do Francie.

De Meova rozlučka s Renaultem v retrostylu. Plechové džíny dorazí koncem léta

V akci

Ačkoli výkonové parametry motoru nepůsobí nikterak drtivým dojmem, klíčem je nízká pohotovostní hmotnost s hodnotou 1 200 kg. Podobně dlouhá litrová Pandina od Fiatu váží pod tunu, výchozí elektromobil Renault 5 je naopak o více než čtvrt tuny těžší! I s přispěním točivého momentu 175 Nm je jízda s Twingem nečekaně svižná až do 90 km/h, na hranici limitovaných 130 km/h se s tímto autem bude vydávat zřejmě jen málokdo.

Na předních sedadlech je prostoru ve všech ohledech dostatek a rovněž vzadu to není špatné, přičemž šířku tam zvětšují tenčí dveře, jež neobsahují spouštěcí skla. Ta jsou pouze výklopná.

Lehká stavba a kompaktní akumulátor (váží jen 212 kg) jsou předpokladem k efektivitě provozu. My jsme během dvou dnů projezdili ostrov Ibiza křížem krážem, a to včetně etap v horách s průměrnou spotřebou pouze nepatrně přesahující hranici 11 kWh/100 km, zatímco výrobce udává normovanou spotřebu 12,2 kWh.

Příjemně potěšilo přímé řízení a hbité jízdní vlastnosti, méně již na roletách odskakující kola zadní nápravy. Renault Twingo je dalším z povedených malých vozů Renaultu, jejichž retrostyl a dostupná cena by mohly přeci jen poněkud pohnout s přirozenou oblibou elektromobilů.

titulek

C-HR přidalo plus a je z toho nové auto. Další elektrickou toyotu jsme projeli

Toyota C-HR+

VIDEO Toyota nabízí úspěšně už druhou generaci crossoveru C-HR. V modelové řadě značky jde o poměrně...

Trump elektroauta nesnáší, ale atakem na Írán zvedá poptávku po nich

Ojetá Tesla Model 3

Možná by analytickou „bednu“ nebo Muskovu umělou inteligenci něco takového napadlo. Každopádně...

Máme první fotky elektrického Peaqu, ale ne od Škody. Svlékl ho designér a AI

Vizualizace elektromobilu Škoda Peaq v podání designéra Jana Hrodka, který k...

VIDEO Exkluzivně Peaq, nová škodovka, se představí za pár měsíců. Automobilka finišuje s vývojem a laděním svého...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Polsko chce zakázat vjezd čínským autům do vojenských areálů, bojí se špionů

Z elektromobilu, který byl kompletně vyvinut a vyroben v zahraničí, zůstane v...

Polské úřady z bezpečnostních důvodů plánují zakázat vjezd čínským automobilům do vojenských...

Českým Autem roku 2026 je elektrická škoda. Elroq porazil mercedes i BMW

Škoda na týdnu designu v Miláně

VIDEO Titul Auto roku 2026 v České republice získal elektromobil Škoda Elroq. Na druhém místě skončil...

Odtajněné koncepty ve Škoda Muzeu. 31 příběhů, které nejspíš neznáte

Škoda 748 (1985): Tento prototyp vznikl jako pokračování slavného závodního...

Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi otevírá nový depozitář Odtajněné koncepty, který představuje 31 unikátních prototypů, studií a nerealizovaných vizí. Každý z nich vypráví jedinečný příběh o...

Manifest jinakosti. Auto, kterým jezdí i Macron, ukazuje záda konvencím

Volant se středem ve tvaru X je první věcí, která vás po usednutí do kabiny...

Nejfrancouzštější francouzské auto současnosti? Určitě DS N°8! Je důkazem, že Francouzi dokážou udělat věci jinak. Svézt se s tímto autem je, jako dát si k obědu šneky. Způsob, jakým k nim Francouzi...

Bateriová jawa od čtrnáctiletého kluka překvapila v Brně

AMPER E-MOBILITY, součást mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky a...

Mojmír Hrouz patří k pionýrům elektromobility v Česku, autům na baterky se věnuje od roku 2010, tehdy se proslavil trabantem přestavěným na elektrický pohon. Pro bzučivou mobilitu nadchl i svého...

Sovětská Amerika GAZ M1 slaví devadesátiny. Jméno ji dal Molotov

GAZ M1

Ačkoliv byl slavný sovětský automobil GAZ M1, jehož první sériový kus opustil brány továrny 16. března 1936, primárně určen pro civilní účely, největší slávu si vydobyl ve službě vojákům.

První české kilometry nejdůležitějšího BMW. Bateriová iX3 je nová úplně ve všem

BMW iX3

Málokdy se stane, aby jedno auto bylo základem až pro 40 dalších modelů a faceliftů jedné jediné značky. To je ale případ BMW iX3, první model z řady tzv. Neue Klasse, který přináší novou elektrickou...

Nové Twingo kouká jako rozšlápnutá žába a střeva má z Číny. Už jsme s ním jeli

Renault Twingo

Uvnitř již twingo samozřejmě není spartánské jako kdysi. Nabízí většinu dnes obvyklých komfortních a bezpečnostních systémů a asistentů. Jinak ovšem ctí ducha původního provedení legendárního...

24. března 2026

Víme, jak vypadá nový Peaq a proč je Škodovka lepší než Volkswagen

Vizualizace elektromobilu Škoda Peaq v podání designéra Jana Hrodka, který k...

Mladoboleslavská Škoda Auto se loni stala premiantem celé skupiny VW. Za celý rok vydělala v čistém tolik, co Volkswagen, hlavní značka celého koncernu. Povedlo se jí to díky střízlivému přístup k...

24. března 2026

Chuck Norris dokázal dojet na konec kruhového objezdu. Co ještě uměl s auty

Chuck Norris

Chuck Norris zemřel 19. března 2026 ve věku 86 let, ale jeho vtipy neumřou nikdy. Když sedl večer do auta, nerozsvítil světla — zhasl tmu. Jako jediný dokázal dojet na konec kruhového objezdu a...

23. března 2026  16:09

C-HR přidalo plus a je z toho nové auto. Další elektrickou toyotu jsme projeli

Toyota C-HR+

Toyota nabízí úspěšně už druhou generaci crossoveru C-HR. V modelové řadě značky jde o poměrně unikátní vůz: designově ulítlý, velmi expresivně tvarovaný a ne úplně praktický crossover. Přesto je...

23. března 2026

Odtajněné koncepty ve Škoda Muzeu. 31 příběhů, které nejspíš neznáte

Škoda 748 (1985): Tento prototyp vznikl jako pokračování slavného závodního...

Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi otevírá nový depozitář Odtajněné koncepty, který představuje 31 unikátních prototypů, studií a nerealizovaných vizí. Každý z nich vypráví jedinečný příběh o...

23. března 2026

Otužilé vosy vylétly z hnízd. Rojení v Praze plánovaly bez ohledu na počasí

8. Cryovespa – tradiční jízda otužilců aneb neoficiální zahájení pražské vespa...

Pražský vespa club má za sebou neoficiální zahájení nové sezony. Tradiční jízda otužilců se konala již poosmé. Účastníci letošní Cryovespy zamířili k zámku v rodné vsi skladatele Antonína Dvořáka.

22. března 2026

Trump elektroauta nesnáší, ale atakem na Írán zvedá poptávku po nich

Ojetá Tesla Model 3

Možná by analytickou „bednu“ nebo Muskovu umělou inteligenci něco takového napadlo. Každopádně válka s Íránem vzedmula nečekanou vlnu zájmu o elektromobily. To Donald Trump, který v USA bojuje proti...

22. března 2026

Francouzský butik na kolech vyrobí v Itálii. Nakonec bude jezdit i na benzin

DS N°7

Francouzské DS Automobiles už chtělo dělat jen elektromobily. Nový typ DS N°7 však nakonec může jezdit i na benzin.

21. března 2026

Bateriová jawa od čtrnáctiletého kluka překvapila v Brně

AMPER E-MOBILITY, součást mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky a...

Mojmír Hrouz patří k pionýrům elektromobility v Česku, autům na baterky se věnuje od roku 2010, tehdy se proslavil trabantem přestavěným na elektrický pohon. Pro bzučivou mobilitu nadchl i svého...

21. března 2026

Na veletrh nomádů na kolech dorazí obytný obr i bouda pro dobrodruhy

Cabmaniac, obytná nástavba Basecab na Fordu Ranger PHEV v Maroku 2026

Expediční speciál pro dva dobrodruhy, opulentní obytný náklaďák či dodávka, kam se vejde čtyřčlenná rodina. Veletrh For Caravan, který startuje v pátek 20. března na letňanském výstavišti, nabídne...

20. března 2026,  aktualizováno  15:46

Trabantóza je vážná, ale neškodná diagnóza. O víkendu proběhne vizita v Motole

Podzimní Pražská Trabantiáda 2025

Nenápadná vozítka, která jsou dřív slyšet, než vidět, a která jsou cítit i poté, co zmizí z dohledu. Východoněmecký trabant, který býval snem řady československých rodin toužících za socialismu po...

20. března 2026

První české kilometry nejdůležitějšího BMW. Bateriová iX3 je nová úplně ve všem

BMW iX3

Málokdy se stane, aby jedno auto bylo základem až pro 40 dalších modelů a faceliftů jedné jediné značky. To je ale případ BMW iX3, první model z řady tzv. Neue Klasse, který přináší novou elektrickou...

20. března 2026

