Nostalgie jede na plné obrátky. Vinylové desky jsou v kurzu, koupit si jde Botasky i Prestige, Česká televize bude opět vysílat seriál o Sandokanovi a do garáže si jde postavit i mnohé oprášené legendy. Plně na této vlně jede kromě Fiatu (500, Grande Panda) i Renault. Ten po elektrických reinterpretacích modelů R5 a R4 představil i sériovou verzi nové generace modelu Twingo. A není bez zajímavosti, že všechny mají jednoho duchovního otce – Luku de Mea, který ale již svět aut opustil a věnuje se vysoké módě.
Ostatně i nové Twingo se veze na módní vlně, ale díky své deklarované ceně okolo 500 000 Kč to má být dostupné elektroauto pro masy. Zafungovat má nejen wow efekt, ale i určité dejá vu. Tedy nejen „jé, to je hezké autíčko“, ale i „to znám, tím jezdili naši v devadesátkách!“ Styl novinky je totiž založen na decentních odkazech.
Designově je twingo jasnou a hravou moderní interpretací původního modelu z roku 1992, který zaujal svým francouzsky drzým stylem. Malé městské auto, které se nebálo být své. Teď, o více než třicet let později, by Renault rád tento úspěch zopakoval.
Novinka se vyznačuje opět veselými, mírně vyčnívajícími LED světlomety s charakteristickými půlkruhy a řadou dalších odkazů na první generaci. Malý přední vstup vzduchu již neslouží k chlazení, ale stává se grafickým designem, stejně jako tři podélně proužky na kapotě vlevo nahoře, které nahrazují původní přívody vzduchu. Široké blatníky a spodní část dveří rovněž připomínají začátek 90. let, kdy twingo nově definovalo samotný koncept kompaktního vozu. Nyní však má pro větší praktičnost čtveřici bočních dveří.
Variabilní a moderní interiér
Architektura auta zůstává kompaktní (délka je 3 789 mm), ale prodloužený rozvor (2 493 mm) a krátká kapota umožnili zvětšit interiér. Ve srovnání s Twingem z roku 1992, navrženým pod vedením Patricka Le Quémenta, jsou přední sloupky mírně posunuté dozadu, aby auto splňovalo bezpečnostní předpisy. Černá plocha na kapotě přitom vytváří optickou iluzi protaženého čelního skla jako u předlohy.
V interiéru sice ustupuje retro styl ve prospěch hravého moderního designu s barevnými dekory. Nechybí opakující se kruhové prvky, materiály v barvě karoserie, ale i červené nouzové tlačítko uprostřed palubní desky jako přímý odkaz na první twingo. Twingo má volič řazení na sloupku řízení a jeho majitel bude moci využít pro přichycení různého příslušenství kotevní body YouClip, známé z dacií.
Zachována byla i praktičnost. Nechybí chytrý systém posuvných zadních sedadel, která umožňují zvětšit zavazadlový prostor z 260 až na 360 litrů (případně až 1 000 litrů po sklopení). Sklopné sedadlo spolujezdce zase prodlužuje ložnou délku až na dva metry, zatímco celém prostoru pro cestující jsou četné odkládací přihrádky rozmístěné po celém prostoru pro cestující.
Standardní výbavou je 7palcový digitální přístrojový panel a 10palcový infotainment systém OpenR Link. Poprvé v nejmenším segmentu je k dispozici integrované rozhraní od Googlu, ale také asistent ChatGPT, ale také virtuální asistent jménem Reno, který vám kromě navigování prý dokáže i zazpívat. A nechybí ani originální znělka palubního systému, vyvinutá ve spolupráci s hudebním skladatelem Jeanem-Michelem Jarrem.
Návrat ke kořenům i zcela nový postup
Z technologického hlediska je nová generace Renaultu Twingo postavena na platformě AmpR Small, přičemž přední náprava je identická s modely R4 a R5, ale vzadu jsou místo víceprvkového zavěšení vlečená ramena z modelu Captur. Novinka byla v rámci programu Leap 100, který stanovuje pro všechny nově vyvíjené vozy stotýdenní vývojovou lhůtu, vyvinuta na evropské poměry v rekordním čase.
Přední kola pohání elektromotor s permanentním magnetem o výkonu 60 kW (82 koní) a s maximálním točivým momentem 175 Nm. Lithium-železo-fosfátová baterie (LFP) s kapacitou 27,5 kWh využívá dostupné přírodní zdroje, jako je železo a fosfát, a zároveň snižuje závislost na kritických kovech, jako je kobalt a nikl. Baterie navíc využívá architekturu cell-to-pack, která umožňuje umístit více článků do daného prostoru a zároveň snížit náklady na baterii. Celkově tato architektura snižuje náklady na baterii přibližně o 20 %.
Baterie zajišťuje dojezd až 263 kilometrů. To zní skromně, ale díky velikosti baterie je twingo s hmotností jen 1 200 kg na poměry elektromobilů lehkým autem. Zrychlí z 0 na 100 km/h za 12,1 s a jeho maximální rychlost je elektronicky omezena na 130 km/h. Je to tedy typické auto pro ježdění „okolo komína“.
Twingo je opatřeno možností jednopedálového ovládání, jeho nízká cena je ale vykoupena faktem, že je baterie chlazena pouze prouděním vzduchu a postrádá i tepelné čerpadlo. K jejímu nabití slouží palubní nabíječka o výkonu 6,6 kW (4 hodiny a 15 minut z 10 na 100 %), ale za příplatek bude k mání 11kW, která umožní dobít baterii z 10 na 100 % za 2 hodiny a 35 minut. Pokud se jedná o stejnosměrný proud, tak lze dobíjet výkonem až 50 kW (z 10 na 80 % za 30 minut).
Čínská lekce pokory
Nové Twingo není jen dalším retro autem. Svým konceptem je pokusem zachránit evropský automobilový průmysl. Aby mohl nákladově konkurovat čínským výrobcům, musel se zčásti vyvíjet v Číně. Francouzští inženýři z centra Ampere v Guyancourtu vyvinuli software, elektroniku a přinesli i kreativní nápady.
V Šanghaji zase seděli kolegové z vývojového oddělení ACDC skupiny Renault. To pomohlo urychlit projekt spolupráce s místním ekosystémem a novými průmyslovými partnery. Na různých fázích projektu se podílelo přibližně sto lidí, s podporou klíčových dodavatelů, včetně Launch Design pro horní část vozidla, CATL pro baterie a Shanghai e-drive pro pohonný systém. To umožnilo srazit čas na vývoj na 21 měsíců a snížit náklady o desítky procent.
François Provost, generální ředitel skupiny Renault, v souvislosti s twingem zdůraznil, že evropští výrobci už nemohou vyvíjet auta tak, jak to dělali posledních padesát let, ale chtějí-li přežít, musí se poučit u Asiatů. Výroba však kvůli clům a dopravním nákladům zůstala v Evropě. Obstará ji továrna ve slovinském závodě Novo Mesto a na český trh dorazí koncem příštího roku.
Přínosem tohoto postupu je nejen rychlost vývoje, ale i dostupná cena méně než 20 000 eur. V České republice tak, až dorazí koncem roku 2026, bude Renault Twingo stát v základu méně než půl milionu korun.
Zatímco ostatní automobilky se stále točí v debatách o tom, jestli má mít auto 600 km dojezdu, nebo jestli se do kufru vejde baset, tak Renault přichází s něčím prostým: malým elektromobilem za dostupnou cenu. A v tom je možná budoucnost. Twingo je tak v mnohém přelomovým autem. Je to pokus změnit způsob, jakým Evropa přemýšlí o průmyslu.
Symbolické datum
Je určitým paradoxem, že právě 6. listopadu, tedy v den oficiálního představení nového Renaultu Twingo, zemřel ve věku 83 let bývalý generální ředitel Renaultu Louis Schweitzer, který jeho první generaci uváděl na trh. Muž, který vedl Renault v letech 1992 až 2005, se nesmazatelně zapsal do historie autoprůmyslu. Za jeho vedení byly uvedeny rovněž novátorské modely jako Mégane Scénic či Kangoo. Schweitzer byl rovněž architektem aliance francouzské automobilky s japonským Nissanem, který zachránil před bankrotem, ale i iniciátorem velmi úspěšné akvizice rumunské automobilky Dacia.
Schweitzer se narodil v Ženevě a do skupiny Renault nastoupil v roce 1986, nejprve jako finanční ředitel, poté jako zástupce generálního ředitele, než po úspěšné kariéře ve francouzské státní správě převzal nejvyšší post v automobilce. Není bez zajímavosti, že byl bratrancem bývalého vysokého manažera GM, Daimler Chrysler, Fordu a BMW, Roberta „Boba“ Lutze. A také prasynovcem Alberta Schweitzera (1875–1965), slavného lékaře, filozofa, hudebníka a humanisty, nositele Nobelovy ceny míru z roku 1952.