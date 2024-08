Další zvýšený renault nahrazuje kombík, je to crossover s přifouknutým kufrem

Zdá se, jako by se Renault utrhl ze řetězu a rozhodl se zahltit trh svými SUV. Má jich momentálně šest a modelová ofenziva pokračuje. V červnu jsme projeli nejmenší SUV – Captur po faceliftu – a Renault uvádí na trh další úplně nový model – Symbioz. Ten s délkou 4,41 metru stojí mezi modely Captur (4,2 m) a Arkana (4,57 m) s Australem (4,51 m). Nad nimi jsou pak elektrický Scénic E-Tech a dvojice Espace a Rafale.

Renault při prezentaci toho vozu hodně tlačí na sousloví „rodinný vůz“, dokonce vrací do hry starý reklamní slogan „auta s rytmem života“ a odkazuje na tradice „vozů pro život“ už od modelu Renault 16 z roku 1965.

Ale celé je to mnohem jednodušší. Kdo nechce číst dlouhé recenze, stačí mu konstatování, že Symbioz je auto pro lidi, kterým je Captur malý. Se svým sourozencem totiž sdílí Symbioz design čelní masky, interiér, pohonnou jednotku i posuvnou zadní lavici. Jen zavazadlový prostor je větší – 492 až 624 litrů.

Nuda nebo chytrý tah?

Nechám na každém, jestli je to pro něj nuda nebo naopak chytrý tah výrobce, který šetří náklady, ale zároveň dává zákazníkům spoustu možností na výběr, jak velké auto přesně potřebují. Renaultu se v segmentu SUV v minulých letech nedařilo úplně tak, jak by chtěl, proto je tak masivní obnova modelové palety logická a Renault se snaží to dělat nejlépe, jak dokáže. Nejnovější přírůstky jsou toho důkazem.

Captur a Symbioz byly vyvíjeny společně, což dokazuje nejen doba uvedení na trh, ale i vizuální vzhled. Symbioz nese opticky stejnou čelní masku s aktuálním designovým poznávacím prvkem v podobě LED denního svícení ve tvaru rozpůleného diamantu v rozích karoserie. Podobnost mizí při pohledu zboku, kde má Symbioz klasičtější tvary SUV typu Nissan Qashqai a jiný než Captur je i vzadu, kde jsou povedená zužující se světla a velká střešní spoiler. Exkluzivně má Symbioz i některá 18 a 19palcová kola.

Google na palubě

S Capturem má Symbioz ovšem téměř identickou palubní desku. Na rozdíl od větších renaultů tedy nemá řazení na páčce vpravo od volantu, ale klasicky mezi sedadly. Od verze Techno je Symbioz vybaven multimediálním systémem OpenR Link s integrovanými službami Google, který na centrální na výšku orientované obrazovce o úhlopříčce 10,4" přináší rozumný kompromis mezi ergonomií a digitalizací. Infotainment přináší řadu funkcí včetně online mapy Google, obrazovka reaguje rychle a neseká se, má i příjemnou grafiku.

Bezdrátové zrcadlení mobilních telefonů je samozřejmostí, ale obrazovka sama vypadá a funguje jako mobil včetně toho, že přes Google Play si uživatel může stáhnout různé aplikace. I přesto tuto pokročilou digitalizaci jde základní funkce klimatizace ovládat přes sadu „klavírních“ kláves pod obrazovkou, audiosystém zase na páčce vpravo pod volantem.

Klimatizace je sice od základu automatická, ale pouze jednozónová, technická platforma instalaci dvouzónové neumožňuje. Indukční plocha pro nabíjení telefonu je umístěna až dole pod voličem převodovky. Pojme i ty největší telefony, řidiče nerozptylují hlášení na obrazovce telefonu, ale trochu skryté umístění svádí k tomu zapomenout přístroj v autě.

Pro zodpovědnější, nebo rychlejší jízdu?

Symbioz má samozřejmě celou řadu elektronických asistentů, už proto, že spoustu z nich nařizují nové bezpečnostní předpisy. Jedna nová elektronická funkce ovšem stojí za zmínku. Jmenuje se Safety Coach a jde o jakéhosi individuálního poradce pro zodpovědnější jízdu. Zatímco dříve měl Renault podobného „rádce“ pouze pro ekologickou jízdu (a najdete ho i v Symbiozu), tak tento se věnuje hodnocení bezpečnosti. Na stupnici od 0 do 100 zohledňuje rychlost, přejíždění čar a dodržování bezpečné vzdálenosti.

Troufl bych se vsadit, že zatímco úsporný rádce mnoho řidičů motivoval k tomu dosáhnout co nejlepšího skóre, tady bude naopak pro mnoho lidí výzvou dosáhnout co nejhoršího skóre, takže tento asistent možná trochu neplánovaně spíš bezpečnost zhoršuje….

Další podobnost s Capturem se týká zadní lavice, která je podélně posuvná o stejných 16 centimetrů, což znamená základní zavazadlový prostor o velikosti 492 až 624 litrů. Zatímco ta první hodnota je spíš pod průměrem konkurentů jako Nissan Qashqai či Kia Sportage, ta druhá většinu ostatních převyšuje. Maximum po sklopení opěradel zadních sedadel pak je 1 592 litrů. Páté dveře se otevírají elektricky, ovšem pouze v nejvyšší výbavě Iconic. Kufr lze otevřít i tlačítkem na palubní desce, tlačítkem na dálkovém ovladači nebo pohybem nohou pod zadním nárazníkem.

Když je lavice vzadu, tak se v druhé řadě relativně pohodlně posadí i tři dospělí, protože místa pro kolena mají dost a středový tunel na podlaze není dramaticky velký. Jen v oblasti ramen to nebude úplně ideální, protože Symbioz patří spíš mezi užší auta. Trochu překvapivě také nad všemi dveřmi chybí madla. Nad hlavou si posádka může užívat i efektní prosklenou střechu Solarbay, která měla letos premiéru ve větších SUV značky. Jde o inovativní technologii, která ztmavuje povrch postupným zakalením devíti segmentů pokrývajících povrch skleněné střechy.

Jediný pohon

Pro začátek se počítá s jediným motorem, kterým je full hybridní ústrojí zvané E-Tech 145. Technické hybridní řešení už Renault letos představil v několika vozech včetně sesterské Dacie a jde o úplně stejný pohon, který je pod kapotou Capturu. V tomto případě jde o původní verzi použitou už v Renaultu Clio, která kombinuje 1,6litrový čtyřválcový zážehový motor o výkonu 69 kW, jenž při pohonu předních kol spolupracuje s malým elektromotorem o výkonu 36 kW a startér-generátorem o výkonu 18 kW. Vše doplňuje malá baterie pro rekuperaci energie o kapacitě 1,2 kWh a automatická převodovka se 4 převodovými stupni pro benzínový motor a 2 pro hlavní elektromotor. Větší modely jako třeba Rafale, mají základ v tříválci 1.2, ale s turbem, takže celkový výkon soustavy je vyšší.

A stejně jako u Capturu platí, že převodovka má občas trochu neklidný projev, kdy nezařadí úplně hladce a pro dobití baterie systém občas vyžene motor do otáček v momentě, kdy to úplně nečekáte. Ovšem utlumení se mi zdá lepší než v Capturu, takže to cestující v podstatě neruší. Převodovka si také někdy neumí úplně ideálně poradit v situacích, jako třeba když chcete při průjezdu zatáčkou víc přidat plyn. Je ovšem třeba říct, že auto není určeno pro sportovní jízdu, takže v 99 % případů se řidič z cílové skupiny nedostane do situace, kdy by měl s převodovkou problém.

Co ale ocení, je zcela jednoznačně spotřeba, která je oficiálně 4,6 l/100 km a v praxi jsme si ověřili, že jezdit kolem pěti litrů není problém. Zejména ve městě dokáže vůz jet až 80 % času na elektřinu a dá se tak ušetřit až 40 % paliva ve srovnání s běžným benzínovým motorem o stejném výkonu. Úsporám pomůže i volba režimu Eco, který zpomalí reakce motoru na plynový pedál a sníží otáčky.

Rodinnému cestování je velmi dobře uzpůsobený i podvozek, který má vpředu zavěšení typu MacPherson, vzadu nápravu s vlečenými rameny a torzní příčkou. Podobně jako u Capturu dosáhli konstruktéři optimálního kompromisu mezi komfortem a dynamikou. Všechny nerovnosti zvládá auto plavně a bez problémů. Možná jen mohli vývojáři trochu ubrat na světlé výšce, která je 169 mm. Vzhledem k tomu, že Symbioz nemá pohon všech kol a počítá se s tím, že bude jezdit téměř výhradně po silnicích, nižší světlá výška by přidala víc jistoty v zatáčkách a auto by se méně naklánělo. Ale stejně jako bylo řečeno u převodovky – toto není sportovní auto a řezat zatáčky s ním uživatelé nebudou a ani při trochu dynamičtější jízdě se nemusejí bát, že je auto v zatáčce nepodrží.

Renault? Na servisu už spolehlivý

„Vozů značky Renault obecně jezdí v Česku daleko méně než jiných značek, což platí jak u retailových zákazníků, tak u firemních aut,“ říká Michal Urban, expert z technického oddělení společnosti Business Lease. „Renaulty zde doplácejí na určitou špatnou pověst francouzských automobilů z dřívějška, byť dnes patří mezi servisně velmi spolehlivé. Servisní náklady pro značku Renault jsou podle našich údajů o čtvrtinu nižší než u průměru srovnatelných modelů jiných značek. A Renaulty ani nemají nějakou chronickou poruchovou oblast, jakou jsou například u jejich francouzských kolegů jiné značky nespolehlivé AdBlue nádrže. S malou rozšířeností značky Renault souvisí i poměrně řídká servisní síť. Například Praze najdeme jen tři značkové servisy. Na druhou stranu české zastoupení Renaultu funguje oproti některým jiným značkám velmi kvalitně a jsou například schopni rychle zajistit i hůře dostupné díly.“

Jediná hybridní motorizace bohužel zvedá základní cenu modelu Symbioz na 729 000 Kč, případně 699 000 při využití výkupního bonusu. To je na nový model, který zákazníci neznají, možná trochu odvážné, ale v řádu několika měsíců se to změní. Příští rok se počítá s uvedením dalších dvou benzinových mild-hybridních motorizací, jejichž cena bude nižší.

Pokud porovnáme hybridní Symbioz s konkurencí, ani uváděcí cena není špatná. Je na úrovni ceny Toyoty C-HR (v jejím případě hodně záleží na aktuálním akčním zvýhodnění), ale třeba hybridní Kia Sportage, byť se silnějším motorem, stojí 870 tisíc, Peugeot 3008 s méně sofistikovaným hybridním pohonem pak přes 700 tisíc. Základní výbava Symbiozu – Techno – přitom není vůbec ochuzená. Obsahuje třeba automatickou klimatizaci, parkovací senzory včetně zadní parkovací kamery, 10,4palcový centrální displej nebo adaptivní tempomat.

„Cena modelu Symbioz je vysoce konkurenceschopná, zejména díky jeho modulárnosti a širokému spektru výbavy,“ myslí si Karel Král, ředitel značek Renault a Dacia Louda Auto. „Zákazníci si tak mohou přizpůsobit vůz přesně podle svých potřeb a finančních možností. Navíc díky nízkým celkovým nákladům na vlastnictví (TCO) se tento model může stát oblíbenou volbou pro firemní flotily. Zákazníci často volí buď nejvyšší výbavu, která zahrnuje špičkové asistenční systémy, pokročilou konektivitu a prvotřídní interiér, nebo naopak základní provedení, které i za velmi přijatelnou cenu nabízí nadstandardní vybavení a prostorný interiér. Renault Symbioz v tomto ohledu vyniká, protože již v základní výbavě poskytuje prvky, které uspokojí i náročné uživatele.“

„U nového modelu Renault Symbioz vidíme i v základu velmi bohatou výbavu, což je pro Renaulty typické – za stejné peníze u nich dostaneme oproti jiným značkám více muziky. Už proto, že se musí Renault odlišit oproti – nejen v Česku velmi úspěšné – Dacii, která už dnes také bývá poměrně dobře vybavená,“ potvrzuje i Michal Urban. „Modelem Symbioz značka Renault také potvrzuje svůj podle mě velmi rozumný přístup k elektromobilitě – nevsadili tolik jako konkurence čistě na elektrický pohon a volí často právě kompromis v podobě hybridů, které na českém trhu budou podle mého názoru i do budoucna velmi dobře fungovat jako určitá zlatá střední cesta.“