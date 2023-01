Renault před prodejem opráší až patnáctiletou ojetinu, ale zatím ne v Česku

Během užívání vozu dochází logicky k jeho opotřebení, jehož míra záleží na tom, jak se majitel o vůz stará. Když ho pak chce prodat, chce, aby vypadal co nejlépe a byl v co nejlepším stavu, aby jeho prodejní cena byla co nejvyšší. Pokud máte ve Francii Renault mladší než patnáct let, nemusíte se kvůli tomu nutně obracet na externí firmu – automobilka vše obstará za vás.

Program zvaný Refresh platí pro všechna vozidla Renault mladší patnácti let s platnou technickou kontrolou. Od ledna letošního roku je k dispozici v celé francouzské síti značky prostřednictvím servisního oddělení Renault Care. Nabízí výběr z pěti balíčků. První úroveň zahrnuje diagnostiku klimatizace, bezpečnosti, elektroniky a pneumatik, dále čištění exteriéru a interiéru, výměnu stěračů a oleje s filtrem. Od úrovně 2 se ošetřuje i karoserie, přidává se leštění, renovace kol. Úroveň 5 zahrnuje také renovaci předních světel a výměnu pneumatik. Ceny se pohybují od 299 do 1 499 eur (cca 7 tisíc korun do 36 tisíc).

V tiskové zprávě společnosti Renault se uvádí, že ošetření karoserie je „omezeno na opravu dvou poškození laku (o velikosti menší než 5,5 cm a malé hloubky) v délce maximálně 2,5 hodiny“. Nedá se tedy čekat, že Renault opraví všechny závady na karoserii, zejména proto, že program nezahrnuje ani odstranění promáčklin nebo výměnu dílů. Hodí se tak spíš pro lidi, kteří chtějí ušetřit čas a nejsou technicky úplně zdatní. Auto si můžou umýt sami nebo ho dát specializované automyčce, s diagnostikou musí do servisu a na opravy karoserie často ještě jinam. U Renaultu vše zařídí během jedné návštěvy. Zajímavé ale je, že program se nevztahuje na některé barvy karoserie – žlutá Sirius, modrá Celadon, oranžová Valencia nebo červená Flame.

Při klesajícím prodeji nových aut se automobilky budou čím dál víc zaměřovat na ojetá auta, a to nejen na jejich prodej, ale i servis. Příklad Renaultu ukazuje, že hledají i další cesty, jak nepřijít o zákazníky. V Česku se ale tato služba zatím neplánuje.