Společnost podle Fleuryho počítá s tím, že počet zaměstnanců sníží prostřednictvím dobrovolných odchodů. V současnosti Renault v dotčených oblastech zaměstnává okolo 5500 lidí, uvedla agentura Reuters. To jsou ovšem pozice ve francouzských vývojových centrech automobilky, v celosvětovém měřítku má Renault dvojnásobek inženýrů.
Snížení počtu pracovních míst je v souladu se snahou společnosti lépe čelit čínské konkurenci, dodal technologický ředitel Philippe Brunet.
Čínské značky v posledních dvou letech podle magazínu Quattroruote více než ztrojnásobily svůj podíl na evropském trhu díky technologicky vyspělým produktům a vysoce konkurenceschopným cenám: „Všichni ostatní trpí. Musíme být schopni konkurovat,“ řekl Brunet, a dodal, že čínští výrobci vyvíjejí modely přibližně za dva roky, oproti tradičním pěti letům v tomto odvětví: jedním z cílů skupiny je snížit složitost a počet kroků ve vývoji automobilů, a tím zkrátit dobu strávenou na schůzkách až o 20 %.
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„Generální ředitel skupiny François Provost během prezentace své strategie v březnu loňského roku řekl: společnost musí Čínu dohnat v oblasti inženýrství a stejně jako oni navrhovat auta za dva roky, nikoli za dlouhé tři roky, které to trvá nám,“ připomíná magazín Caradisiac a jako příklad uvádí právě Renault, kterému se díky přesunu části vývojových prací do Číny podařilo zkrátit vývoj aktuálně nového elektrického Twinga na pouhé dva roky. „Nové Twingo bylo z velké části navrženo v Šanghaji ve výzkumném centru Renaultu s názvem ACDC (Ampere China Development Center), které zaměstnává mnoho čínských inženýrů,“ upřesňuje francouzský automagazín.
„Jsme svědky přesunu, nebo dokonce outsourcingu, výzkumu a vývoje, jehož cílem je dohnat technologické zaostávání Západu. Tento trend je jistě přítomný, a to nejen v automobilovém sektoru, ale ve všech výrobních odvětvích.“
„V posledních 30 letech se kvůli deindustrializaci propouštění dotýkalo především továrních dělníků. Nyní je však řada na manažerech, kteří čelí propouštění,“ komentuje Caradisiac.
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Do konce roku 2027 bude tedy muset Renault opustit 15 až 20 procent inženýrů zejména v Technocentru a v závodě Villiers Saint Frédéric, který má být uzavřen.
Odchody se nemají týkat pracovních míst souvisejících s umělou inteligencí, elektrifikací a kybernetickou bezpečností. Kromě toho Renault plánuje následně najmout 150 až 200 nových inženýrů, rekvalifikovat téměř 2 tisíce dalších zaměstnanců a poskytnout 200 tisíc hodin školení.
Celá skupina Renault prodeje v květnu v EU meziročně mírně snížila o 1,3 procenta na 100 507 vozů, její tržní podíl tak klesl na 10,5 procenta z 11 procent před rokem. Za prvních pět měsíců roku skupina vykázala pokles o 6,2 procenta na 484 717 vozů, s tržním podílem 10,2 procenta oproti 11,3 procenta ve stejném období loňského roku.
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Stojí za tím především propad prodejů značky Dacia, které za prvních pět měsíců klesly meziročně o 12,7 procenta na 202 839 vozů. Pozice mateřské značky Renault zůstala stabilnější, když nové registrace jejích vozů klesly meziročně o 1,2 procenta na 277 952 vozů.
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Stojí za zmínku zejména čínská značka elektromobilů BYD, která v EU zaznamenává silný růst. Podle květnových údajů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) za prvních pět měsíců zvýšila prodej meziročně o 158,9 procenta na 99 578 vozů. V samotném květnu činil meziroční nárůst 158,8 procenta na 26 017 vozidel. Právě BYD, který je největším výrobcem elektrifikovaných aut na světě, se chlubí svým obřím vývojovým centrem, v němž zaměstnává údajně 120 tisíc inženýrů.
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