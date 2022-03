Nakonec i Renault pozastavil činnost v Rusku. Zvažuje, zda se nezbavit Lady

Automobilka v tiskové zprávě uvedla, že kvůli pozastavení činnosti v Rusku přehodnocuje svůj finanční výhled na letošní rok. Podle agentury AFP přišlo oznámení poté, co ukrajinští představitelé opakovaně vyzývali k bojkotu značek, které navzdory ruské invazi na Ukrajinu v Rusku dál operují.

Rozhodnutí Renaultu zastavit výrobu v moskevské továrně předcházela kritika podniku kvůli jeho pokračujícímu podnikání v Rusku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středečním on-line projevu k francouzským poslancům vyzval k okamžitému odchodu francouzských podniků z ruského trhu. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba dokonce vyzval k celosvětovému bojkotu Renaultu. V automobilce drží patnáctiprocentní podíl francouzský stát.

Renault výrobu v továrně v Moskvě obnovil před dvěma dny poté, co ji koncem února přerušil kvůli logistickým problémům. Ve středu 23. března ji tedy opět zastavil.

Vedení automobilky až dosud uvádělo, že kvůli ruskému vpádu na Ukrajinu žádné změny ohledně přítomnosti v Rusku nechystá.

Renault totiž patří mezi západní podniky s největší angažovaností v Rusku, kde podle finanční společnosti Citibank vytváří zhruba osm procent svých zisků. V podniku AvtoVAZ, který vyrábí vozy Lada a prodává více než 90 procent své produkce na místním trhu, má 69procentní podíl. „Skupina vyhodnocuje své možnosti ohledně podílu ve společnosti AvtoVAZ a zároveň se chová zodpovědně vůči svým 45 000 zaměstnancům v Rusku,“ stojí v oficiálním prohlášení automobilky.

Ruské ministerstvo průmyslu a obchodu uvedlo, že úřady do konce příštího týdne rozhodnou, jak moskevskou továrnu Renaultu využijí. Vyjádření ministerstva přichází poté, co Moskva naznačila, že by mohla zestátňovat aktivity zahraničních firem, které Rusko opustily.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu bude s moskevskou samosprávou jednat o perspektivách rozvoje továrny Renaultu. Společná řešení budou oznámena do konce příštího týdne,“ uvedlo ministerstvo. Upozornilo, že je v neustálém kontaktu s vedením firem AvtoVAZ a Renault.

Skupina Renault-Nissan má na ruském trhu asi třetinový podíl. Na samotný AvtoVAZ připadá téměř 20 procent. AvtoVaz prodává a vyrábí vozidla pod značkami Lada, Renault, Nissan a Datsun ve dvou továrnách. Jedna je v Togliatti, městě asi tisíc kilometrů od Moskvy. Druhý závod se nachází v Iževsku nedaleko pohoří Ural.

AvtoVAZ oznámil, že plánuje nové verze některých modelů značky Lada s menším množstvím součástek z dovozu Informovala o tom agentura Reuters.

„Aktivně pracujeme na náhradě některých důležitých dovážených součástek,“ uvedla firma. „Připravujeme rovněž speciální verze některých modelů Lada se sníženým množstvím dovážených součástek. Spotřebitelům budou dostupné v příštích měsících,“ dodala.