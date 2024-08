Šik „francouzák“ na kolech je rodinný dříč. Spravuje rozbitý svět MPV

Pro ty, kdo jsou hladoví po prostoru, servíruje Renault modernizované Kangoo. V jeho případě se Francouzi dali do holportu s Mercedesem a výsledek je velmi povzbuzující. Tento model vždy bodoval zejména výborným poměrem užitných vlastností a ceny, v poslední generaci ale přidává více stylu a komfortu.

„Lidská dodávka“ z Francie tradičně výborně využívá obestavěného prostoru, ale postupně se proměnila v lépe proporčně stavěné auto. Kangoo je nižší, širší, a jeho palubní deska není tak mohutná jako u konkurenčního Citroënu Berlingo či Renaultu Partner, které celkově působí masivněji.

Původní silně užitkový charakter je pryč a v top výbavě Techno si připadáte skoro jako v MPV. Kabina je široká a tři stejně velká zadní sedadla zajišťují trojici pasažérů více pohodlí. Sedák tam dobře podpírá stehna, ale nějaký ten centimetr navíc by mu docela slušel. Ani sedět na prostředním sedadle není za trest, a to i díky rovné podlaze. A dvě USB zásuvky a 12V přípojka zajistí, že si děti svá elektronická zařízení snadno dobijí.

Posuvné zadní dveře na obou stranách usnadňují přístup na zadní sedadla, a ve vyšší výbavě disponují elektricky ovládanými skly. Křídlové přední se zase otevírají do velkého úhlu. Vše si to ale Kangoo vynahrazuje velkou výklopnou zadní stěnou, se kterou dosti zápasíte, a navíc potřebujete pro tento manévr hodně prostoru. Určitým řešením je připlatit si 3 500 Kč za křídlové dveře, které ale trochu vadí řidiči ve výhledu vzad.

Krabicovitá karoserie tohoto renaultu je dostatečně přehledná, a k dispozici jsou i velká vnější zpětná zrcátka. Při manévrování pomůže i parkovací kamera. Přesto řidiči jedna věc dosti vadí – příliš široké přední sloupky, za kterými se leccos schová.

Vzadu pohodlně ve třech

Širší možnosti nastavení volantu a sedadla umožňují mezigeneračně lépe nalézt optimální polohu pro řízení. Posaz je ale stále hodně vzpřímený a pedály jsou trochu blíž, než by bylo ideální.

Vzadu je královsky místa na nohy a pro zavazadla je pod krytem zavazadlového prostoru k dispozici 775 litrů, při využití až po strop pak kubík. V zavazadelníku nechybí úchytná oka, háčky a ani 12V zásuvka.

Z vozu na rozdíl třeba od VW Caddy Life nelze sedadla vyjmout, ale zato můžete zadní lavici dělenou v poměru 60:40 velmi snadno a rychle zaklopit do podlahy, přičemž vznikne mírně nakloněná rovina. Při obsazení auta jen řidičem a spolujezdcem lze rychle získat letiště s 2,8 kubíku volného prostoru, aniž byste museli vyndávat těžké sedačky a někde je skladovat. Lákavá je i možnost mít zcela vpřed sklopné opěradlo předního sedadla, které umožní převoz delších předmětů. Vyžaduje si však investici minimálně 5 000 Kč.

Úroveň „bydlení“ je na solidní úrovni a v kabině najdete řadu úložných prostorů, od výklenku nad palubní deskou až po odkládací schránku ve stylu šuplíku. U výbavy Techno je navíc střešní nosič s integrovanými příčníky v podélných lištách, které lze operativně rychle vyklopit.

Uvnitř Kangoo těží z univerzální stavebnice Renaultu. Volant, palubní deska a ovládání klimatizace pochází z Clia. Otočné ovladače umožňují regulaci teploty téměř po paměti, jsou hezky po ruce. Stejně jako tlačítko vypínání stop-startu. Kvalita materiálů i zpracování je pro Kangoo jasným krokem vpřed. Plasty jsou sice tvrdé, ale celkový dojem je velmi dobrý. Dřevěný dekor ve vyšší výbavě Techno totiž kabinu hodně zútulňuje. Středový displej infotainmentu ale nemá nijak oslňující rozlišení a vyznačuje se i pomalejší odezvou.

Benzinová pohoda, ale s vyšší spotřebou

Kapotu drží ve vzpřímené poloze dvě tlumičové vzpěry, což nemají ani mnohá podstatně dražší osobní auta. Zde je vliv spolupracujícího Mercedesu, který nabízí svoji variantu vozu jako třídu T, jasně patrný. Dalším parťákem, ale s omezenou nabídkou motorů, je Nissan Townstar Kombi.

Kdo chce originál, může v případě kangoo volit z přeplňované třináctistovky a turbodieselu 1,5 l, v obou případech ve dvou výkonových variantách. Ty silnější je možné zkombinovat se samočinným řazením s dvouspojkovou skříní.

Poháněna jsou výhradně přední kola, na rozdíl od Volkswagenu Caddy a Fordu Tourneo Connect Francouzi čtyřkolku nenabízejí. Ta byla jen u první generace tohoto modelu.

Kdo sáhne po benzinové variantě s výkonem 130 koní, dostane podařený motor, který jde hezky odspodu, neboť nejvyššího točivého momentu 240 Nm dosahuje již při 1 500 otáčkách. Dynamika potěší ve městě či na okresce, na dálnici ale kangoo není žádným drakem. Spotřebu navíc s ohledem na velkou čelní plochu většinou jen těžko stlačíte pod 7,5 litru/100 km, ve městě počítejte s litrem navíc. Kdo častěji jezdí dlouhé trasy, tomu by asi více vyhovoval diesel, za který se připlácí 35 000 Kč. Při stejném zacházení je přibližně o dva litry úspornější, dynamika je ovšem slabší.

Samočinné řazení přijde na 50 000 Kč a do městských kolon je to určitě dobré řešení. Pohybem páky do kulisy vpravo lze využít manuální volbu, což se může hodit například při tažení přívěsu. Výhodou převodovky EDC je kromě snadnější obsluhy i možnost připlatit si adaptivní tempomat, který vůz dokáže v koloně zastavit.

Spíše je to švýcarský nůž

Slabším místem vozů tohoto ražení s aerodynamikou garážových vrat je obvykle trochu větší hlučnost při rychlejší jízdě po dálnici, než jaká byla u klasických aut kategorie MPV. Motor je ale dobře odtlumený, zvuková izolace je na tuto kategorii solidní i na dálnici. Aerodynamický hluk je však patrný již od rychlosti 90 km/h.

Jízdní projev již oproti minulosti není tak dodávkový a prakticky není třeba nic slevit z pohodlí. Karoserie je dostatečně tuhá a kangoo se 17“ koly s pneumatikami rozměru 205/55 komfortem odpružení dobře koresponduje se svým rodinným zaměřením.

Řízení je tak akorát lehké, a přitom ještě dostatečně přesné. Krabicovitý renault ochotně zatáčí a podvozkově, s ohledem na tuto kategorii, uspokojí.

Kangoo v osobní verzi je ideálním autem pro drobné živnostníky, a dobře poslouží i jejich rodinám při cestě na dovolenou. Třetí generace je stylovější, hodnotněji provedená a také dražší. V cenové relaci 600 až 750 tisíc korun to je auto, které svým víceúčelovým charakterem dokáže splnit celou řadu zadání. Více než neotesaný francouzský klíč tak možná svou propracovaností připomíná spíše švýcarský nůž.