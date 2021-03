Ojetý Renault Scénic je nečekaně bezproblémový. Dieselu sáhněte do výfuku

Sehnat rodinné auto za 200 tisíc korun není vůbec lehké. A to ani když nemáte přehnaně vysoké nároky, zato máte tři děti a prostě se vám jen nelíbí – víc v tom není – Dacia Lodgy.

Zadní dveře a prahy potvrzují, že na tomto autě se nikdy nic nerovnalo, nepasovalo. „Všechno je původní, tyhle krupičky laku se těžko dají napodobit.“

K těm nárokům: není snad přehnané chtít auto, které by vás nesežralo, když dojíždíte každý den do práce a zpět čtyřicet kilometrů a o víkendech výletujete. Které by nemuselo jezdit nijak zvlášť dravě, ale lenochoda v dnešním provozu taky nechcete.