Rodinná ikona je zpátky. Renault Espace poprvé jako SUV, dojezd má 1 100 km

Byl to nezapomenutelný zážitek, srovnatelný se setkáním s mimozemšťanem, když jsem v zimě prvního celého svobodného roku 1990 nasedl do Renaultu Espace. Co na tom, že jako stopař, vykulený z možnosti vyrazit do západního světa. Ředitel muzea v Dornbirnu u švýcarských hranic mě nabral u Linze a já se nechal odvézt až tam, necelých 500 kilometrů. Bylo mi jedno, kam jedu, hlavně když jsem mohl celou bytostí nasávat vůni toho neuvěřitelného auta, studovat futuristickou palubní desku, sedadla s výrazným bočním vedením, poslouchat tichounký a svižný více než dvoulitrový diesel.

Vždyť dosud jsem se doma svezl pouze v beznadějně zastaralé dýchavičné Škodě 1203, Espace v Československu téměř nikdo neznal. Byla to láska na první pohled, a i když jsem auto téhle první generace nikdy nevlastnil, vždycky mě nové Espacy zajímaly, pár jsem jich taky vystřídal.

Nikdy to nebývala levná auta, vždy ovšem skvěle vybavená, prostě vlajkové lodi francouzské automobilky, nic lepšího Renault nenabízel. A obrovská, prostorná, skoro autobusová. Tedy až do páté generace – v roce 2015 se Espace zmenšil, stal se z něj už tehdy kříženec, crossover s mnohem nižší kabinou, než bývalo zvykem; švihák lázeňský.

Teď proměna vygradovala: nový šestý Espace ročníku 2023 je SUV, vlastně zvětšený model Austral, na jeho prodloužené platformě. Tu ostatně sdílí s dalšími vozy aliance – Nissanem X-Trail či vozem Mitsubishi Outlander. Při pohledu zboku, alespoň na fotkách, docela připomíná Seat Tarraco nebo Škodu Kodiaq; tak jsou si dnes všechna SUV podobná. Má také slušnou světlou výšku 18 cm a devatenácti nebo dvacetipalcová kola v závislosti na verzi. O možnosti pohonu 4×4, alespoň do budoucna, výrobce zatím mlčí; v dnešní době to už ale není velký problém, stačí na zadní nápravu instalovat další pomocný elektromotor; kardany jsou minulostí.

Hybrid s jediným motorem

Největší změna se však odehrála pod kapotou. Zapomeňte na benzinové a dieselové 1.6 či dvoulitry, o sametovém třílitrovém šestiválci čtvrté generace ani nemluvě, nyní si můžete do Espacu vybrat jakýkoli motor, pokud to bude E-Tech full hybrid 200 (označuje výkon v koních), v hlavní roli s přeplňovanou dvanáctistovkou o výkonu 96 kW. S ní spolupracují dva elektromotory – ten hlavní s výkonem 50 kW má na starosti elektrickou jízdu, napájí ho li-ion baterie (2 kWh/400 V), druhý, podstatně menší (vysokonapěťový startér-generátor), slouží ke spuštění spalovacího motoru a k řazení rychlostních stupňů.

Výkon sestavy přenáší na kola takzvaná automatická vícerežimová převodovka, odvozená z technologií, které si Renault otestoval ve Formuli 1. Kombinuje dva převodové stupně u elektro- a čtyři u spalovacího motoru, nabízí celkem patnáct možných variant, například plně elektrický pohon, kdy kola otáčí pouze elektromotor, dynamický hybrid (spalovací motor a elektromotor společně otáčejí koly), e-drive (elektromotor otáčí koly, spalovací motor nabíjí baterii), spalovací motor (aktivní je pouze spalovací motor, který otáčí koly a/nebo dobíjí baterii) či rekuperaci (kola pohánějí elektromotor, který nabíjí baterii).

Výrobce tvrdí, že díky plně elektrickému zapalování a rekuperaci, která se automaticky podle pokynů inteligentní převodovky zapne při zpomalování nebo brzdění, dokáže hybridní Espace jezdit ve městech z 80 procent v elektrickém režimu, což sníží spotřebu paliva až o 40 procent. „Získáte tak všechny výhody jízdy elektromobilem, aniž byste museli zastavovat a nabíjet,“ říká šéf Renaultu Fabrice Cambolive.

Onu spotřebu výrobce konkrétně udává ve výši pouhých 4,7 litru na 100 km – čemuž se u tak velkého auta ani nechce věřit, na druhou stranu, s hybridními renaulty poslední doby máme v tomto směru skvělé zkušenosti. Zvlášť když novinka tomu „jde naproti“ i shozením kil oproti předchůdci (-215 kg). Díky snové spotřebě by tak Espace měl zvládnout dojezd na nádrž až 1 100 km, což dorovnává nebo i překonává donedávna nejúspornější diesely. Na rozdíl od nich však neprodukuje žádné oxidy dusíku.

Sílu rekuperace ve čtyřech stupních může řidič nastavit i sám, pomocí pádel na volantu nebo nastavením systému Multi-Sense. K tomu má k dispozici spoustu animací, zobrazujících toky energie, kapacitu baterie a podobně – vše jako v čistokrevném elektromobilu, takže si může vyhrát do sytosti; přitom ovšem nemusí trpět „dojezdovou úzkostí“ z vybité baterie.

A ještě jednu funkci, známou z elektromobilů, má nový Espace zabudovanou – takzvanou prediktivní jízdu. Což znamená, že auto podle údajů z navigace, i když není nastavený cíl, sleduje výškový profil silnice na nejbližších sedmi kilometrech, aby mohl maximalizovat využití elektrické energie. Samozřejmě, se spuštěnou navigací je systém přesnější, protože ví, kudy na nejbližší křižovatce řidič pojede.

Řídí všemi koly

Není se asi třeba nějak zvlášť rozepisovat o všech 32 asistenčních systémech, které novinka má, auta se dnes už bez udržování jízdního pruhu, prostorového snímání okolí nebo přednárazového asistenta neobejdou. Co však není úplně běžné, je u Renaultu tradičně nabízené řízení všech čtyř kol, tedy i těch na zadní víceprvkové nápravě.

Výrobce dokonce tvrdí, že systém 4Control Advanced je kvůli délce vozu „nezbytný pro zvýšení manévrovatelnosti, agility a dynamiky“. Je součástí standardní výbavy verzí Iconic a Esprit Alpine a „zvyšuje potěšení z jízdy, bezpečnost a poloměr otáčení. Chování vozu je díky vylepšené kontrole náklonu jisté a zároveň svižné při zatáčení nebo změně jízdního pruhu“. V praxi 4Control optimalizuje polohu kol na nerovných a členitých površích, při vysokých rychlostech nebo při zatáčení rychlostí vyšší než 50 km/h, systém velmi mírně natáčí zadní kola ve stejném směru jako přední kola (pouze do jednoho stupně); při nižších rychlostech natáčí zadní kola až o pět stupňů v opačném směru (u předchozích generací to bývalo 3,5 stupně). Větší úhel zkracuje poloměr otáčení vozu od obrubníku k obrubníku na 10,4 metru, jako u maličkého Renaultu Clio; bez 4Control to Espace zvládá na 11,6 metrech, což je pořádný rozdíl.

Zcela nový Espace je důležitým vozem, který potvrzuje náš posun na vyšší úroveň. Kombinuje komfort a prostornost, nabízí úsporný hybridní motor a jedinečným multimediálním zážitkem. Fabrice Cambolive, generální ředitel Renaultu

Nový Espace je dlouhý 4,72 metru, o 14 cm méně než předchozí generace – ale prostor pro cestující má delší než ona (2,48 metru po třetí řadu). To přináší i víc místa ve druhé řadě sedadel, což je vítané, současný Espace byl v tomto směru poněkud skromný; výrobce nyní uvádí prostor pro kolena až 32 cm. Sedadla se navíc dají naklápět až do úhlu 31 stupňů. Třetí řada je při objednávce k dispozici bez příplatku, před koleny zbývá 13 cm a funkce Easy Access umožňuje posunout sedadla druhé řady o 26 centimetrů směrem dopředu a sklopit opěradla dopředu; jsou také rozdělené na dvě nezávislé části (60: 40). Třetí řada sedaček se pak sklápí do podlahy.

Moderní výbava včetně obří obrazovky

Novinka je nabitá technologiemi – už základní výbava Techno zahrnuje 24" obrazovku OpenR ve tvaru písmene L, skládající se ze dvou sousedících displejů: na šířku umístěného 12,3" na přístrojové desce a výškově orientovaného 12" uprostřed konzoly. Včetně 9,3" head-up displeje zobrazuje nový Espace informace na ploše téměř 1 000 cm2, což odpovídá zhruba třem dotykovým panelům. Kromě toho už v základu dostanete elektricky ovládané páté dveře, bezdrátovou nabíječku telefonu, devatenáctipalcová kola i bezpečnostní paket včetně systému varování před mrtvým úhlem.

Espace se vyrábí v závodě v Palencii, který prošel rozsáhlou, rok a půl trvající rekonstrukcí, například k dosavadním 900 robotům přibylo 400 nových.

Objednávky nového Espace budou zahájeny na jaře 2023. Na české ceny si ještě musíme počkat, počítáme však, že zcela jistě nepodstřelí milion korun, už vzhledem k tomu, že menší Austral se prodává za 950 tisíc; spíše se budeme pohybovat někde u hranice 1,2 milionu. Pro zajímavost, když na trh přicházela před ne tak dávnými osmi lety pátá generace, stál základní model 769 tisíc korun. Na ty časy můžeme jen smutně vzpomínat...