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Renault si vzpomněl, co znamená espace. Obývák na kolech s přídí TGV je zpět

Vladimír Löbl
Renault si hýčká svoji retrohorečku a na pařížském autosalonu se blýskl konceptem E-Space, který je moderní interpretací přelomového MPV z roku 1984. Elektrický obývák na kolech s přídí ve stylu superexpresů TGV kombinuje ikonickou siluetu s moderními technologiemi.

Když v 80. letech vyjel první Renault Espace, všichni si mysleli, že zabloudil ze sci-fi filmu. Byl to takový šok, jako když TGV narazí do zdi. Během prvního měsíce si ho prý ve Francii koupilo jen devět odvážlivců. Průkopník kategorie velkoprostorových aut si poté získal své příznivce, postupem času ale prošel krizí identity a chytil virus vozů SUV.

Nový pařížský koncept E-Space přivádí zpět ikonickou siluetu s krátkou zkosenou přídí, masivním čelním sklem a kolmou zádí, se 4,7 metru je ale delší. Absence B-sloupku a protiběžné dveře umožňují přístup do velkorysého interiéru pro šest cestujících (2+2+2). V duchu doby je to koncept pojatý jako elektromobil. Vše podstatné se dozvíte ve velké fotogalerii.

Renault E-Space Concept
Renault E-Space Concept
Renault E-Space Concept
Renault E-Space Concept
Renault E-Space Concept
62 fotografií
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