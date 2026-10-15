Když v 80. letech vyjel první Renault Espace, všichni si mysleli, že zabloudil ze sci-fi filmu. Byl to takový šok, jako když TGV narazí do zdi. Během prvního měsíce si ho prý ve Francii koupilo jen devět odvážlivců. Průkopník kategorie velkoprostorových aut si poté získal své příznivce, postupem času ale prošel krizí identity a chytil virus vozů SUV.
Nový pařížský koncept E-Space přivádí zpět ikonickou siluetu s krátkou zkosenou přídí, masivním čelním sklem a kolmou zádí, se 4,7 metru je ale delší. Absence B-sloupku a protiběžné dveře umožňují přístup do velkorysého interiéru pro šest cestujících (2+2+2). V duchu doby je to koncept pojatý jako elektromobil. Vše podstatné se dozvíte ve velké fotogalerii.