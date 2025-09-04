Nový šéf Renaultu svěřil vedení Dacie manažerce od Mercedesu, velí směr elektro

Novou generální ředitelkou automobilky Dacia se stala Katrin Adtová, bývalá viceprezidentka automobilky Mercedes-Benz. Ve funkci nahradila Denise Le Vota, který společnost opouští. Výměna na postu ředitele je součástí reorganizace manažerského týmu automobilové skupiny Renault, do které Dacia patří, pod vedením nového generálního ředitele Françoise Provosta.
Adtová byla dříve generální ředitelkou značky Smart a poté generální ředitelkou Mercedes-Benz Own Retail Europe, tedy sítě vlastních prodejen a servisů automobilky v Evropě. Naposledy působila v Mercedesu jako viceprezidentka pro podnikový audit.

Značka Dacia se v posledních letech pod vedením Denise Le Vota stala štikou evropských trhů, protože zákazníkům nabízí přesně to, co si přejí. Nyní dochází k radikální změně – Le Vot odchází a jeho místo zaujala Katrin Adtová, která po příchodu od Mercedesu povede přechod Dacie k elektrifikaci,“ komentuje Vladimír Rybecký z magazínu Autoweek. „Jmenování Katrin Adtové na místo generální ředitelky Dacie představuje klíčový okamžik v přechodu automobilky k elektromobilitě. Nákladově orientovaná strategie Renaultu u Dacie musí být ve shodě s emisními limity EU. Adtová proto má za úkol transformovat Dacii ve výrobce cenově dostupných elektromobilů. Kvalifikací pro tuto roli je její zkušenost s elektrifikací značky Smart.“

„Působení Adtové u značky Smart v letech 2018 až 2020 provázel přechod na výrobu plně elektricky poháněných modelů v souladu s širšími cíli elektrifikace skupiny Mercedes-Benz. Zaměření na modulární platformy s optimalizaci nákladů a využitím sdílených komponent s Geely umožnilo značce Smart udržet si během této transformace ziskovost. Jenže vozy Smart patřily ve svých segmentech mezi nejdražší. Adtová nakonec dovedla značku Smart do společného podniku s čínskou společností Geely a Smart se stal čínskou značkou elektromobilů,“ popisuje Rybecký.

V Dacii by Adtová měla podle Rybeckého uplatnit podobné postupy. „Strategie elektrifikace značky si klade za cíl v krátké době dosáhnout 65% prodej elektrifikovaných vozidel, přičemž model Spring a připravovaný elektrický Bigster mají cenově konkurovat čínským elektromobilům.“ Do roku 2027 Dacia plánuje uvést na trh novou generaci svého bestselleru Sandero, které přejde na elektrické pohon. Dále má dorazit městský vůz s cenou do 18 000 eur. „Ke snížení nákladů využije platformu AmpR Small skupiny Renault. Pro úspěch Dacie však zůstává klíčová cenová dostupnost,“ dodává Rybecký.



Soumrak miniaut? Končí nejlevnější vůz na trhu, nahradí ho elektro

Dlouho šlo o nejlevnější auto v Česku. Hyundai i10 stál v roce 2010 jen 139 900 Kč, v 2022 259 000 korun. Teď ho koupíte za stále velmi zajímavou cenu 309 900 Kč, ale zbývá už jen pár desítek...

1. září 2025

Elektromobil ve službách hasičů? Jde to! Poslouží jako super powerbanka

Jedno z oblíbených tvrzení odpůrců elektromobility je, že o reálné použitelnosti a konkurenceschopnosti spalovacím motorům se (mimo jiné) můžeme začít bavit, až začnou bateriové elektromobily...

31. srpna 2025

