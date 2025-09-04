Adtová byla dříve generální ředitelkou značky Smart a poté generální ředitelkou Mercedes-Benz Own Retail Europe, tedy sítě vlastních prodejen a servisů automobilky v Evropě. Naposledy působila v Mercedesu jako viceprezidentka pro podnikový audit.
Značka Dacia se v posledních letech pod vedením Denise Le Vota stala štikou evropských trhů, protože zákazníkům nabízí přesně to, co si přejí. Nyní dochází k radikální změně – Le Vot odchází a jeho místo zaujala Katrin Adtová, která po příchodu od Mercedesu povede přechod Dacie k elektrifikaci,“ komentuje Vladimír Rybecký z magazínu Autoweek. „Jmenování Katrin Adtové na místo generální ředitelky Dacie představuje klíčový okamžik v přechodu automobilky k elektromobilitě. Nákladově orientovaná strategie Renaultu u Dacie musí být ve shodě s emisními limity EU. Adtová proto má za úkol transformovat Dacii ve výrobce cenově dostupných elektromobilů. Kvalifikací pro tuto roli je její zkušenost s elektrifikací značky Smart.“
„Působení Adtové u značky Smart v letech 2018 až 2020 provázel přechod na výrobu plně elektricky poháněných modelů v souladu s širšími cíli elektrifikace skupiny Mercedes-Benz. Zaměření na modulární platformy s optimalizaci nákladů a využitím sdílených komponent s Geely umožnilo značce Smart udržet si během této transformace ziskovost. Jenže vozy Smart patřily ve svých segmentech mezi nejdražší. Adtová nakonec dovedla značku Smart do společného podniku s čínskou společností Geely a Smart se stal čínskou značkou elektromobilů,“ popisuje Rybecký.
V Dacii by Adtová měla podle Rybeckého uplatnit podobné postupy. „Strategie elektrifikace značky si klade za cíl v krátké době dosáhnout 65% prodej elektrifikovaných vozidel, přičemž model Spring a připravovaný elektrický Bigster mají cenově konkurovat čínským elektromobilům.“ Do roku 2027 Dacia plánuje uvést na trh novou generaci svého bestselleru Sandero, které přejde na elektrické pohon. Dále má dorazit městský vůz s cenou do 18 000 eur. „Ke snížení nákladů využije platformu AmpR Small skupiny Renault. Pro úspěch Dacie však zůstává klíčová cenová dostupnost,“ dodává Rybecký.