Clio – Renault nesoucí jméno jedné z devíti dcer nejvyššího boha Dia, v řecké mytologii je múzou dějepisectví – je jedno z nejslavnějších aut Evropy. Teď dorazilo do Česka.
Malá auta to mají nahnuté, říkají automobilky. Jenomže, lidé je po nich chtějí. Vždyť z první desítky nejprodávanějších aut v Evropě za loňský rok jsou čtyři právě z této kategorie.
A Renault Clio je s 230 tisíci prodanými kusy jen těsně druhé za Dacií Sandero (o 14 tisíc víc); další dvě auta z této kategorie jsou sedmý Peugeot 208 (185 tisíc) a desátá Toyota Yaris (165 tisíc prodaných aut za rok 2025 v Evropě).
Nové Clio je příjemně obyčejné, normální auto. V základní verzi dokonce bez hybridní výpomoci a i bez elektromotoru vypomáhajícímu spalováku jezdí heuky svižně, úsporně, příjemně – žádný dýchavičný louda.
První seznamovačku s novou generací jednoho z nejdůležitějších aut v Evropě čtěte v naší komentované fotogalerii.