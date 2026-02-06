Nový Renault Clio v Česku. Normální auto je mezi nejdůležitějšími v Evropě

František Dvořák
Přijde dáma do „renaultárny“ a vyskládá prodejci na stůl dvě stě padesát tisíc korun se slovy: „Jedno clio.“ Ta historka o dámě kupující auto jako chleba v pekárně není smyšlená, prý se před dekádami opravdu stala v jednom chomutovském dealerství značky.

Clio – Renault nesoucí jméno jedné z devíti dcer nejvyššího boha Dia, v řecké mytologii je múzou dějepisectví – je jedno z nejslavnějších aut Evropy. Teď dorazilo do Česka.

Malá auta to mají nahnuté, říkají automobilky. Jenomže, lidé je po nich chtějí. Vždyť z první desítky nejprodávanějších aut v Evropě za loňský rok jsou čtyři právě z této kategorie.

A Renault Clio je s 230 tisíci prodanými kusy jen těsně druhé za Dacií Sandero (o 14 tisíc víc); další dvě auta z této kategorie jsou sedmý Peugeot 208 (185 tisíc) a desátá Toyota Yaris (165 tisíc prodaných aut za rok 2025 v Evropě).

Nové Clio je příjemně obyčejné, normální auto. V základní verzi dokonce bez hybridní výpomoci a i bez elektromotoru vypomáhajícímu spalováku jezdí heuky svižně, úsporně, příjemně – žádný dýchavičný louda.

První seznamovačku s novou generací jednoho z nejdůležitějších aut v Evropě čtěte v naší komentované fotogalerii.

Renault Clio
Renault Clio
Renault Clio
Renault Clio
Renault Clio
49 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Automobilový král se představuje. Prozkoumali jsme nový Mercedes S

Exkluzivně
Premiéra nového Mercedesu třídy S (29. ledna 2029, Stuttgart)

Ke stočtyřicátinám si Mercedes nemohl nadělit nic jiného. Přesně na den výročí nejstarší automobilka světa představila novou třídu S. Naprostý vrchol své modelové řady a v mnoha ohledech vrchol...

Drtikolka, Rumuňák i Kačena. Tatra muzeum je katedrálou terénních nezmarů

Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její...

Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její hlavní klinika. Sídlí v autentických prostorách bývalé slévárny a vzdává hold strojům, které mají bláto v rodném listě a...

Noční můra pojišťováků. Stamilionová auta krasobruslila na zamrzlém jezeře

Tak toto je asi poslední věc, kterou by pojišťováci chtěli vidět. Koncem ledna...

Tak toto je asi poslední věc, kterou by pojišťováci chtěli vidět. Koncem ledna se na zamrzlém jezeře ve švýcarském Svatém Mořici proháněla v divokých smycích vzácná a drahá auta, jaká mnozí jen...

Neváhejte, kupujte! Tato auta letos bez náhrady skončí kvůli elektru i robotům

Tesla Optimus

Letos se rozloučí s výrobními linkami řada ikonických automobilů. Ty se spalovacími motory mnohdy končí, aby uvolnily místo nové generaci elektromobilů, a některá elektroauta zase vyklidí výrobní...

Legendy i exoti. Na veteránskou slavnost do Paříže přivezla závoďáky i Škoda

Závodní speciály na veteránském autosalonu Rétromobile v Paříži (leden 2026)

Od našeho zpravodaje v Paříži Závodní speciály ze všech epoch automobilismu ukazuje pařížský Rétromobile. Tradiční veteránský veletrh je jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu. Znalci si všímají, že v posledních ročnících na...

Autozápisník: Vetřelec je tu a kupte si auta od psance a padouchů

Lednové novinky ze světa aut jsou mrazivé i hodně horké. Český stát parkuje...

Lednové novinky ze světa aut jsou mrazivé i hodně horké. Český stát parkuje auta padouchů na železničních přejezdech, psanec Magnus Walker prodává svá auta a Toyota a Lexus v Německu vypnuly tisícům...

6. února 2026

Nový Renault Clio v Česku. Normální auto je mezi nejdůležitějšími v Evropě

Renault Clio

Přijde dáma do „renaultárny“ a vyskládá prodejci na stůl dvě stě padesát tisíc korun se slovy: „Jedno clio.“ Ta historka o dámě kupující auto jako chleba v pekárně není smyšlená, prý se před dekádami...

6. února 2026

Historický průlom. Horská služba začne využívat elektroauta a vezme je i do terénu

Horská služba získá do dlouhodobé zápůjčky osm elektrovozů Toyota bZ4X.

Horská služba ČR bude nově jezdit i v elektromobilech. Orlické hory, Krkonoše i další oblasti dostanou po jednom voze, který má sloužit hlavně na běžné pojížďky či cesty na školení. Třeba v Orlických...

5. února 2026  12:54

Noční můra pojišťováků. Stamilionová auta krasobruslila na zamrzlém jezeře

Tak toto je asi poslední věc, kterou by pojišťováci chtěli vidět. Koncem ledna...

Tak toto je asi poslední věc, kterou by pojišťováci chtěli vidět. Koncem ledna se na zamrzlém jezeře ve švýcarském Svatém Mořici proháněla v divokých smycích vzácná a drahá auta, jaká mnozí jen...

5. února 2026

Auto zasáhl meteorit. Trefa vynesla vozu světovou slávu a řidičce miliony

Premium
Ojetina s rokem výroby 1980, v místním autobazaru „čerstvě“ zakoupená v...

Každé auto může být slavné. Například když vyhraje rallye či dosáhne rychlostního rekordu. Nad jiné může vyniknout i tím, koho vozí do práce. Pokud je to diktátor či celebrita, je to hned snadnější....

5. února 2026

Audi platí malé daně, není na čtivo. Knihovna trpí kvůli krizi autoprůmyslu

Audi Q3

Krize německého automobilového průmyslu doléhá i na města, například na bavorský Ingolstadt, který je domovem značky Audi. Kvůli výpadku příjmů ze živnostenské daně radnice snížila rozpočet pro...

5. února 2026

Drtikolka, Rumuňák i Kačena. Tatra muzeum je katedrálou terénních nezmarů

Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její...

Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její hlavní klinika. Sídlí v autentických prostorách bývalé slévárny a vzdává hold strojům, které mají bláto v rodném listě a...

4. února 2026,  aktualizováno  9:51

Pokuty v Rakousku mohou jít do statisíců, hrozí i za nezajištěné lyžáky v autě

Premium
Rakouská policie (24. února 2024)

Při cestě za lyžovačkou do Rakouska pozor na pokuty, ale i na dálniční známky. V Rakousku si stále můžete vybrat mezi nalepovací dálniční známkou a tou elektronickou. Když ale nebudete mít žádnou,...

4. února 2026

Neváhejte, kupujte! Tato auta letos bez náhrady skončí kvůli elektru i robotům

Tesla Optimus

Letos se rozloučí s výrobními linkami řada ikonických automobilů. Ty se spalovacími motory mnohdy končí, aby uvolnily místo nové generaci elektromobilů, a některá elektroauta zase vyklidí výrobní...

3. února 2026

Dřív špatný design značkám prošel, dnes by to byla smrt, říká hlavní návrhář Citroënu

Premium
Citroeny na veteránském autosalonu Rétromobile (Paříž 2026)

Pierre Leclercq je zářivou hvězdou designstudia Citroënu. U v mnoha ohledech kultovní značky zakotvil po štacích po celém světě. V nebývale otevřeném rozhovoru tento obrovský sympaťák vypráví, jak se...

3. února 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Dieselgate nebere konce, v Mnichově začal nový soud s manažery Audi

Nejvýkonnějším produkčním turbodieselem byl motor 6.0 V12 TDI s výkonem 368 kW...

V Mnichově začal další soud v souvislosti s rozsáhlým emisním skandálem známým jako dieselgate. Na lavici obžalovaných usedli čtyři bývalí manažeři automobilky Audi, která je součástí koncernu...

2. února 2026  16:53

Grandis od tří diamantů je Japonec s francouzským přízvukem a skotskou náturou

Grandis se příjemně řídí a jeho jízdní vlastnosti jsou bezproblémové.

Nové Mitsubishi Grandis přijíždí do segmentu, který byl dříve doménou malých kombíků. Tento crossover je v podstatě „převlečený“ Renault Symbioz, což mu dává ve vrcholném provedení do vínku unikátní...

2. února 2026,  aktualizováno  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.