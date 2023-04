Malá hvězda má dramatický vzhled a eko vnitřek. Renault Clio vyjíždí nově

Malý Renault Clio, jedno z nejúspěšnějších aut třídy malých vozů a v českých poměrech úhlavní konkurent Škody Fabia, je s námi v dosavadní podobě tři roky. V roce 2020 přišla jeho úplně nová generace, vyvinutá od nuly na nové moderní platformě CMF-B. Takže není překvapením, že po třech letech přichází čas na „kosmetiku“ neboli facelift. Mnohem větším překvapením novinky je ovšem fakt, že vypadá úplně jinak než „usměvavé“ čumáky, které jsme na renaultech vídávali dosud. Segmenty denního svícení po stranách mají tvar polovičního kosočtverce (trochu připomínají ledky nových hyundaiů), přední světlomety jsou plně LEDkové (ve všech výbavách) a mnohem užší než dřív. Svítí však lépe díky pěti segmentům (v minulosti jen tři) a umějí se automaticky přepínat. A takhle budou do budoucna vypadat přídě všech nových renaultů, ponesou také nové „2D“ logo automobilky, jež má symbolizovat dva propletené diamanty (a mnohem lépe se hodí do prostředí internetu, plochá loga dnes zavádějí všechny automobilky). Nám se honosný čumák hodně líbí, auto je dravější, šmrncovnější, nepůsobí jako usedlý hodný strýček odvedle, ale trochu jako raubíř, což je fajn, i když to možná pár konzervativních zákazníků odradí.

S 16 miliony prodanými vozy je Clio celosvětově nejprodávanějším francouzským automobilem. To nové má výraznější hlavně přední část karoserie. Pohonnou jednotku E-Tech Full Hybrid je radost řídit a je také velmi hospodárná – má výkon 145 koní a emise CO2 pouze 93 gramů na kilometr. Fabrice Cambolive, šéf Renaultu

Změnou prošel taky zadní nárazník – světla teď mají průhledné kryty, umožňující pohled dovnitř; jejich světlé vnější okraje napodobují tvar předních světel. I přes redesign přední i zadní části má nové clio prakticky stejnou velikost jako to předchozí (délka 4 053 mm, šířka se zrcátky 1 988 mm a výška 1 439 mm).

Široká nabídka motorizací

Co se motorů týče, na výběr je mezi dvěma benziny a jedním hybridem (diesely vypadly z nabídky už v roce 2020, v malých vozech se kvůli náročným emisním technologiím přestaly vyplácet). Ve stejném roce pak Renault uvedl takzvaný E-Tech Full Hybrid, vlastní řešení, jak po městě jezdit z velké části elektricky a mimo něj úsporně. Vyzkoušeli jsme jej několikrát, v praxi funguje výborně (jen není zrovna levný, v současném modelu vyjde na skoro 600 tisíc korun).

Technologie E-Tech Full Hybrid vychází ze zkušeností Renaultu ve Formuli 1, jeho součástí je přes 150 patentovaných řešení, zejména v oblasti rekuperace elektrické energie. Využívá dva elektrické motory (motor 36 kW a 18 kW vysokonapěťový startér-generátor HSG), baterii 1,2 kWh, čtyřválcový spalovací motor 1.6 (výkon 69 kW) a inteligentní multimódovou převodovku. Ta má čtyři stupně pro spalovací a dva pro hlavní elektrický motor – vzájemných kombinací účinnosti je 14. Při startu se vždy vyráží na elektřinu, podle výrobce se na ni jezdí během 80 procent doby ve městě, což znamená snížení spotřeby až o 40 procent v porovnání s klasickým benzinovým motorem. Baterie se, jako u všech hybridů, nabíjí pouze interně, motorem nebo rekuperací, žádný kabel tedy není potřeba.

V českých poměrech bude pravděpodobně populárnější tovární přestavba na LPG, které Renault (a dceřiná Dacia mohutně propagují), už proto, že současné clio s ním stojí kolem 400 tisíc korun. I na včerejší světové online premiéře tento pohon vychvaloval generální ředitel automobilky s tím, že palivo v obou nádržích vystačí na ujetí zhruba jednoho tisíce kilometrů – a na to mohou čeští dovolenkáři docela dobře slyšet. Motor, označený jako TCe 100 LPG, má výkon 74 kW a je to klasický turbobenzinový tříválec. Jede naprosto dostatečně – a pozor, na plyn lépe než na benzin.

Základem nabídky je pak slabší benziňák TCe 90 (67 kW), na rozdíl od současné generace už v základu s šestistupňovou místo pětistupňové převodovky. Také on má nepřímé vstřikování benzinu, což vůbec není nevýhoda – naopak, při krátkých městských pojížďkách motor dobře vzdoruje zakarbonování.

Špičkový interiér

Při představení minulé generace jsme se nadchli při usednutí do interiéru – všude krásně opracované měkčené materiály, doslova ohromující dojem robustnosti a odolnosti, za jízdy nic nepovrzávalo; zkrátka, žádná audina by se nemusela stydět. A spokojenost zůstala i po prozkoumání infotainmentu – multimediální rozhraní mělo jemnou a přehlednou grafiku, citlivý displej, nesekalo se; jediné, co nám chybělo, byl starý dobrý „čudlík“ ovládání hlasitosti (ale zůstal tradiční „podvolantový“ ovladač).

V novince jsme logicky ještě neseděli, podle fotografií to však vypadá, že k horšímu se nic nezměnilo. Naopak, rozšířily se možnosti digitalizace: přístrojový štít před řidičem může úhlopříčku sedm až deset palců. Také středový displej (buď 7, nebo 9,3") umí zrcadlit smartphony (Android Auto i Apple CarPlay), může obsahovat také navigaci.

Novinka má také 20 vyspělých asistenčních systémů, hlavně kamerový systém 360°, aktivní nouzové brzdění s detekcí chodců a cyklistů a takzvaný Active driver assist, jehož součástí je adaptivní tempomat, funkce Stop & Go a udržování v jízdním pruhu, které tvoří druhý stupeň autonomního řízení a usnadňuje řízení na dálnici či v koloně.

Bez ekotextilií ani ránu

Jak dnešní doba velí, vše musí být ideálně eko – zvlášť v automobilech, které se pro mnoho fundamentalistů stávají symbolem neekologického zla, a tak se musejí alespoň něčím vykoupit. Takže „sedadla, výplně dveří a palubní deska u verze Techno jsou potaženy speciální ekologicky vyrobenou textilií obsahující až 60 procent vláken Tencel,“ uvádí tisková zpráva k uvedení clia. Je to první renault, využívající tuto ekotextilii, která se – a teď budeme trochu déle citovat – „vyznačuje výjimečnou měkkostí a je vyrobena z obnovitelného zdroje, kterým je v tomto případě přírodní dřevo získané z udržitelně obhospodařovaných lesů v Evropě. Tyto lesy absorbují velké množství CO 2 a nevyžadují žádná chemická hnojiva ani umělé zavlažování. Vlákna Tencel Modal jsou vyráběna s využitím obnovitelné energie a byla certifikována ekologickou značkou EU Ecolabel, která je udělována výrobkům a službám splňujícím vysoké ekologické standardy po celou dobu jejich životního cyklu. Důležitá je i skutečnost, že v novém modelu Clio se nepoužívá žádná kůže. Namísto ní jsou povrchy v kabině potaženy umělou kůží (TEP), což je látka zrnité struktury, vyrobená z přírodních a polyesterových vláken. Jednou z jejích předností je to, že při jejím barvení se používá méně vody a energie, než při barvení klasickými barvivy. Tyto dva prvky přispívají k ekologické udržitelnosti, kterou značka Renault prosazuje.“

Inu, doba už je taková, že pasáže týkající se ekologie jsou v tiskové zprávě mnohem delší než ty, jež hovoří o pohonných jednotkách. Ještě před několika málo lety to bývalo naopak. Pokrok nezastavíme, ale nepochybujeme o tom, že nové clio jistě nebude horší než to současné – a bude přitom vypadat ještě o něco líp...