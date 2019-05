I Renault má svou Dieselgate. Vypouští velké množství škodlivin ve městě

Francouzský deník se dostal ke zprávě vypracované Burgundskou univerzitou v Dijonu, která odhalila manipulaci Renaultu se dvěma prvky, které ovlivňují množství vypouštěných emisí.

Tím prvním je EGR ventil, který – laicky řečeno – vrací část spalin zpět z výfukového systému do spalovacího prostoru. Tam se „dopálí“ zbytky paliva, které nestihly shořet, a do výfuku tak jdou méně škodlivé spaliny (více o EGR čtěte zde). Podle studie EGR ventil nefungoval při nízkých zimních teplotách, ale zároveň ani při vyšších teplotách. Zkrátka při běžných provozních režimech.



Mnohem větší problém vědci objevili u systému SCR, tedy vstřikování močoviny do výfukového potrubí. Tento systém, který se už delší dobu používá v náklaďácích a do prvních osobních vozů se dostal s normou Euro 5, za pomoci vstřikování močoviny do výfukového systému „vyrábí“ ze škodlivých oxidů dusíku neškodný čistý dusík (jak to funguje, čtěte zde).

Na univerzitě otestovali dva vozy z roku 2017 – model Captur splňující normu Euro 6 a model Clio čtvrté generace normovaný na Euro 5. U obou objevili zásadní vady tohoto systému, kvůli kterým Captur překročil povolené množství emisí o 377 procent a Clio o 307 procent. Podle zprávy fungoval systém „velmi pochybně při většině běžně dosahovaných rychlostí“.

To nejhorší ovšem podle zprávy je, že v rychlostech pod padesát kilometrů v hodině nefungoval vůbec. To znamená, že nejvíc zdraví škodlivých oxidů dusíku auta vypouštěla v městském provozu, kdy jejich zplodiny dýchá mnoho lidí.

Při měření emisí a při homologaci nicméně všechny systémy fungují správně. ISAT ve zprávě konstatuje, že u testovaných naftových motorů „existují modifikace zařízení pro snižování emisí, které umožňují fungovat v procesu homologace odlišným způsobem než v reálném provozu“.

Automobilka Renault, kterou požádal deník Le Monde o vyjádření, obvinění popřela. Její mluvčí uvedl, že „žádným způsobem neporušuje evropské a národní regule vztahující se k homologaci vozidel“ a tím pádem její auta „nejsou vybavena zařízeními pro falšování funkce zařízení pro snížení emisí“.

Největší skandál v dějinách automobilismu, aféra Dieselgate odstartovala v září 2015. Německý koncern Volkswagen chtěl znovu dobýt Ameriku, hlavní zbraní mu měly být diesely, u kterých vyzdvihoval jejich ekologičnost. Namísto toho se provalilo, že motory TDI mají software pro obcházení emisních testů. Vše o aféře čtěte ve speciální příloze na iDNES.cz zde