A teď už je všechno jinak. Renault se v roce 2022 z Ruska stáhl a výrobu pro náš trh má na starosti korejský Samsung, kde se Arkana prodává jako Samsung XM3. První větší facelift prodělal tento crossover na konci roku 2023.
Renault Arkana je v inzerci už poměrně hojně zastoupen. Koupíte ho od asi 300 tisíc korun, některé hodně ojeté hybridy se dají sehnat dokonce i pod touto hranicí. Auta s nájezdy kolem 100 tisíc km stojí od asi 380 tisíc Kč, vozy s maximálně 50 tisíc km začínají až tak u 430 tisíc, ale pořád je to zhruba na polovině ceny nového vozu.
Celkově nejsou arkany špatná auta. Soudobé renaulty jsou vlastně fajn bez zásadních technických potíží.