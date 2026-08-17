Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Tajný tip z bazaru: Renault Arkana je dobré auto za slušné peníze

Autor:

Fotogalerie11 Premium

Renault Arkana s benzinovým hybridem | foto: MF DNES

Líbilo se vám vždycky BMW X4 a X6, ale nechtěli jste řešit potenciální problémy ojetých prémiových aut? Renault by pro vás mohl mít odpověď v podobě crossoveru Arkana. Ten se poprvé představil v srpnu 2018 na autosalonu v Moskvě v době, kdy se ještě evropské automobilky na ruském trhu měly směle k životu, k produkci i prodeji.

A teď už je všechno jinak. Renault se v roce 2022 z Ruska stáhl a výrobu pro náš trh má na starosti korejský Samsung, kde se Arkana prodává jako Samsung XM3. První větší facelift prodělal tento crossover na konci roku 2023.

Renault Arkana je v inzerci už poměrně hojně zastoupen. Koupíte ho od asi 300 tisíc korun, některé hodně ojeté hybridy se dají sehnat dokonce i pod touto hranicí. Auta s nájezdy kolem 100 tisíc km stojí od asi 380 tisíc Kč, vozy s maximálně 50 tisíc km začínají až tak u 430 tisíc, ale pořád je to zhruba na polovině ceny nového vozu.

Celkově nejsou arkany špatná auta. Soudobé renaulty jsou vlastně fajn bez zásadních technických potíží.

Dočtěte tento článek s předplatným iDNES Premium

S reklamou Bez reklam

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

490
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Superluxusní vila na kolech. V obytňáku za 53 milionů si odvezete i porsche

Dvanáct metrů na délky, čtyři výsuvné části nástavby, vlastní garáž pro...

Dvanáct metrů na délky, čtyři výsuvné části nástavby, vlastní garáž pro sporťák. A cenovka za základní verzi, přesahující třiapadesát milionů korun. Ano, VARIOmobil Perfect 1200 QS Platinum patří...

Trabanty, které určitě neznáte. Návrhy od Giugiara, Colaniho a nové retrovize

Trabant nt

Východoněmecká legenda má mnohem bohatší historii, než je obecně známo. Trabant existoval v řadě zajímavých verzí, v jeho pokračovateli měl prsty i hvězdný Giorgetto Giugiaro a svéráznou úpravu...

Když formule 1 prorazila železnou oponu. A trhla rekord v návštěvnosti

První Velká cena Maďarska Formule 1, rok 1986

V létě roku 1986 se odehrála událost, která byla ještě o několik let dříve téměř nepředstavitelná. Nejprestižnější automobilový šampionát světa poprvé zavítal do země východního bloku. Nově...

Na sraz dorazilo všechno, co má kola a vrčí, i myška s mravencem

20. ročník HISTORIK MOBIL (7 až 9. srpna 2026)

Sraz veteránů v německém lázeňském městečku Jonsdorf probíhá každoročně v rámci velkého víkendového festivalu historických parních vlaků a techniky Historik Mobil na Žitavské úzkokolejce. Akce se...

Stovky motorek proburácely noční Prahou. Je to akce světového formátu

18. ročník motojízdy Prague Night Ride

Praha již poosmnácté zažila noční jednostopou kochačku s názvem Prague Night Ride. Na hromadnou projížďku do tmy zahalenou českou metropolí vyrazily z Čestlic opět stovky motocyklů.

Tajný tip z bazaru: Renault Arkana je dobré auto za slušné peníze

Premium
Renault Arkana s benzinovým hybridem

Líbilo se vám vždycky BMW X4 a X6, ale nechtěli jste řešit potenciální problémy ojetých prémiových aut? Renault by pro vás mohl mít odpověď v podobě crossoveru Arkana. Ten se poprvé představil v...

17. srpna 2026

Zemřel otec Priusu. Hybridní toyoty, které v počátcích nikdo nevěřil

Hybridní pohon je dnes již u aut v podstatě standardem a Toyota si na něm...

Hybridní pohon je dnes již u aut v podstatě standardem a Toyota si na něm vybudovala renomé. Když se ovšem v roce 1997 začal vyrábět model Prius, vůbec to nevypadalo na počátek jedné z největších...

17. srpna 2026

KVÍZ: Kurz bezpečné jízdy křižovatkou. Nejezděte jako Turek

Policista zastavuje na pražské magistrále auto během bezpečnostní akce.

Zvládáte složité dopravní situace a znáte dobře pravidla silničního provozu? Umíte analyticky přemýšlet a předvídat dopravní situaci? Nebo byste na křižovatce dopadli jako Filip Turek? Otestujte se.

vydáno 17. srpna 2026

Jeďte, jak rychle umíte. Man je poslední místo v Evropě bez rychlostních limitů

Premium
To je ona. Značka, která obyvatelům ostrova Man připomíná svobodu. Za ní si...

Ta tradice vypadá nebezpečně. Přesto na malém ostrově uprostřed Irského moře přežila více než sto let. Ostrov Man je posledním místem v Evropě bez plošných rychlostních limitů. Připomíná tím doby,...

16. srpna 2026

Stovky motorek proburácely noční Prahou. Je to akce světového formátu

18. ročník motojízdy Prague Night Ride

Praha již poosmnácté zažila noční jednostopou kochačku s názvem Prague Night Ride. Na hromadnou projížďku do tmy zahalenou českou metropolí vyrazily z Čestlic opět stovky motocyklů.

15. srpna 2026

Bez blinkru, bez zrcátka. Reportérka se po 30 letech vrátila do autoškoly, neprošla by

Premium
Získání řidičského oprávnění na automobil trvá dva až tři měsíce a můžou se o...

Získání řidičského oprávnění na automobil trvá dva až tři měsíce a můžou se o něj pokusit už sedmnáctiletí. Nároky na řidičské schopnosti s houstnoucím provozem rostou, s tím i přísnost komisařů u...

15. srpna 2026

Překvapení týdne: Aston Martin má nejvýkonnější supersport s motorem vpředu

Aston Martin Valen

Aston Martin představuje na přehlídce automobilové smetánky v Monterey velké překvapení. Projekt nejvýkonnějšího vozu s motorem vpředu na světě se podařilo do poslední chvíle utajit. Je to také...

14. srpna 2026

Vodíkové auto stanovilo světový rekord. S motory z bagrů jelo 654 km/h

  Na solných pláních Bonneville proto představí speciál Hydromax. Má pokořit...

Britský strojírenský gigant JCB napsal novou kapitolu v rychlostním zápolení. Jeho vodíkem poháněný speciál Hydromax s motory ze stavebních strojů dosáhl na slavných solných pláních v Bonneville...

14. srpna 2026,  aktualizováno  8:58

První jízda: Nissanu X-Trail zůstal unikátní hybrid, který funguje výborně

Nissan X-Trail

Nissan nepatří mezi nejprodávanější značky na českém trhu, ale s modelem Qashqai dokázal udělat díru do světa. Teď má podobné ambice s větším modelem X-Trail, jehož omlazená verze právě vstoupila do...

14. srpna 2026

Podcast V autě: Škoda je šampionem, Češi na ni mají být hrdí

Škoda Auto zahájila výrobu nového modelu Peaq v Mladé Boleslavi (6. srpna...

Jedna z nejúspěšnějších firem střední Evropy po pádu železné opony hlásí rekordní pololetí. Škoda vydělala za půl roku 33 miliard. Proč na ni Češi nejsou pyšní jako Italové na Fiat, zamýšlí se v...

13. srpna 2026

Superluxusní vila na kolech. V obytňáku za 53 milionů si odvezete i porsche

Dvanáct metrů na délky, čtyři výsuvné části nástavby, vlastní garáž pro...

Dvanáct metrů na délky, čtyři výsuvné části nástavby, vlastní garáž pro sporťák. A cenovka za základní verzi, přesahující třiapadesát milionů korun. Ano, VARIOmobil Perfect 1200 QS Platinum patří...

13. srpna 2026

Kolik vydělávají automobilky na vyrobeném autě? Budete překvapeni, jak málo

Výrobce nákladních vozů MAN do deseti let zruší v Německu 2300 pracovních míst.

Patnáct velkých automobilek vydělalo v prvním pololetí na každém prodaném vozidle v průměru výrazně méně než před rokem. Analýza německého Centra pro automobilový management (CAM) potvrzuje, že...

13. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×