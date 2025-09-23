Renault 5: nekonečně stylový elektrický frajer není pro každého

Pavel Cyprich
Kdo má rád auta, bude ho milovat. Kdo auta neřeší, stejně si ho nekoupí. Nový Renault 5 E-Tech je technologická hračka pro dospělé, kteří jsou duší pořád tak trochu děti. Toto je totiž autíčko na dálkové ovládání v životní velikosti. Ani tak se neobejde bez svého velkého ALE…
Část 1/5

Sedmdesátá léta byla zajímavá: USA válčily proti komunistům ve Vietnamu, jaderný arsenál Sovětského svazu nabobtnal do nevídaných rozměrů, v Československu se zrovna začínalo s normalizací a na Blízkém východě naopak s emancipací, která způsobila první ropnou krizi a celosvětové skokové zdražení benzinu a nafty.

Do tohoto světa sjel v roce 1972 z výrobních linek Renaultu model 5, který svou podobou i ekonomikou provozu vystihl náladu tehdejší společnosti. Praotec moderních hatchbacků se stal miláčkem Evropy a jeho první generace se prodalo 5,5 milionu kusů, druhé pak další tři. O takových číslech si mohou v současné době automobilky jen nechat zdát.

A může o nich snít i Renault pro svůj nový model pětky. Přesto je to auto, které je pro automobilku klíčové. Renault 5 E-tech je retro, jak má být. Ctí ducha původního modelu, přidává prvky současných aut a má futuristického ducha, jak u elektromobilu čekáte. Jenže, jak právě padlo, je to elektromobil. Což je jeho výhoda i prokletí zároveň.

Francouzský elektrický svůdník má mladé vrátit k autům a zachránit Evropu


