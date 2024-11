Francouzský elektrický svůdník má mladé vrátit k autům a zachránit Evropu

Část 1/5

Vysloveně líbivé auto oblečené do veselých pastelových odstínů má přivézt do nabídky Renaultu dostupný elektromobil pro široké masy. To vše ve jménu de Meovy strategie „Renaulution“, průmyslové obnovy a posunu značky k elektrifikaci.

Je to auto plné příběhů, až je sám Luca de Meo sepsal do knížky, útlé, ovšem plné emocí. „Model R5 přijímá výzvu a útočí na segment, který tito noví hráči prozatím opomíjejí, tedy na segment malých a cenově dostupných městských vozů. Je nabitý inovacemi a softwarem a jeho cílem je demokratizovat moderní elektromobil,“ píše v ní mimo jiné.

Luca de Meo je superstar autoprůmyslu dneška. Kdysi korunní princ vládců Fiatu a Volkswagenu nakonec září u Renaultu, a nejen proto, že mluví skvěle francouzsky. Jako spousta Italů je ten milánský frajer mistrem sebeprezentace, sebevědomý však může být právem, dokáže být vždy hlasitou a důvěryhodnou tváří značky. A dnes jsou rádi i ostatní šéfové automobilek, že za ně kope z pozice šéfa evropského sdružení autoprůmyslu ACEA.

De Meo se tedy pasoval do role mluvčího. Toho, kdo chce mluvit za autoprůmysl a všechny jeho patálie i radosti. A R5 – jeho auto – zůstane navždy jeho pomníkem a vlajkonošem. Šéf Renaultu už takto jede „druhé kolo“, před dvaceti lety byl u toho, když vznikal další fenomén – Fiat 500. Když tedy zavětřil příležitost ukrást pozornost pro Renault, nezaváhal.

De Meo o sobě může neskromně prohlašovat, že je odborník na malá auta. takže když Evropa vyhlásila elektromobilizaci, věděl, kudy chce jít. Proto se dnes snaží ukecat kolegy z ostatních evropských značek, ať spolu vytvoří „Airbus automobilek“ pro stavbu lidového elektromobilu pro široké vrstvy za rozumnou cenu. Ten opravdový Airbus vznikl v šedesátých letech spojením evropských výrobců letadel, jako protiváha amerického Boeingu, dávalo to smysl a zafungovalo to. Prozatím se de Meo domluvil na sdílení projektu Twingo s japonským Nissanem, s nímž je Renault od roku 1999 v alianci.