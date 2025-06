Původní Renault 4 se zrodil v roce 1956. Zadání znělo na tehdejší dobu skoro nesplnitelně. Mělo jít o automobil vhodný do města i na venkov, na pracovní dny i víkendy, do práce i na dovolené, pro muže i ženy. Projekt měl označení 112 a probíhal v naprostém utajení. Interně se o něm mluvilo jako o „Marie-Chantal“. Tak se o něm psalo například i v telegramech, které si tehdy lidé z automobilky mezi sebou posílali třeba ohledně přepravy prototypů. Vůz byl odhalen v roce 1961 v Paříži a vzbudil velký ohlas. V prodeji zůstal až do rok 1992 a prodalo se ho více než 8 milionů kusů ve více než 100 zemích.

Teď se Renault snaží oživit tento model s prakticky stejným zadáním jako před 60 lety. Jen pod kapotou nebude spalovací motor, ale elektromotor. První trumf má v ruce hned na začátku. Dnes je retro v módě, a tak Renault 4 budí sympatie, kdekoli se objeví, už svým vzhledem. Navíc budí v lidech ten správný sentiment, protože jde typově o stejné auto jako předchůdce. Funguje to určitě lépe, než když třeba Opel oživí jméno Frontera pro úplně jiný typ vozu.

Elektrický Renault 4 je „dítětem“ Luky de Mea, šéfa Renaultu, který nově způsobil poprask v autobranži, když se nově rozhodl, že opustí svět aut a stane novým generálním ředitelem luxusní skupiny Kering.

Odkazů na původní model najdete na novince spoustu. Kromě názvu jsou to třeba na výšku orientovaná zadní světla, hluboko do nárazníku zasahující páté dveře, negativně skloněný C sloupek i tvar bočního okénka za ním nebo tvar mřížky chladiče vpředu či prolisy na přední kapotě. Ono zmíněné okno za C sloupkem má svoje historické opodstatnění, ale jestli bychom měli designu něco vytknout, tak právě toto, protože při pohledu zboku okno nenavazuje na linii těch ostatních. Celé to tak vypadá jak trochu z jiného vozu, k čemuž ještě přispívá i to, že okno v přední části navazuje na hranu dveří, což celou zadní část opticky odděluje od zbytku auta.

Retro s moderními prvky

Celkově se ale povedlo výborně skloubit retro a moderní prvky. Ukázat se to dá třeba právě na mřížce chladiče, která má podobný tvar jako první Renault 4 včetně umístění světel, ale zároveň je její obrys během jízdy stále osvětlený včetně loga uprostřed. A takových věcí najdete na autě spoustu, prostě tohle se zkrátka povedlo. A jde o velmi silnou zbraň Renaultu proti konkurenci. Je ale nutné auto vidět naživo, na obrázcích všechno nevynikne naplno.

Fungovalo to už u modelu Renault 5. „Zájem o nový Renault 5 potvrdil naše očekávání,“ říká Karel Král, ředitel značek Renault a Dacia ve společnosti Louda Auto. „Zákazníci nejčastěji zmiňují jako hlavní důvod ke koupi výrazný retro-moderní design, který odkazuje na legendární model R5, ale zároveň působí velmi současně. Důležitým faktorem je také dojezd přizpůsobený městskému i příměstskému provozu a celková finanční dostupnost vozu. Renault 5 navíc vzbuzuje pozornost všude, kde se objeví – lidé se zastavují, ptají se, fotí si ho. Je zřejmé, že tento model vyvolává silné emoce a velmi pozitivní reakce.“

Délkou 4,14 metru se nový Renault 4 nachází mezi modely Clio a Captur – oproti prvnímu je o 9 centimetrů delší, proti druhé zase o stejných 9 centimetrů kratší. Ve srovnání s Renaultem 5 je vůz delší o 22 centimetrů. Rozvor je 2,62 m, šířka 1,8 m a výška 1,57 m, což je podobně jako Captur. „Čtyřka“ má ale o 1,2 cm větší světlou výšku – 18,1 cm, což je pro zajímavost stejně jako měl původní model z minulého století. Bez ohledu na stupeň výbavy má auto vždy 18palcová kola, jen se mění jejich design. Jde o stejnou strategii jako u modelů Renault 5 nebo Alpine A290, při které jde o shodu designérů a vývojářů podvozku, aby auto jednak vždy vypadalo dobře, a zároveň bylo také co nejlépe podvozkově naladěné, pro což je ideální právě jen jedna velikost kol.

Praktik s otevírací střechou

Interiér logicky a podle očekávání pochází z Renaultu 5. Palubní desku tak tvoří dvě horizontální obrazovky. První, natočená k řidiči, je 10“ digitální přístrojový panel, který v základní výbavě nahrazuje 7“ zapuštěný panel. Vzhledově jde volit z pěti různých zobrazení. Centrální obrazovka multimediálního systému má u všech verzí úhlopříčku 10“ a má v sobě integrovány služby Google včetně navigace, jen při našich prvních jízdách ještě nebyl zveřejněný kompletní ceník, tak nevím, kterých výbav se to bude týkat. U Renaultu 5 je to ve výbavových stupních Techno a Iconic, takže se dá očekávat, že zde to bude stejně.

Ovládání klimatizace má svůj vlastní panel fyzických tlačítek a převodovka se ovládá na páčce vpravo od volantu, čímž vzniklo víc odkládacích prostor. Jen trochu nešťastné řešení nebo řešení, na které bude nutné si delší dobu zvykat, je absence parkovací polohy P. Po zastavení tak musíte buď aktivovat ruční brzdu a dát neutrál nebo vypnout motor.

Jako další odkaz na původní model si půjde ve výbavových stupních Techno a Iconic koupit plátěné střešní okno zvané Plein Sud. Střecha má plastovou konstrukci namísto kovové a látka se stahuje na tři záhyby namísto čtyř, což snižuje její hmotnost. Pro snížení hluku je vždy při otevřené střeše aktivován deflektor. Střechu o velikosti 80 krát 92 centimetrů lze aktivovat tlačítkem na klíčku nebo u vnitřního zpětného zrcátka nebo hlasem prostřednictvím avatara Reno.

Zadní páté dveře jsou větší, než se na první pohled zdá, takže nakládací hrana leží jen 61 centimetrů nad zemí. Samotný zavazadlový prostor má pravidelný hranatý tvar a objem 420 litrů. Podlaha je rozdělená na dvě části, pod jednu z nich lze schovat nabíjecí kabely, aniž by se musela zvedat celá podlaha. Tento prostor tak svým způsobem nahrazuje frunk, přední úložný prostor, kterým auto nedisponuje. Kufr má čtyři upevňovací háky, dva plastové háčky na zavěšení tašek a praktičnost zvyšuje kromě standardního sklápění opěradel zadních sedadel také možnost sklopení opěradla spolujezdce vpředu, což umožňuje převážet předměty o délce až 2,2 metru. Jen sklopením zadních opěradel nevznikne rovná plocha.

Mnoho věcí společných s R5

Stejně jako Renault 5 stojí i „čtyřka“ na podvozkové platformě Ampere Small. I díky tomu obě auta sdílejí celkem 68 % dílů. Ovšem v podvozku sdílejí obě auta společné díly i s Renaultem Captur či Clio, konkrétně třeba přední nápravu. Oba elektrické modely pak nabídnou stejně velkou baterii o kapacitě buď 40 nebo 52 kWh a maximální výkon elektromotoru 90 nebo 110 kW. Obě baterie využívají technologii nikl-mangan-kobalt a 400V architekturu. Tepelné čerpadlo by mělo být standardem všech verzí.

Uvedené hodnoty výkonů a zrychlení ukazují, že Renault 5 bude rodinné auto, které sice nabídne slušnou dynamiku z nuly, ale žádné sportovní hodnoty na dálnici, které lidé v takovém typu auta stejně nepotřebují. Silnější motor tak nabídne zrychlení na stovku za 8,5 sekundy, ale zato dojezd až 400 kilometrů, s menší baterií 300 km. Hodnoty to nejsou daleko od reality. My jsme během prvních desítek testovacích kilometrů jezdili se spotřebou mezi 13 až 15 kWh/100 km.

Na rozdíl od modelu 5 má model 4 i páčky pod volantem na nastavení úrovně rekuperace od plachtění po možnost ovládání víceméně jedním pedálem, kdy rekuperace dokáže nahradit brzdy. To umí jako první model značky Renault. Ovšem tahle funkce je k dispozici až od třetího stupně výbavy, níže jsou k dispozici jen tři nižší úrovně rekuperace. Funkce One Pedal se automaticky deaktivuje při couvání a v režimu Snow.

Elektřina pro rodinu

Renault 4 má tedy dostatečně výkonný pohon pro rodinné cestování, pro něj se hodí i naladění podvozku, který těží z víceprvkové zadní nápravy, která není u aut této velikosti rozhodně běžná. Auto je stabilní, komfortní, a díky nízkému těžišti výborně sedí i v zatáčkách. Naopak hmotnost pod 1,5 tuny znamená, že nejde o žádného těžkopádného mastodonta. Zkrátka výborně naladěné auto pro rodinu.

Zatímco Renault 5 startuje na částce 675 tisíc korun, Renault 4 na sumě 725 000 Kč. „Renault 4 bude uveden na trh po prázdninách, ale už nyní registrujeme výrazný zájem ze strany veřejnosti,“ říká Karel Král, ředitel značek Renault a Dacia v Louda Auto. „Jakožto větší sourozenec Renaultu 5 má model R4 ambici oslovit širší spektrum zákazníků – například rodiny nebo ty, kteří hledají praktičtější vůz s vyšší karoserií. Vzhledem k tomuto širšímu zaměření věříme, že Renault 4 má potenciál zaujmout ještě širší okruh zákazníků než Renault 5, a naše prodejní očekávání tomu odpovídají.“

Konkurentem mu bude hlavně Ford Puma Gen-E s cenovkou od 699 000 Kč, ovšem s využitím financování Fordu. Puma také sází na slavné historické jméno, nabídne zajímavý poměr cena/výkon, velmi nízkou spotřebu, a hlavně kufr o velikosti až 574 litrů. Suzuki e-Vitara zatím nemá českou cenu, ale slibuje o něco delší dojezd a hlavně pohon všech kol. Vysloveně prémiovými konkurenty pak jsou Volvo EX30 a Mini Countryman SE ALL4, oba s vyšší cenou, ale výkonnějším motorem.