Různé části karoserie jsou zvýrazněny pro rychlou orientaci záchranářů ohledně pevnosti materiálu, druhů ocelí a bezpečného místa pro řezání vyprošťovacím nářadím. Na elektrickém Renaultu 4 je vidět umístění jednotlivých technických celků, které běžně nespatříte, v tomto případě je k vidění také nový druh airbagu.
Pod kůži vidíte autům jen na autosalonu. U Renaultu svlékli elektro rozbruskou
Senátní volby 2026
- 3 – Cheb
- 6 – Louny
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- 24 – Praha 9
- 27 – Praha 1
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Výsledky komunálních voleb
Zajímavé muzeum na Rujáně ukazuje tragičnost motorismu východního bloku
Samotná vystavená auta za moc nestojí. O často dost opoužívané a neoriginální kousky by milovník aut spíš nezavadil. Ale celou koncepcí je muzeum na předměstí mondénních mořských lázní jménem Binz na...
Na autosalonu v Paříži jsme načapali špiony. Šmejdili u Škody a Hyundaie
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Pařížský autosalon začíná. Čína je v přesile, najdete tam ale i auta z Česka
Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Na pařížský autosalon, který dnes otevřel své brány pro odborníky, dorazilo rekordních 20 čínských automobilových značek. Pro veřejnost otevírá autosalon na pařížském výstavišti u Porte de Versailles...
Nová kachna si veze zajíce a želvu. Elektrický Citroën 2CV má stát pod 400 000 Kč
Slavná kachna se vrací v plné síle. Citroën představil koncept 2CV jako ochutnávku sériového modelu, který má během dvou let zamířit na silnice jako jeden z nejdostupnějších a nejlehčích...
Pod kůži vidíte autům jen na autosalonu. U Renaultu svlékli elektro rozbruskou
Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Na autosalonech nahlédnete autům pod kůži. Renault přivezl do Paříže model vytvořený pro ukázku konstrukce karoserie a bezpečnostních prvků, který se používá při výcviku hasičů a záchranářů.
Tesla představila létající Roadster. Má deset let zpoždění a není to roadster
Americký výrobce elektrických vozů Tesla představil nový sportovní vůz Roadster s raketovými tryskami. Stroj má být schopen překonávat krátké úseky vzduchem. Tesla má začít vůz vyrábět v roce 2028.
Britská šlechta má sraz. Přiveze dvojí prezident Turek některý ze svých pokladů?
O nadcházejícím víkendu budou Karlovy Vary hostit další z řady setkání britské automobilové šlechty. Jubilejní dvacáté podzimní rendez-vous českého Jaguar klubu se uskuteční na tradičním místě, na...
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Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Je to hodně nezvyklý pohled. V kabině toho auta vcelku normálních tvarů není volant. Jako by ho tam zapomněli namontovat, přitom konzola přístrojovky a velký tablet uprostřed nechybí. Vítejte na...
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Hledáme vizionáře, který povede ikonickou značku do nové éry. Staňte se předsedou/předsedkyní představenstva Škoda Auto. Tak přesně tento inzerát se v sekci kariéra na webových stránkách Škody Auto...
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Francouzské studie daly šmrnc pařížskému autosalonu. Vynesly legendy minulosti
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Křáp, který se stal automobilovou fosilií. Zastava se vyráběla skoro 40 let
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Začátkem týdne v Brně nastal dopravní chaos. Kolony nebraly konce, a tak se policisté rozhodli, že vypnou semafory, které situaci jen zhoršují a osobně převezmou řízení zcela ucpaných křižovatek.