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Pod kůži vidíte autům jen na autosalonu. U Renaultu svlékli elektro rozbruskou

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Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži - Na autosalonech nahlédnete autům pod kůži. Renault přivezl do Paříže model vytvořený pro ukázku konstrukce karoserie a bezpečnostních prvků, který se používá při výcviku hasičů a záchranářů.

Různé části karoserie jsou zvýrazněny pro rychlou orientaci záchranářů ohledně pevnosti materiálu, druhů ocelí a bezpečného místa pro řezání vyprošťovacím nářadím. Na elektrickém Renaultu 4 je vidět umístění jednotlivých technických celků, které běžně nespatříte, v tomto případě je k vidění také nový druh airbagu.

Elektrický Renault 4 E-Tech ukazuje bezpečnostní výbavu na autosalonu v Paříži, říjen 2026
Elektrický Renault 4 E-Tech ukazuje bezpečnostní výbavu na autosalonu v Paříži, říjen 2026
Elektrický Renault 4 E-Tech ukazuje bezpečnostní výbavu na autosalonu v Paříži, říjen 2026
Elektrický Renault 4 E-Tech ukazuje bezpečnostní výbavu na autosalonu v Paříži, říjen 2026
Elektrický Renault 4 E-Tech ukazuje bezpečnostní výbavu na autosalonu v Paříži, říjen 2026
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