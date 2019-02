VIDEO: Kolik Ameriky stihne zneuctít hybridní toyota za 60 sekund?

Amerika je velmi hrdá na své tradice, na vybudování amerického snu, začínajícího kolonizací divokého západu osadníky v krytých vozech. Jsou nesmírně hrdí na svůj automobilový průmysl, který živil všechny velké konjunktury a na americkou automobilovou tradici, jejíž produkty se v nejednom případě staly doslova ikonami popkultury. Auto má v USA status bezmála fetiše. Americké auto, pochopitelně.

Určitá část Američanů dodnes dost těžce nese nástup japonských automobilek, které od osmdesátých let postupně válcovaly trh a přímo je viní z toho, že z Detroitu je dnes prakticky město duchů. Na pranýři je, coby asi nejúspěšnější z japonských značek, především Toyota, která pravidelně a dlouhodobě okupuje přední příčky nejprodávanějších vozů v USA, především s modely Corolla a Camry. Corolla se ostatně za minulý rok stala také celosvětově nejprodávanějším jednotlivým modelem.



Reklamní spot, kde hybridní Corolla projíždí pouštní krajinou a předjíždí všemožná auta vypadá nevinně jen do té doby, než si uvědomíte, že v prachu nechává velikány americké automobilové historie a ikonické objekty různých dekád popkultury. A to hezky chronologicky. První zůstanou pozadu kryté vozy, pohrdavý pohled řidiče přes rameno si následně vyslouží model T, první masově sériově vyráběný vůz historie, který postavil Ameriku na kola.

Hybridní Toyota dále zneuctí závodní vůz Miller. Progresivní konstruktér Harry Miller je velmi zajímavá postava, jeho závodní motory s kompresory masivně předběhly dobu, postavil mimo jiné také první závodní vůz v USA s pohonem předních kol i první čtyřkolku. A několikrát zkrachoval. Za jeho pohřeb dokonce musel místo zcela insolventní vdovy zaplatit jeho nejlepší přítel. Tím byl mimochodem Preston Tucker, sám geniální konstruktér a bankrotář, o jehož životním díle natočil celovečerní film neméně ikonický pětioskarový F. F. Copolla.

A toto vše v kratičkém záběru nechá za sebou Corolla, invazní druh a etalon šedi (a spolehlivosti – což je dost zásadní). Na meziválečné konjunkturní éře, kdy se automobilová produkce v USA poprvé rozběhla na plné obrátky a auto se pevně usadilo v myslích Američanů jako měřítko společenského úspěchu, nenechá Toyota také jedinou nit suchou. A šmahem sfoukne i ostré hochy mafie, další popkulturní fenomén, který je dodnes oblíbeným námětem nejen filmařů.

Stejný status má ostatně i doba konjunktury druhé poloviny padesátých a počátku šedesátých let, kdy byla vynalezena puberta a mezigenerační vzdor. I tato „zlatá léta“, reprezentovaná referencí na Greased Lightning z Pomády, nechává Corolla za sebou.

Aby si následně přihřála vlastní polívčičku záběrem na Toyotu 2000 GT z druhé poloviny šedesátých let, historicky první cool auto z Japonska. Další na řadu přicházejí rozjuchané osmdesátky oslavující jako nejvyšší metu obchodní a osobní úspěch, který patřilo k bontonu dávat okatě na obdiv. Tuto éru rozmachu supersportů reprezentuje samozřejmě rudé Ferrari, navíc s nezbytným dobovým tuningem. A na odtahovce – přirozeně.

Pak už to bere Toyota šmahem a projede celou skupinou všemožných anonymních vozidel až do budoucnosti. Cestou ovšem kombinací střihů na nápis „Hybrid“ a čoudící výfuk stihne poslat přátelský pozdrav do kauzou Dieselgate pošramoceného Wolfsburgu. A v samotném závěru se otřít o modlu moderní doby – elektromobil. Ten se jeho obrýlený hipsterský majitel (nebo možná pronajímatel) snaží v západu slunce, ztracen uprostřed pustiny, dobít. Aby pak zdůraznila, že Corolla je „samodobíjecí“ hybrid.

Nicolas Cage možná stihne za 60 sekund ukrást auto, Toyota za tutéž dobu stihne zneuctít sto let popkultury a přitom se tvářit jakoby nic. Slušný výkon.

A mimochodem: slogan „Don´t get left behind“ je samozřejmě také dvojsmyslný, přeložit se dá jako „nezůstaňte pozadu“. A to jak fyzicky, kdy vás někdo předjede, což se ostatně děje na obrazovce, tak metaforicky, kdy zaspíte vývoj a zůstanete sto let za opicemi.

Toyota moc dobře ví, že ti, které svým spotem nadzvedne, beztak nejsou její zákazníci. A ty, kdo nevyznávají rčení „Japonec nakonec“ pobaví a dost možná v jejich podvědomí zanechá dojem, že Corolla není jen spolehlivý spotřebič, ale nakonec přeci jen i docela cool.