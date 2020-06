Auta jsou jako porno, dští ekologové a chtějí zakázat jejich propagaci

Podobně revoluční myšlenku pojali také v Miláně. Auta jsou jako cigarety a reklama na ně by se měla zakázat, protože jsou sociálně škodlivá a nebezpečná zdraví. To je představa několika belgických politických stran, které chtějí změnu legislativy.



Těžká jsou nebezpečná

Přísloví o tom, jak se s vodou vyleje z vaničky i dítě, dostalo v Belgii konkrétní podobu v podobě návrhu politických stran Groen, Ecolo a cdH. Ty vytáhly do boje za ekologii v automobilovém průmyslu a přirovnaly v něm auta k cigaretám. Přišly s návrhem, aby byla zakázána reklama na všechny automobily s emisemi nad 95 g CO 2 / km, což je aktuální hranice stanovená Evropskou unií pro letošní rok pro průměrné flotilové emise u nově prodávaných aut. Po překročení této hranice budou automobilky platit pokuty.

Iniciativa belgických politiků na první pohled zapadá do řady aktivit, které mají podpořit prodej elektromobilů na úkor vozů se spalovacími motory. Jenže tahle konkrétní věc má háček, který nejspíš plyne z toho, že politici, kteří něco takového navrhli, jsou zcela odtrženi od reality a hledají jen populistické řešení. Zákaz reklamy se totiž nemá podle návrhu vztahovat jen na vozy s emisemi nad 95 g CO 2 , ale zároveň na všechny s hmotností vyšší než 1 399 kg.

„Náš návrh si klade za cíl bojovat proti globálnímu oteplování, umožnit Belgii splnit své cíle v oblasti ochrany klimatu, ale také zajistit bezpečnost silničního provozu, protože velká vozidla jsou těžší a vyšší, což představuje riziko pro menší účastníky silničního provozu,“ citoval server HLN.be spoluautorku návrhu Sarah Schlitzové ze strany Ecolo. „Jsou také silnější, takže jejich řidiči mají tendenci jezdit rychleji.“

Jenže autorům nějak ušlo, že do „zakázané“ váhové kategorie spadají v podstatě všechny elektromobily kvůli těžkým bateriím. Nehledě na to, že hmotnost aut obecně navyšují všechny prvky pasivní i aktivní bezpečnosti, po čemž politici zároveň volají.

Nad 1 400 kilogramů váží i ty nejmenší moderní elektromobily. Renault Zoe má provozní hmotnost 1 577 kg, Peugeot e-208 pak 1 455 kg.

Když belgická média Sarah Schlitzovou na tento rozpor upozornila, politička nejprve reagovala slovy: „Reklama na tato auta bude zakázaná.“ Poté svoje vyjádření upravila ve smyslu, že podle ní určitě existuje prostor, jak výrobci dokážou snížit hmotnost svých vozů. „Ano, Peugeot e-208 skutečně váží 1 455 kg. Jsem si jistá, že pokud by byl limit 1 400 kg, výrobce by dokázal snížit hmotnost vozu o 55 kilogramů. Nebo můžeme zvýšit limit na 1 500 kg. Jsem otevřená diskusi,“ uvedla poslankyně.

Auta jsou jako drogy, porno

V Miláně, které se teď zotavuje po paralyzaci pandemií koronaviru, jsou už o krok napřed. Milánská radnice nově vyhlásila zákaz reklamy na automobily, které staví na roveň drogám a pornografii. „Pokud by zdravotní situace v Lombardii ještě nebyla tak dramatická, bylo by to hodně zábavné,“ komentuje italský automagazín Quattroruote.

Nově jsou v hlavním městě Lombardie a ekonomické metropoli Itálie stanovena přísná „morálně vymezená“ pravidla pro údržbu silnic, chodníků, náměstí, parků a zahrad.

„Je zakázána přímá i nepřímá reklama související s výrobou nebo distribucí tabáku, lihovin, pornografického materiálu, se sexuálním podtextem, zbraní a značek aut, které nejsou v souladu s politikou udržitelnosti životního prostředí podporovanou magistrátem města Milána...,“ píše se v rozhodnutí městské rady.

Surrealistickou myšlenku Quattroruote komentují dotazem, zda budou krby přirovnávány k pedofilii (odkazuje tak na studii milánské polytechniky, podle které vytápění domů znečišťuje vzduch více než auta – čtěte zde). „Před více než půlstoletím došlo k obrodě Itálie právě i díky masové motorizaci, dnes jsou automobily podle milánské radnice nepřítelem,“ dodává.