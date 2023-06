Na registrační značce pro Prahu přibylo další písmeno, nahradilo číslici

Kombinace se dvěma písmeny a pěti číslicemi zakrátko v Praze dojdou. Poslední ze staré série bude 9AZ 9999. Ministerstvo několik měsíců řešilo, jak bude vypadat poznávací značka poté.

„Shodli jsme se na tom, že nechceme měnit rozměr ani formát, protože máme kontrakt s výrobcem, který nám dodává registrační značky. Nejjednodušší bylo dát místo číslice písmeno,“ uvedl ředitel odboru provozu silničních vozidel Ivan Novák z ministerstva dopravy. První značka nové série má podobu 1AA A000.

Smlouva se společností SPM ze Štětí končí v roce 2027. Pokud by se měnil shluk písmen a čísel, musela by se měnit i smlouva, firma by musela vyrobit novou formu.

„Pro nás nyní změna nepředstavuje žádný zásadní problém, pouze jsme v softwaru upravili to, že místo čísla bude písmeno. Pokud by se s pozicemi hýbalo, musela by vzniknout nová forma,“ uvedl Zdeněk Kůstka z firmy SPM – Security Paper Mill.

V novém číslování je kolem pěti milionů kombinací. „S tím vydržíme několik let,“ uvedl Novák. Jak bude vypadat značka poté, zatím ministerstvo neřeší. „Máme v plánu důležitější věci, jako je digitalizace,“ podotkl Novák. Podle Nováka se ministerstvo nebrání návrhům na podobu značky, pokud budou podepřeny nějakou studií.

Podoba současné značky se nezměnila od roku 2001. Na první pozici je vždy číslice, na druhé písmeno, které označuje kraj, na dalších opět číslice. Tu na třetí pozici v případě vyčerpání kombinací nahradí písmeno.

Výroba značky stojí 37 korun. Na dodané hliníkové profily razicí stroj vytlačí konkrétní kombinaci, která se potiskne. Pak se značky v párech zabalí do přepravních krabic, které míří do centrálního skladu v Pardubicích, odtud se distribuují na jednotlivé obecní úřady.

Kromě klasických značek existují i speciální pro vývozní automobily, testovací vozy, veterány nebo auta diplomatů. Ročně vyrobí ve Štětí zhruba 1,1 milionu značek, rezerva je připravena na devět měsíců dopředu. Zpět do oběhu se použité značky nevracejí.