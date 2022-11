Vtípky, šifry, hádanky. Vybírejte nejlepší SPZ na přání

Od ledna 2016 bylo podle statistik ministerstva dopravy vydáno již téměř 28,5 tisíce značek na přání. Některé však již zanikly, podle statistiky ministerstva dopravy je totiž v registru aktuálně necelých 25 tisíc dopravních prostředků, které jsou individuálními značkami osazené. Poplatek za jednu tabulku je pět tisíc korun, třeba sada na osobní automobil tak značky vyjde na deset tisíc korun. Lze zažádat i o třetí tabulku, která je určena na nosiče jízdních kol, v jejím případě poplatek za vyhotovení činí šest set korun.

Plechové tabulky standardních rozměrů jsou oproti běžným registračním značkám opatřeny jedním znakem navíc. V případě automobilů tak mají osm znaků (rozložení 3 + 5), u motocyklů sedm znaků (2 + 5) a u mopedů pět znaků. Vzhledem k rozložení znaků tak některé značky mohou vyznívat jinak, než jsou pravděpodobně zamýšleny. Každopádně jednou z podmínek registračních značek na přání je, že musí obsahovat minimálně jednu číslici.

Běžně se tak kvůli splnění této podmínky v textu nahrazuje jedničkou písmeno I, trojkou písmeno E, čtyřkou „áčko“, pětkou „esko“, sedmičkou písmeno T a osmičkou písmeno B. Písmena O a G nejsou povolena kvůli možné záměně, první se tak v textu nahrazuje nulou a namísto „géčka“ se v textu používá šestka.

Značka může nést při troše fantazie i delší sdělení, které má při běžném zápisu víc než zákonem předepsaný počet znaků. Čtyřka může totiž nahrazovat anglické slovíčko for, tedy pro, dvojka pak anglická slovíčka to (na/do/k) či too (příliš/moc/také), U může skrývat slovo you (ty/vy), B slovíčko be (být). Další fintou je i vynechání samohlásek.

Podle informací ze stránek ministerstva dopravy není možné na značku na přání dát slova, která jsou hanlivá, podněcují k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel. Povoleny nejsou ani speciální znaky (třeba -, *, /, ?, !, §) nebo zkratky orgánu státní správy, zastupitelského sboru, krajských úřadů apod. (například zkratky využívané ve veřejné správě – PČR, HZS, MDCR). Jak jsme se ovšem sami přesvědčili, praxe je odlišná.

Registrační značka na přání je oproti té běžné vázána na jméno, je tedy přenositelná. Při změně vozu ji lze tedy přenést ze starého na nový, a to v zákonem stanovené lhůtě (majitel vozu si ji může rezervovat maximálně tři měsíce). V provozu tak lze narazit i na jakési přenosné, s textem případně nesouvisející „nositele“, kteří ji vozí do doby, než je k dispozici vůz, pro který byly původně zamýšleny. V případě prodeje dopravního prostředku i se značkou na přání, což zákon umožňuje, tato ztrácí svůj statut a z něj plynoucí výhodu přenositelnosti a zůstává tak už jen na prodaném vozidle jako jakákoli běžná registrační značka.

Tuzemské značky na přání nesou rozličná sdělení, od vtipných textů přes početní úlohy, přezdívky až po tovární značku či modelové označení vozu, který je jimi osazený. Časté jsou i různé šifry, jejichž význam zná jen majitel. Z vlastní fotosbírky čítající již víc než pět tisíc značek na přání jsme vybrali ty zajímavější, které jsme v poslední době potkali.

Tu nejoriginálnější však vyberete vy, čtenáři, v našem fotoduelu. Připravili jsme pro vás hned několik kol, z nichž značky s nejvyšším počtem hlasů postoupí do finálového souboje, z něhož vzejde vítěz, důkaz originality a důvtipu českého národa.