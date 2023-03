Ve fotoduelu bojují M0C CUMIS či SUP H0TAM. Posílejte své úlovky

Ze zhruba pěti tisíc ulovených značek jsme do originálního fotoduelu vybrali víc než šest set, které jsme v posledních měsících potkali při toulkách po Česku. V osmém kole bylo možné hlasovat do 28. března do 12:00, v kole devátém můžete hlasovat nyní, a to až do poledne 11. dubna. Připravili jsme pro vás dalších osmdesát unikátních poznávacích značek.

Jaké značky nás v novém kole zaujaly? Například 0K0 ZA0K0, 0LD SHARK, C0K 0LADA, ANT MANN1, EK0 DRIVE, K0P RIVKA, M0C CUMIS, M4C SHARK, MA NIT0U, MLS H0LKA, NAK H0DKA, P0K EM0N1, PLN S1SNY, SL0 ZSIT0, SLA DK0VA, SUP H0TAM, T00 SMALL, UVI DIME1, V1P SMILE či V8 TURB0

Na cestách lze potkat zhruba 25 tisíc vozů opatřených českými registračními značkami na přání, naše databáze tak čítá zhruba jednu pětinu. Spoustu značek se nám tedy ještě nepodařilo ulovit, na pár takových narážíme i v diskuzích pod články, kde se vy, čtenáři, chlubíte svými úlovky. A právě o ty se můžete nyní podělit s ostatními čtenáři. Stačí nám do redakce zaslat fotografii (viz box níže) vámi ulovené značky na přání, která se následně může objevit ve speciálním čtenářském kole fotoduelu založeném výhradně na vašich úlovcích. Podělit se takto můžete i o vlastní značku na přání, kterou vozíte na svém voze. Značka, ať už vámi ulovená, nebo vaše vlastní, musí být na fotografii vždy zřetelně čitelná.

Fotografii vámi ulovené značky na přání vložte ZDE Do čtenářského kola budou zařazeny výhradně čtenáři ulovené registrační značky na přání. Značka na fotografii musí být zřetelně čitelná. Chcete-li se podělit o váš vlastní úlovek, vložte ho ZDE. Těšíme se na fotografie s vámi ulovenými registračními značkami na přání.

Vítěznou značkou osmého kola je značka AK0 RDE0N, druhé místo pak obsadila značka brázdící tuzemské cesty na ikonickém východoněmeckém dvoutaktu, TRA BANT1. Třetí příčku obsadila ostravská značka NAS V0ZIK.

Vítěznou značkou sedmého kola je „pohádková“ BYL 1KRAL, na druhém místě se pak v poměrně těsném závěsu umístila značka, jejímž posláním může být nabádání ostatních účastníků silničního provozu k ohleduplnějšímu chování, tedy V1C KLIDU. Třetí příčka pak náleží značce IAM R3ADY.

V šestém kole uhájila prvenství značka 404 ERR0R, na první příčce se držela totiž prakticky od začátku hlasování. Během něj ji však načas sesadila značka IAM BR0UK, která se nakonec umístila na druhém místě. Přeskočila tak i značku PR0 MINTE, kterou na svém hranatém Nissanu Cube vozí cestovatel Ladislav Zibura a která dlouho hájila pomyslné stříbro.

Nejoriginálnější značkou pátého kola byla podle čtenářů iDNES.cz VIN 0TEKA, kterou na našich cestách můžete potkat na stylové pojízdné vinotéce v podání Volkswagenu T2b „Bobulli“. Druhé místo obsadila značka FAT B0BBY, třetí pak ALL HELL0.

Ve čtvrtém kole vybrali čtenáři iDNES.cz jako nejoriginálnější značku D0B RYDEN. Na následujících dvou místech se pak umístily značky zdobící veteránské klenoty, a sice Volhu GAZ 21, jejíž majitel ji opatřil značkou CAR EVNA3, a Tatru 87, která je osazena značkou T87 TATRA.

V třetím kole byla nejoriginálnější značkou zvolena karlovarská 1CE CREAM. Na druhém místě se umístila pražská 444 TRABI, třetí příčku pak obsadila značka 80 VESPA brázdící české silnice na ikonickém italském skútru.

Nejoriginálnější značkou druhého kola byla PSI B0UDA, druhé místo obsadila značka EMB ECK00 a třetí pak M0C NECUM.

V úvodním kole originálního fotoduelu vybrali čtenáři jako nejoriginálnější značku MEJ R0ZUM, druhé místo patřilo značce IAM AUT00 a třetí pozici obsadila 500 0LALA. O konečném vyhodnocení rozhoduje hodnocení Elo, které pomáhá získat co nejférovější výsledek (vysvětlení viz níže).

Od ledna 2016 bylo podle statistik ministerstva dopravy vydáno již téměř 28,5 tisíce značek na přání. Některé však už zanikly, podle statistiky ministerstva dopravy je totiž v registru aktuálně necelých 25 tisíc dopravních prostředků, které jsou individuálními značkami osazené.

Elo je fér hodnocení, jako v šachu

Pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho her. Dá se aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev: rozdíl v bodech Ela určuje, jak velkou pravděpodobnost výhry daný hráč (soutěžící) má. Jak Elo funguje, se dozvíte v tomto PDF dokumentu nebo na stránkách věnovaných šachu Chess Mates.