Fotoduel espézetek startuje. V novém kole bojuje 000 PRCEK i PRE D4T0R

Ze zhruba pěti tisíc ulovených značek jsme do originálního fotoduelu vybrali více než 600, které jsme v posledních měsících potkali při toulkách po Česku. V pátém kole bylo možné hlasovat do 14. února do 12:00, v kole šestém můžete hlasovat nyní, a to až do poledne 28. února. Připravili jsme pro vás dalších 80 unikátních poznávacích značek.

Jaké značky nás v novém kole zaujaly? Například 000 0HULK, 000 PRCEK, 1AM THEDJ, 404 ERR0R, ALL SM1LE, C1H L1CKA, CAK EB0SS, DIS 2RBED, EL0 TYPER, EM0 TI0NS, FIA T500C, FK2 TYPER, HI5 MERCI, IAM BR0UK, IAM H0RSE, M2C PIL0T, N0T R0LLS, NAC ELN1K, NEJ PUNT0, PR0 MINTE, PRE D4T0R, RDY 2RAC3, SED 1VLAS, T0Y 4RACE, THE SP00K či USA C00PS.

Nejoriginálnější značkou předchozího, pátého kola je podle čtenářů iDNES.cz VIN 0TEKA, kterou na našich cestách můžete potkat na stylové pojízdné vinotéce v podání Volkswagenu T2b "Bobulli“. Druhé místo obsadila značka FAT B0BBY, třetí pak ALL HELL0.

Ve čtvrtém kole vybrali čtenáři iDNES.cz jako nejoriginálnější značku D0B RYDEN. Na následujících dvou místech se pak umístily značky zdobící veteránské klenoty, a sice Volhu GAZ 21, jejíž majitel ji opatřil značkou CAR EVNA3, a Tatru 87, která je osazena značkou T87 TATRA.

V třetím kole byla nejoriginálnější značkou zvolena karlovarská 1CE CREAM. Na druhém místě se umístila pražská 444 TRABI, třetí příčku pak obsadila značka 80 VESPA brázdící české silnice na ikonickém italském skútru.

Nejoriginálnější značkou druhého kola byla PSI B0UDA, druhé místo obsadila značka EMB ECK00 a třetí pak M0C NECUM.

V úvodním kole originálního fotoduelu vybrali čtenáři jako nejoriginálnější značku MEJ R0ZUM, druhé místo patřilo značce IAM AUT00 a třetí pozici obsadila 500 0LALA. O konečném vyhodnocení rozhoduje hodnocení Elo, které pomáhá získat co nejférovější výsledek (vysvětlení viz níže).

Od ledna 2016 bylo podle statistik ministerstva dopravy vydáno již téměř 28,5 tisíce značek na přání. Některé však už zanikly, podle statistiky ministerstva dopravy je totiž v registru aktuálně necelých 25 tisíc dopravních prostředků, které jsou individuálními značkami osazené.

Elo je fér hodnocení, jako v šachu

Pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho her. Dá se aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev: rozdíl v bodech Ela určuje, jak velkou pravděpodobnost výhry daný hráč (soutěžící) má. Jak Elo funguje, se dozvíte v tomto PDF dokumentu nebo na stránkách věnovaných šachu Chess Mates.