Fotoduel vyhrála espézetka na multiple, prý je moc hezká. Milovník rumu odpadl

Lukáš Hron
  12:00
Nové kolo originálního fotoduelu iDNES.cz, v němž se proti sobě postavilo více než sto značek na přání, zná vítěze. Jako nejoriginálnější zvolili čtenáři značku M0C HEZKE. Její držitel je veselá kopa, osadil ji totiž paradoxně na údajně jeden z nejošklivějších modelů automobilové historie. Letos je to deset let, co jsme začali na českých cestách potkávat auta se značkami na přání.
Fiat Multipla

Fiat Multipla | foto: Fiat

Fiat Multipla s registrační značkou M0C HEZKE
14 fotografií

Zatímco v polovině nového fotoduelu registračních značek na přání stíhala zlá kočka (ZLA K0CKA) uhrančivého tygra z Mompracemu (SAN D0KAN), který si urputně hlídal první pozici, a oběma jim na záda nezaměnitelným odérem dýchal milovník rumu (RUM L0VER), tak u čtenářů nakonec zabodovala hezká značka. A to prakticky doslova.

Jako nejoriginálnější z nabídky 130 unikátních značek totiž čtenáři vybrali espézetku M0C HEZKE. Paradoxně ji můžete spatřit na voze, který mnozí považují za to nejošklivější, co kdy na silnice vyjelo. Osazena je totiž na Fiatu Multipla, a to původním, předfaceliftovém modelu. Právě po tom koutkem oka Vojta, držitel zmíněné značky na přání, dlouho koukal. Po multiple toužil, přiznal ovšem, že hlavně z legrace. Koupě vozu přišla náhle, bylo to prakticky z hecu.

Autofotka týdne: Na tisícikoňovou multiplu se složili fanoušci

„Značku jsem věděl hned, jak jsem ji koupil,“ přiznal Vojta, mimochodem vlastník dalších značek na přání. Aby udržel započatou linii, musela začínat znaky M0C. „A HEZKE je jasné proč,“ zavtipkoval s narážkou na pro mnohé hůře stravitelný design. Příští rok to bude již čtvrt století, co prestižní britský motoristický magazín AutoCar přiřadil Fiatu Multipla nálepku nejošklivějšího auta všech dob.

Kompletní fotogalerie fotoduelu espézetek na přání

Ne všichni však toto označení sdílejí. Vůz, jenž byl čtyřikrát po sobě (2001 až 2004) zvolen jako nejlepší rodinný automobil časopisu Top Car Magazine (multipla měla standardní uspořádání sedadel do dvou řad po třech), totiž v minulosti vlastnil i vedoucí autorubriky iDNES.cz.

„Konečně někdo, kdo ocení krásu tohoto vozu,“ reagoval František Dvořák spontánně na výsledek fotoduelu poté, co se dozvěděl, jaký vůz je značkou osazen. Multipla za svou neortodoxní tváří skrývá také geniálně řešený interiér – variabilní, praktický, prostorný. Vždyť odveze šest dospělých na plnohodnotných sedadlech a jejich bagáž na pouhých čtyřech metrech délky. Navrch jí zdobí skvělé jízdní vlastnosti (na poměry zaměření auta), ve své době platila za nejlépe jezdící MPV a k tomu měla pod kapotou nesmrtelné turbodiesely JTD.

Ačkoli názory na design multiply jsou protichůdné, tak jedno se musí tomuto designovému unikátu ponechat: jde totiž o jediný vůz, který se dostal do newyorského Muzea moderního umění. Jako ukázka výjimečného designu je už od roku 1999 součástí jeho sbírek.

Ale zpět k výsledkům fotoduelu. Jako druhou nejoriginálnější zvolili čtenáři iDNES.cz značku s motivačním podtextem: SAM SEB0U. Třetí příčka pak náleží značce, která v každém, kdo ji potká, vyvolá úsměv. Přímo k tomu totiž vybízí: USM EJSE1. Již jednou zmíněný Sandokan nakonec skončil na bramborové pozici, následovaný Hurvínkem, tedy značkou HUR V1NEK.

V současnosti lze nejen na českých cestách (značkou na přání jsou osazeny i vozy trvale provozované mimo území ČR) narazit na víc než 42 tisíc dopravních prostředků osazených originálními značkami. Možnost vybrat si svou espézetku letos slaví deset let. Od ledna 2016 bylo podle statistiky ministerstva dopravy vydáno víc než 66 tisíc značek na přání, ovšem víc než jedné třetiny z nich se jejich majitelé vzdali.

Elo je fér hodnocení, jako v šachu

O konečném vyhodnocení fotoduelu na iDNES.cz rozhoduje hodnocení Elo, které pomáhá získat co nejférovější výsledek. Pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý.

Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho her. Dá se aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev: rozdíl v bodech Ela určuje, jak velkou pravděpodobnost výhry daný hráč (soutěžící) má. Jak Elo funguje, se dozvíte v tomto PDF dokumentu nebo na stránkách věnovaných šachu Chess Mates.

Auta za stovky milionů vyrazila na zamrzlé jezero

