Autofotka týdne: Velké finále fotoduelu espézetek zná vítěze

Občas vtipné, někdy záhadné, jindy přímočaré. Takové jsou registrační značky na přání, kterými si mohou čeští motoristé své automobily, motocykly či třeba přívěsné vozíky opatřovat už sedm let.

Ze zhruba 5,5 tisíce ulovených značek na přání jsme do originálního fotoduelu iDNES.cz vybrali celkem 785, které jsme v posledních měsících potkali při toulkách po Česku. Hlasovat jste mohli v celkem deseti kolech, pět s nejvyšším skóre z každého z nich pak postoupilo do velkého finále, v němž se tak proti sobě postavilo 50 značek. Finále probíhalo do 11. května do 12:00.

Nejoriginálnější SPZ podle čtenářů iDNES.cz je značka IAM AUT00, která se v úvodním kole originálního fotoduelu umístila na druhém místě. Tuto značku jsme potkali na sportovním Audi R8 už předloni v květnu, je tak možné, že se nyní po českých cestách prohání na jiném voze. Není totiž nikterak neobvyklé, že RZ na přání změní svého nositele i několikrát do roka. Tato speciální značka je totiž vázána na jméno, je tak možné ji přenášet z jednoho vozu na jiný, je-li přihlášen na stejného majitele.

Druhé místo ve velkém finále obsadila značka ALL HELL0, která obsadila třetí příčku v pátém kole. Tuto značku jsme zkraje loňského roku odchytili na Jaguaru F-Pace. Třetí, bronzová příčka pak patří značce MAM V0LN0, tedy vítězi posledního, desátého kola. Chcete-li tuto značku objevit, poohlížejte se po obytných vozech. Garantujeme, že na řadě z nich najdete i další vtipné registrační značky, karavanisté jsou zálibou v nich vyhlášení.

Posílejte své úlovky

Na cestách lze potkat zhruba 25 tisíc vozů opatřených českými registračními značkami na přání, naše databáze tak čítá zhruba jednu pětinu. Spoustu značek se nám tedy ještě nepodařilo ulovit, na pár takových narážíme i v diskusích pod články, kde se vy, čtenáři, chlubíte svými úlovky. A právě o ty se můžete nyní podělit s ostatními čtenáři. Stačí nám do redakce zaslat fotografii (viz box níže) vámi ulovené značky na přání, která se následně může objevit ve speciálním čtenářském kole fotoduelu, založeném výhradně na vašich úlovcích. Podělit se takto můžete i o vlastní značku na přání, kterou vozíte na svém voze. Značka, ať už vámi ulovená, nebo vaše vlastní, musí být na fotografii vždy zřetelně čitelná.