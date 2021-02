KOMENTÁŘ: Registr aut jede stále na čtvrt plynu. Zlepšení bude snad za rok

„Před Vánoci jsem potřeboval převést vozidlo a byl jsem ochotný jet vlastně kamkoliv po Moravě, ale stejně bylo plno na 14 dní dopředu. Nejlíp tehdy vypadal Vyškov,“ popisuje čtenář iDNES.cz. „Někde vás vůbec nepustí do budovy, pokud nejste objednaný elektronicky,“ popisuje. Na některých pobočkách je ovšem prý stále ještě možné jít si ráno stoupnout do fronty bez registrace a zkusit štěstí.



Z omezeného provozu jsou nešťastní také dealeři, kterým se registrace nového auta protáhne klidně na čtrnáct dní. Potíž je mimo jiné v tom, že některé úřady (třeba v Brně) vyžadují při rezervaci termínu zadání registrační značky nebo čísla technického průkazu konkrétního vozidla, takže si není možné rezervovat volný termín do zásoby.



Podle Josefa Pokorného, tajemníka Svazu dovozců automobilů (SDA), který se touto problematikou mimo jiné zabývá, může být pro prodejce, importéry, případně firmy, které se agendou kolem vyřizování věcí na úřadech zabývají, řešením takzvané hromadné žádosti. Jenže některé úřady registru aut podle informací iDNES.cz tuto možnost zrušily, koncem loňského roku například opět v Brně, nově třeba v Pardubicích.

To koncem roku „zavařilo“ dealerům a importérům, kteří potřebovali do konce roku stihnout dohlásit některé vozy s homologací podle předchozí normy, jejíž platnost končila s loňskem. „Podle rady ministerstva dopravy stačilo na předepsaném formuláři podat žádost, která platí, i když bude registrace vyřízena následně. Je totiž rozhodující datum jejího podání,“ uvádí Pokorný. „U dealerů si s tím nakonec poradili. I zastoupení značek to zvládla. Určitě ovšem nastaly případy, kdy to nestihli někteří soukromí majitelé,“ odhaduje tajemník SDA.

„Ministerstvo nám nedokáže pomoci. Některé úřady jednoduše fyzicky nedokážou fungovat kvůli koronavirové situaci,“ říká Pokorný. „Prostředky máme omezené. Stížnost jsme podávali loni na podzim, ministerstvo dopravy slíbilo, že se na to podívá, že bude diskutovat s obcemi. Ty jsou ovšem přetížené. Ministerstvo doporučuje zkusit jinou obec, zda tam nebude volněji,“ uvádí, jak ovšem okusil na vlastní auto čtenář iDNES.cz, moc si tak člověk nepomůže.

„Negativně vnímáme, že omezení která jsou, zasáhla do možnosti snadno registrovat vozidla,“ komentuje Josef Pokorný. To v situaci, kdy je paralyzován obchod, dealeři aut bojují o přežití a automobilkám padají prodeje a vázne výroba, vytváří zbytečné překážky.

Opakovaně na to upozorňuje například šéf českého zastoupení Škody Jiří Maláček: „Letošní leden je co do počtu registrací nových vozů nejhorším od roku 2014. Kombinace koronaviru a protiepidemických opatření, včetně omezení provozu registračních míst vedla k meziročnímu poklesu prodejů nových automobilů o 22,5 %,“ uvádí v komentáři k aktuální bilanci prodejů.

Problém není v tom, že úřady jedou v omezeném režimu, to jim nelze vyčítat. Na pováženou je to, že tato situace trvá deset měsíců a systémové řešení, kdy by se procesy státní správy od papírování v duchu dob Marie Terezie posunuly směrem k jednadvacátému století, stále není. Založit účet v bance jde už několik let po telefonu, ovšem na registr aut vždy musíte s lejstry. A nedej bože, když si vytisknete formulář stažený z internetu dopředu doma na dva listy A4; některým úředníkům totiž vadí, že nepoužijete provedení na velkém formátu A3, do kterého pak vkládají další dokumenty.

Podle Josefa Pokorného se ovšem chystá zlepšení. „Už je víceméně připravená digitalizace. Připravovaná novela zákona totiž počítá se systémem elektronického podání žádosti. Mělo to platit od 1. července letošního roku, ale kvůli aktuální situaci je tam odklad do 1. ledna 2022. Základní úkony pak tedy bude možné provést online,“ popisuje. Nově se chystá také možnost zažádat elektronicky o výměnu řidičského průkazu (čtěte více).