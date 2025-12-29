Italská dálniční revoluce. Pokud uvíznete v zácpách, dostanete mýtné zpět



Stávka řidičů kamionů, jako ta z roku 2007, která zablokovala celou Itálii? To je něco, za co provozovatel dálnice odpovědnost nenese. | foto: Profimedia.cz

Radomír Dohnal
S dopravním provozem se pojí povinnosti, které definují to, co musíte dělat. Italský Úřad pro regulaci dopravy k nim však přidává jednu docela revoluční novinku. Přiznává řidičům konečně taky nějaké právo. Mohou si vydobýt odškodnění, dostat mýtné zpět, pokud na placené dálnici uvíznou v koloně.

Italský Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), tedy Úřad pro regulaci dopravy, slibuje řidičům, že od 1. června 2026 budou moci požadovat finanční náhradu za promarněný čas, uvíznou-li po zaplacení mýtného místo slíbené plynulé jízdy v mnohahodinové koloně.

Možná to tak nevypadá, ale když si koupíte jízdenku na vlak, uzavíráte tím smlouvu. S přepravcem. Když tedy jeho lokomotiva zapadne do závějí, je na přepravci, aby tu s vámi uzavřenou smlouvu naplnil jinak. Třeba zajištěním náhradní autobusové přepravy. A pokud vám mnohahodinovým zpožděním vznikne újma, máte zákonné právo požadovat adekvátní náhradu, nebo ušlé jízdné.

Báječné na tom je, že k tomu, abyste ochutnali tuhle italskou revoluci v silniční dopravě, nemusíte mít italský řidičák. Ono Usnesení č. 211/2025 se vztahuje na všechny řidiče bez rozdílu.

