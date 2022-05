Malá kolečka a velký charakter. Zelené žihadlo nás překvapilo

Elektrokoloběžky značky Vsett se už druhým rokem zabydlují na českém trhu. Své příznivce si získávají nejenom poměrně širokou nabídkou modelů v různých konfiguracích, ale hlavně důrazem na optimální poměr výkonu a pohodlné jízdy. Před pár týdny jsme si krátce mohli vyzkoušet několik modelů z nabídky tohoto výrobce a učarovaly nám natolik, že jsme se rozhodli si je postupně proklepnout v podrobnějších testech. A začneme u poměrně zajímavé koloběžky vyšší střední třídy.

Model Vsett 9+ nám na recenzi zapůjčila společnost Evozidla.com, která je také hlavním dovozcem této značky na český trh. Modelů „devítkové“ řady je na trhu celkem pět: jednomotorová verze (Vsett 9) se prodává s baterií o kapacitě buď 13, nebo 17,5 Ah, dvoumotorová verze (Vsett 9+) pak má v nabídce tři konfigurace baterie: 15,6, 19,2 a 21 Ah. Rozdílem je také to, že zatímco jednomotorová varianta má 52V systém, dvoumotorová 48V. Ve zbytku výbavy se už neliší.

My jsme zkoušeli nejlépe vybavenou dvoumotorovou verzi, tedy s 21Ah baterií, která také nabídne i nejdelší dojezd. O tom ovšem až za chvíli. Koloběžka jako taková se stále řadí spíše k městským modelům. Dá se také říci, že řada Vsett 9/9+ patří spíše do levnějšího segmentu tohoto výrobce, byť cena za tuto nejlepší konfiguraci se už rozhodně nedá označit jako nízká. Pod modelem Vsett 9/9+ už je pouze ještě o trochu dostupnější „osmička“, naopak nad ním je ještě populární sportovní model Vsett 10+ a nakonec také výkonný top model Vsett 11+.

Jaký výkon nabídne Vsett 9+?

Nejprve si připomeňme to podstatné. Zákon na elektrokoloběžky nahlíží podobně jako na elektrokola, pokud jsou v mezi maximálního výkonu motoru 1 000 W a maximální rychlosti 25 km/h. V takovém případě patříte jak na silnici, tak na cyklostezku. Vsett 9+ využívá poměrně známé kličky omezení celkového výkonu a zastropování maximální rychlosti na hodnotě 25 km/h. Z tohoto modelu ovšem ve vhodných podmínkách dovedete dostat daleko víc.

Vsett 9+ Hmotnost: 28 kg

28 kg Maximální nosnost: 120 kg

120 kg Dojezd: až 55 km (s 21Ah baterií)

až 55 km (s 21Ah baterií) Nejvyšší rychlost: 55 km/h, s omezovačem do 25 km/h

55 km/h, s omezovačem do 25 km/h tři jízdní režimy, LED osvětlení, stojánek, brzdová světla, skládací konstrukce, režim dvou motorů, mechanické brzdy, zámek na NFC štítek

Doporučená cena: 42 900 korun s DPH

Koloběžka je vybavena dvojicí motorů, každý s nominálním výkonem 650 W (maximální potom 900 W), které jsou schopné koloběžku rozpohybovat (bez omezovače) až ke hranici 55 km/h. Hodně záleží na stavu vybití baterie, terénu a na hmotnosti jezdce. V takovém případě byste se neměli pohybovat po veřejných komunikacích, k testování výkonu by měl sloužit už jen soukromý pozemek.

Koloběžku si můžete sami nastavit podle aktuální preference. Vedle možnosti vypnout přední motor ještě omezujete výkon pomocí třech stupňů (1 – nejslabší, 3 – maximum), které přepínáte pomocí tlačítek na ovládacím modulu. Na „jedničku“ s jedním motorem se tedy budete ploužit rychlostí okolo 20 km/h, naopak s „trojkou“ a dvěma aktivními motory má koloběžka slušný odpich a sílu i na šplhání do prudších kopců.

Když Vsett 9+ porovnám například s výkonem loni testovaného Kaabo Mantis 10+ či modelu Dualtron Victor, na kterém jsem se také mohl krátce projet. Obě tyto koloběžky mají 60V systém a je třeba uznat, že ani na plný výkon nemá Vsett 9+ se 48V systémem tolik elánu jako právě 60V elektrokoloběžky. Poznat je to zejména právě v akceleraci, kdy se vám koloběžka už tolik nesnaží ujet zpod nohou a utrhnout vám ruce z řídítek, a také samozřejmě i v maximální rychlosti.

Vsett 9+ má stále poměrně svižnou akceleraci, dva motory jsou přeci jen znát, nicméně jsem během testovacích jízd neměl takovou potřebu zapírat se jednou nohou o zadní nášlap (který tu od toho ovšem je) nebo jinak tělem vyvažovat zrychlení. Je třeba si na výkon koloběžky zvyknout a učit se jednotlivé výkonnostní stupně zvládat postupně, ovšem zcela jistě se najdou na trhu modely, ke kterým je třeba přistupovat s daleko větším respektem. Vsett 9+ se v podstatě hodí i pro středně pokročilé jezdce.

Nic to samozřejmě nemění na tom, že Vsett 9+ nepatří do rukou nerozvážným lidem. Naprostým základem vedle znalosti pravidel provozu je také ochranné vybavení. Minimem je cyklistická helma, já sám už však doporučuji výbavu jako na motorku: celoobličejová helma a sada chráničů kloubů (alespoň kolena a lokty). A vzhledem k tomu, že vídám často dotazy „jakou koloběžku na cestu do a z hospody“, tak i zdůrazním, že pod vlivem alkoholu je zakázáno jezdit.

Je koloběžka dost pohodlná?

Vsett 9+ mne velice mile překvapil svým odpružením, které je velmi měkké. Koloběžka je tak všestranná, co se týče tlumení různých nerovností v cestě. Praskliny či hrboly v asfaltu nejsou žádný problém, s menšími kostkami si také poradí. Větší kočičí hlavy už dají i Vsettu 9+ docela zabrat a vedle hlasitého klepání blatníku se pořádně rozvibrují řídítka, ovšem stále musím uznat, že se to dá vydržet.

Vsett 9+ jsem dvakrát vyzkoušel i v lehčím offroadu, kdy se koloběžce do cesty postavily i třeba kořeny v cestě, štěrk a kamení či podmáčený povrch. A ačkoliv bych opravdu tento stroj nepovažoval za nějaký terénní model, i když jsem zvolil lesní stezky na mapě vyznačené pouze pro pěší, a ne cyklisty, koloběžka si s nimi jakž takž poradila. A to je vlastně ohromná pochvala, protože spoustu běžných městských koloběžek bez řádného odpružení by mne ani ve snu nenapadlo na nějaký takový výlet vyvézt.

Pohodlí tedy nabídne dostatečné, ovšem zároveň mám i pár připomínek. V první řadě si je nutné uvědomit, že koloběžka má poměrně malá 8,5palcová kola. Dojem trochu vylepšuje šířka (tři palce), nicméně i tak jsem v prvních pár desítkách kilometrů byl hodně opatrný, abych netrefil nějakou opravdu ošklivou díru, kam by kolo zapadlo a tlumiče by už nic nezmohly. A že jsem pár takových viděl. Úzkost přetrvávala i poté, ovšem vyhýbat se výmolům by měla být schopnost každého zkušeného jezdce. Na 10 či 11palcových kolech bych se cítil trochu lépe.

Pak je nutné myslet na to, že koloběžka má v základu pouze mechanické brzdy (přední i zadní), které sice odvádějí svou práci dobře, nicméně na pohodlí a jistotu hydrauliky zkrátka nemají. Připomínku bych měl i k slabšímu osvětlení, což je ovšem společně s brzdami něco, co se dá napravit dodatečnou montáží lepších brzd či světel. Nakonec tou opravdu nejvíce nenapravitelnou chybkou je čitelnost displeje s ukazatelem rychlosti a stavem baterie na slunci, pokud vám na něj svítí jasné denní světlo, nevidíte prostě nic.

Na takto stále ještě poměrně kompaktní koloběžku je velikost nášlapné plochy zcela dostačující, místo je na občasné přešlapování, nechybí ani nášlap na zapření zadní nohy. Tak to má vypadat. Na ploše jsou přitom těsně u spoje s tyčí řízení umístěny i dva nabíjecí porty, jež však nohám nepřekážejí. Je to vlastně od výrobce docela prozíravá volba, jelikož běžnější umístění nabíjecích portů na boku koloběžky je vystavuje většímu riziku poškození nárazem.

Do běžného kombíku se Vsett 9+ vejde úplně v pohodě, spousta místa zbude.

Co se týče přenášení koloběžky, tak s hmotností 28 kg to opravdu na nějaké procházky s koloběžkou v jedné ruce nebude. Silnější jedinci ji vynesou i do schodů, kratší přenesení třeba přes zablácený kousek cesty nebo naložení do auta asi zvládnou i ti, co posilování moc nefandí. Ale jinak koloběžka nejspíše moc často složená nebude. Když už jsme u skládání, mechanismus pojistek sklopení řídící tyče je opravdu poctivý, chrání jej šroubek, páka i píst dohromady. Skládání tedy sice chvilku zabere (sklopit jdou i řídítka), nicméně si opravdu můžete být jisti, že se vám tyč nesklopí sama za jízdy.

Na řídítkách mimochodem najdete i skrytá tlačítka pro směrové ukazatele, ty jsou však poměrně nevýrazné a je lepší ukazovat změnu směru pomocí ruky či nohy. Vedle brzdových páček tu najdete také i akcelerační páčku (na ukazováček) a samozřejmě i displej, kde najdete aktuální rychlost, stav nabití baterie a pár dalších volitelných údajů.

Co výdrž a nabíjení?

Zapůjčená koloběžka byla vybavena značkovou baterií LG s kapacitou 21 Ah, což je tedy i nejlepší konfigurace tohoto modelu. Výrobce uvádí závratný dojezd až 100 kilometrů, u českých prodejců už najdete střídmější údaj okolo 55 kilometrů. Ani ten však neplatí, pokud koloběžce dáváte opravdu hodně zabrat, pak je to asi 30 kilometrů. Vše je samozřejmě hodně situační, záleží na tom, kolik vážíte, v jakém je koloběžka výkonnostním režimu, jestli máte po cestě šplhání do kopce a podobně.

Pokud bych měl hodnotit nějakou „střední hodnotu“, kdy se opravdu nesnažíte baterii ždímat divokou jízdou a jedete třeba jen na jeden motor nějakou klidnější rychlostí, pak je dojezd okolo 50 kilometrů zcela reálný. Pokud vážíte okolo 60 kilogramů a jedete jen po rovince, pak i klidně ještě více. Každý ovšem koloběžku používá trochu jinak, jezdí s ní jinde a má jinou hmotnost, takže je hodnocení dojezdu poměrně obtížné.

Nabíjecí porty jsou na koloběžce dva, a to proto, aby šlo připojit dvě nabíječky současně na zkrácení času nabíjení. To může být totiž s jednou standardní nabíječkou poměrně na dlouho, i víc než deset hodin, pokud jste baterii opravdu vyždímali. Já jsem sice nabíjel kdykoliv to bylo možné, takže většinou stačilo nechat koloběžku napájet přes den v kanceláři nebo doma, nicméně nepočítejte s tím, že se třeba dopoledne pojedete projet, koloběžku vybijete, vrátíte se na oběd a poté vyrazíte zase na cestu. Tedy alespoň ne s onou jednou nabíječkou, co dostanete v balení.

Stav nabití baterie můžete vedle displeje s grafickým ukazatelem kontrolovat hlavně přes samostatný voltmetr. Je dobré si zapamatovat, jaká hodnota přísluší různému stupni nabití, jelikož grafický ukazatel není moc spolehlivý (u téměř všech koloběžek obecně, ne jen v tomto případě). Počet voltů mimo zátěž je ten nejlepší ukazatel.

Pod voltmetrem je mimochodem také ploška na čtení NFC štítků, které zastupují klíček. Bez načtení NFC se koloběžka nezapne, což tedy slouží jako bezpečnostní prvek. Ne že by tedy zloděj nemohl odjet s pomocí odrážení se, či koloběžku zkrátka odnést a naložit do auta, ovšem i tak se alespoň nějaká snaha zabezpečit koloběžku cení.

Dobrá volba pro středně pokročilé

Vsett 9+ je v zásadě nadstandardní městskou elektrokoloběžkou. Neoplývá sice veškerým přepychem, jaký známe od dražších sourozenců (hydraulické brzdy, velká kola), ale zároveň je poměrně skladný a vhodný tedy i do menšího bytu/kanceláře. Přenášet v ruce se vám ji sice moc chtít nebude, ovšem i přes malá kola a mechanické brzdy je to překvapivě všestranná koloběžka, která vedle města zvládne i nějakou tu lesní cestu.

Jak už bylo řečeno, model Vsett 9+ koupíte buď s 15,6, 19,2 a 21Ah baterií od LG. Vzhledem k tomu, že dojezd se mi zdá relativně v pořádku na testované verzi s nejvyšší kapacitou, tak se trochu obávám, jak daleko dojede například ona 15,6Ah verze. Značnou částku sice ušetříte (prodává se za 31 900 korun), ovšem pak vám energie možná bude chybět, obzvláště na nějakém delším výletu. Model s 19,2Ah baterií stojí 39 499 korun a nakonec testovaný 21Ah model 42 900 korun.

Pokud by se Vsett 9+ prokázal jako čistě městský model, tak by se částka přesahující 40 tisíc korun zdála celkem přehnaně vysoká. Jenže ono se ukázalo, že i přes pár nedostatků je tento model i zdatný výletník. Odpružení koloběžky je navíc opravdu skvělé, řídítka i přes svůj skládací charakter široká a dvojice motorů umí i celkem slušně zabrat, pokud je potřeba.

Vsett 9+ se hodí pro jezdce, kteří už na nějaké alespoň základní elektrokoloběžce stáli, jsou si v ovládání jisti, a hlavně také berou jízdu zodpovědně. Po důkladném seznámení s koloběžka jistě dodá odvahu. Jen počítejte s tím, že po nějaké době s Vsettem 9+ začnete pokukovat po ještě dravějším modelu. Stát se to klidně může.