Byl učitelem, průkopníkem, vývojářem, ale především člověkem, který nikdy neztratil vášeň pro pohyb – ať už šlo o auta, lodě, motorky, nebo sněžné skútry.
Sedmaosmdesátiletá legenda zavítala do Prahy při příležitosti veteránského závodu Rally Vltava odkazujícího na slavný stejnojmenný závod, který se jezdil v letech 1960 až 1974. V letech 1965 a 1966 ho Aaltonen vyhrál. Na svou kariéru vzpomínal na konferenci v budově Autoklubu ČR.
Od ekonomie k volantům
Narodil se do rodiny dealera aut. Ačkoli chtěl být inženýrem, otec rozhodl jinak: „Musíš rozumět penězům.“ Vystudoval tedy ekonomii. S odstupem času přiznává: byla to správná volba. Studium mu dalo jazykové dovednosti – ovládá sedm jazyků – a otevřelo dveře do světa.
Ale jeho pravý svět začínal tam, kde končil asfalt.
Rally Vltava 66, automobilový závod mistrovství Evropy, byla zahájena 1. července 1966 na strahovském okruhu v Praze zkouškou stálosti vozidel. Na startu se sešlo 80 vozidel, mezi nimi vedoucí závodní Mistrovství Evropy Polák Sobieslaw Zasada a Švéd Erik Carlsson. K poslední časové kontrole na Strahově přijíždí posádka Rauno Aaltonen (Finsko) – Henry Liddon (Anglie) na voze Cooper S.
První motocykl ve dvanácti
Jeho prvním motorem byla švédská motorka s dvoutaktem – těžký stroj, zvlášť pro dvanáctiletého kluka. K vodě měl ale ještě blíž než k asfaltu: ve čtyřech letech začal řídit motorové čluny. O pár let později vyhrál sedm finských a jeden skandinávský titul. Do mistrovství světa ho nepustili – bylo mu teprve šestnáct.
Od lodi k rally
Závodil současně na vodě i na souši. Motocykly, enduro, GP závody – jen trial vynechal, prý „už to chtělo jiný druh odvahy“. A pak přišla rally. Začal řídit v šesti, závodit v osmnácti. Ve Finsku se jezdilo jinak – žádná měřená pravidelnost, ale čistá rychlost na šotolině. Jejich styl postupně převzala celá Evropa. Aaltonen byl jedním z bájných „létajících Finů“, kteří snad nikdy nejeli rovně, ale „furt bokem“, však taky s nadsázkou říkal, že by se jim hodily stěrače a okna dveří.
Z garáže do továrního týmu
První mezinárodní úspěchy přišly se Saabem. Pak se ozval Mercedes – a brzy následovalo i BMC, kde patřil do slavné trojice spolu s Mäkkinenem a Hopkirkem. S Mini Cooperem i s těžkým Healeym sbíral výhry po celém světě. Jeho rally kariéra byla nejen rychlá, ale i barevná: od Švédska po Keňu, od New Jersey po Polsko.
„V té době byla velká výhoda pocházet z Finska,“ vzpomíná na své začátky. „Protože jsme tam neměli asfaltové silnice. Všechno byly šotoliny, pískové a štěrkové cesty. Byli jsme zvyklí jezdit v kluzkých a náročných podmínkách. Pamatuju si, jak jsem si koupil Austin Healey 3000 jako tréninkové auto. Jezdil jsem z Turku do Helsinek – 180 kilometrů po šotolině. A nejlepší čas, kterého jsem dosáhl, byl 42 minut. V provozu. Na štěrku. Ten čas nikdy nikdo nepřekonal,“ vzpomíná s úsměvem na doby, kdy se to ještě mohlo.
Nechybí ani humorné historky. Na jedné rally mu kolega potají odšrouboval emblém Morris z auta a vyměnil ho za svůj, protože chtěl řídit právě „jeho“ Austin, co na tom že šlo o stejná auta. Noviny pak spekulovaly, že mění auta v průběhu závodu.
Škola smyku na finský způsob: netočte volantem
Safari rally – milovaná i prokletá
Safari v Keni pro něj byla srdeční záležitostí. Přesto tam nikdy nevyhrál – skončil šestkrát druhý. Často kvůli nejasným pravidlům nebo zásahům místních organizátorů. Jednou vyměnili zadní nápravu za 11 minut – jen aby zjistili, že délka etapy byla o 30 % delší, což způsobilo penalizaci. S protesty zamířili až k automobilové federaci, ale bez úspěchu.
Přesto na Safari vzpomíná rád. Ne kvůli vítězstvím, ale kvůli lidem. „Když se nám rozbilo auto, zůstal jsem ve vesnici a povídal si s místními. To dnes už nezažijete.“
Rally jako způsob života
Dříve jezdci trénovali 10 dní, spali po vesnicích a poznávali svět. Dnes přiletí na dva dny, odjedou závod a zmizí, popisuje profesor. „Jsou v cizí zemi, ale nic o ní neví. ...Dnes je to jiný svět. Ale tehdy jsme dělali rally, protože jsme ji milovali.“
Vzpomíná na dálkové rally: „Například Londýn–Sydney měřila asi 30 000 km. A podobně to bylo s rally Londýn–Mexiko v roce 1970. Závodili jsme ve voze Austin 1800. Během těchto soutěží jsme jeli třeba 60 hodin v kuse, pak šest hodin spánku v hotelu, a zase 60 hodin jízdy. Byl to extrémní režim. Měl jsem dva spolujezdce protože pro jednoho by to bylo příliš náročné. Být spolujezdcem v takovém závodě je ještě těžší než samotné řízení,“ popsal. Jen na okraj: za svou jezdeckou kariéru vystřídal Aaltonen 42 spolujezdců.
Zkusil i okruhové závody, a nebyl špatný, ale názor má jasný: „Pro to mě nikdy nebylo tak vzrušující jako rally. Například jsem závodil na 24 hodin ve Spa-Francorchamps a také v Le Mans. V jednom ročníku Spa jsme dokonce s BMW 1800 Ti vyhráli, ale dali nám druhé místo, protože závod sponzoroval Mercedes, který skončil druhý. Tak to „vyměnili“. Ale i tak to ukázalo, že jsme s pomalejším vozem dokázali zvítězit nad silnější konkurencí.“ Pro rally jezdce je okruhové závodění podle Aaltonena jednodušší: „Trať je známá, jezdí se pořád dokola, bez překvapení. Rally jezdec se musí umět přizpůsobit každým podmínkám – dešti, bahnu, autům v cestě. Takže jsme v tomhle byli připraveni.“
Sám celý život učil ve své škole „smyku“, ale i policii. V 80. letech vedl výcvik protiteroristické taktiky pro mnichovskou policii. „Zásady, které jsem tehdy navrhl, se používají dodnes. Například jak odstrčit auto z cesty, když teroristé zablokují silnici. Učil jsem je, že mají trefit zadní část auta – kvůli menší trakci – a že bez vody v chladiči lze ujet pět kilometrů. To stačí na záchranu života,“ popisuje.
Jeho metoda? „Neučíme ideální stopu. Učíme zažít strach. Protože jen ten vás naučí respektu.“ Jeho rukama prošlo na dvacet tisíc řidičů, kteří se pod jeho dohledem a radami zdokonalovali v řízení, za to si titul profesor rozhodně zaslouží. „Myslím, že jejich řidičské schopnosti se neustále snižují,“ říká zostra pro iDNES.cz.
Profesor rally bez auta
Přestože dnes už nevlastní žádné auto, má doma Porsche a Jaguar – ty si pořídila manželka. On jezdí spíš na sněžných skútrech. A ne pomalu – tempem 150 km/h.
Nejvíce vzpomíná na Monte Carlo 1966 – slavný skandál, kdy byly britské vozy vyloučeny kvůli technickým maličkostem, aby ho pak v roce 1967 vyhrál. A na nespočet převrácených aut – prý 22, z toho 12 saabů. „Když uděláte chybu, auto vás potrestá,“ vypráví. S jedním udělal po průjezdu cílem šest kotrmelců.
Život plný náhod
Rauno Aaltonen vzpomíná
Většina věcí v životě se stane náhodou. Mně se třeba přihodilo, že jsem se zúčastnil švédské rally s otcovým mercedesem. Stejnou rally jel i tovární tým Mercedes-Benz. Bylo to mistrovství Evropy, tedy nejvyšší úroveň, a já si říkal: „Tohle musí být ti nejlepší.“
Pamatuju si, jak na mě udělali dojem – elegantní kombinézy, šátky, skoro to vypadalo, že mají i make-up. Ale když rally začala, na desetiminutové rychlostní zkoušce jsem byl o minutu rychlejší než nejlepší jezdec z německého týmu. Proč? Protože jsem byl zvyklý jezdit bokem, po šotolině. Němci jezdili hlavně po asfaltu, a jízdu bokem na šotolině prostě neznali.
Pár dní po rally mi zazvonil telefon. Ozval se tichý hlas – výkonný ředitel rally týmu Mercedes. Zeptal se mě, jestli bych pro ně nechtěl jezdit. Řekl jsem ano, a on mi jen suše oznámil, že mám být druhý den ráno v 8:00 v jeho kanceláři ve Stuttgartu. Bylo to logisticky náročné, ale dorazil jsem a podepsal smlouvu. Od té chvíle jsem pro Mercedes jezdil až do konce roku 1961.