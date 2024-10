Britská kočka, němečtí ovčáci a indický skřítek. Magnát Tata uměl překvapit

Část 1/6

Indická střední třída ráno většinou začíná den šálkem čaje od koncernu Tata, usedá do auta od Tata Motors, cestuje za prací či příbuznými prostřednictvím dopravních služeb a autobusů od koncernu Tata, bydlí v jím postavených bytech a na cestách spí v konglomerátem vlastněných hotelech. Mnozí využívají i leteckou společnost Air India, kterou koupil koncern před třemi lety. A je toho ještě mnohem více, s čím se Indové od koncernu Tata během běžného dne setkají.

Právě Ratan Tata během dvou desetiletí přeměnil jeden z nejstarších indických konglomerátů na globální impérium s rozsáhlým portfoliem firem s ročními příjmy přesahujícími 100 miliard dolarů (2,31 bilionu korun). Pod vedením tohoto potomka indické podnikatelské dynastie se zisky skupiny zvýšily padesátkrát.

Když na počátku devadesátých let převzal automobilku Tata Motors, ta se z velké části zaměřovala na nákladní automobily a autobusy. Pod jeho vedením se z této společnosti stal klíčový hráč indického trhu osobních aut.

Ještě v roce 1999 však Indové čelili četným problémům a rozhodli se prodat svoji automobilovou divizi právě Fordu. Generální ředitel Fordu Bill Ford však během schůzky Ratana Tatu ponížil řečmi o tom, že není divu, že je indická automobilka v problémech, když tomuto byznysu nerozumí. To přimělo Tatu odstoupit od dohody a více se soustředit na automobilovou divizi. Trochu to připomíná podobně neomalené jednání amerického Fordu s Enzem Ferrarim. Doba to byla jiná, ale ten přehlíživý nadřazený způsob byl velmi podobný.