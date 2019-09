Autofotka týdne: Vodní dýmka a zhmotnění Ďábla ve Frankfurtu

Důkazem, že to s automobilismem ještě není úplně zlé, jsou často šílené projekty, u kterých si nezávislý divák často pomyslí, zda jsou myšleny vážně. Na frankfurtském autosalonu se v hlavních expozicích největších značek prohánějí ekologičtí aktivisté s transparenty: „Auta jsou zabijáci klimatu,“ ale v jedné z vedlejších hal je klid u vodní dýmky a bizarního monstra jak z béčkového sci-fi hororu osmdesátých let.



Je to možná výplod mozku omámeného nadměrným užíváním kyberfuturistické vodní dýmky, což je nyní hlavní produkt, který Rams Group nabízí. Návštěvník černočerného stánku ve Frankfurtu si není jistý, jestli to všechno běloruská firma myslí vážně, nebo je to výsledek prohrané sázky o to, jaký největší nesmysl ještě pohasínající autosalon snese.

Ta vodní dýmka, která jako by vypadla z obrazů v duchu biomechanického surrealismu tvůrce Vetřelce H. R. Gigera, má připojení na wi-fi pomocí kterého si aktualizuje software.

Dominantou frankfurtské expozice je ovšem „hyperSUV“ Protos. Hranatý osmdesátkový design se snoubí s perverzním interiérem se zlatým dekorem. Přesně takové auto musí aktivisty, kteří si v Německu aktuálně našli nového nepřítele-zabíjáka zhmotněného do SUV, rozpalovat do zelena. Motto prezentace toho démonického monstra zní: „Co si představujete, když přemýšlíte o Ďáblovi?“

Protos RM-X2D ovšem má podle tvůrců možnost dostat do útrob kromě plnotučného amerického osmiválce od GM také elektrický pohon. Prozatím jsou poodhalené specifikace spalovacích verzí, první možností je 6,6litrový turbodiesel Duramax spárovaný s automatem Allison. Benzinové provedení má 6,2litrový motor z Chevroletu Corvette o výkonu 999 koní, s nímž se ten ďábelský stroj rozjede na stovku za 3,3 sekundy.

Vystavený prototyp vypadá spíš jako filmová maketa. Rams Group však slibuje hi-tech materiály a za příplatek třeba neprůstřelné provedení. Mluví se o použití karbonu na karoserii i nápravách a kevlaru na neprůstřelném brnění. Nejlehčí Ramsmobile Protos RM-X2 se tak má s hmotností dostat ke 1400 kilogramům.

Rozměry jsou majestátní: délka 4,8 metru, šířka 214 centimetrů a výška variabilní díky hydropneumaticky stavitelnému podvozku.

Na výběr budou až 24palcová kola, za příplatek bude třeba systém filtrace vzduchu chránící při chemickém útoku nebo třeba centrální dofukování terénních pneumatik. Stavitelé to totiž myslí vážně i s výlety do terénu. Auto má být obojživelné a v případě uvíznutí na sněhu či písku pomůže centrálně uchycený pás. V základní výbavě samozřejmě nebudou chybět vodní dýmky.

Základní cena 999 999 dolarů (necelých 25 milionů korun) se může vyšplhat klidně na trojnásobek.

Parametry výkonu a základní ceny složené s devítek určitě nejsou náhodné, bezpochyby mají spojitost s ďábelským vzezřením a zaměřením vozu. Na stránkách věnovaných projektu se totiž píše: „Jen si představte, jak sedíte uvnitř, máte kontrolu nad Ďáblem a cítíte, jaké to je být Ďáblem.“ A to firma chystá ještě další model, který se má jmenovat Cerberus. Kerberos je v antické mytologii trojhlavý pes, který střeží vchod do podsvětí.

V roce 2020 chce Rams Group takových černých bestií postavit v dílnách kdesi v americkém Novém Mexiku deset. Jestli se tedy probere z opiového rauše...