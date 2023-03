Ramp na odklízení sněhu z kamionů přibude, ani tu jednu šoféři nepoužívají

Jen v posledních několika mrazivých týdnech policie řešila řadu nehod, které způsobil těžký led padající z jedoucích kamionů. V některých případech došlo i k vážným zraněním. Přestože má každý řidič zákonnou povinnost vůz před cestou od sněhu a ledu očistit, kamioňáci to moc často nedělají. Ukazuje se totiž, že jakkoliv jim to zákon nařizuje, praxe je kvůli práci ve výškách takřka neřešitelná.

Martin Felix, tiskový mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia vysvětluje: „Námraza na návěsech kamionů je opravdu zapeklitý problém, jehož řešení nápadně připomíná Hlavu XXll. Řidiči musí námrazu odstranit a současně nesmí na návěs vylézt kvůli předpisům o práci ve výškách. Vyjíždí-li kamion ze své domovské firmy, je situace jednodušší, protože v areálech mají technické prostředky, jak na kamion vylézt a námrazu odstranit. Jenže mnoho kamionů je na cestě celý týden a nocuje na parkovištích, kde většinou žádná možnost k odstraňování námrazy není. V Česku je stále pouze jedna taková rampa na parkovišti na Rozvadově, což je samozřejmě málo, ale problém by nevyřešil ani jejich větší počet. Postavit jich tolik, aby najednou šlo očistit všechny kamiony je asi nereálné nejen kvůli financím, ale i kvůli nedostatku parkovacích míst a vzhledem k tomu, že situace s námrazou nastává třeba jen jednou do roka.“

Jak vidno, problém to je. Ale řešení se hledá těžko. Ředitelství silnic a dálnic ústy svého mluvčího Jana Rýdla situaci vidí trochu jinak. Podle něj jde o zodpovědnost dopravců a řidičů. Pokud dotyční ví, že zákon nařizuje očistu, pak by dopravci své řidiče měli proškolit pro práci ve výškách. „Říci, že to prostě kamiony uklízet nebudou, ať už mají důvod jakýkoliv, není správné. Je potřeba hledat cestu, a ne se tvářit, že to nejde. A je potřeba respektovat zákon.“ ŘSD navíc podle Rýdla už několikrát oslovilo Česmad s dotazem, kde by tedy rampy na odklízení měly podle nich stát. Reakce na to ovšem podle mluvčího správce silnic nebyla buď žádná, nebo jen velmi vlažná.

Rozcvička na žebříku

Jaká je praxe očisty kamionů na odpočívkách a parkovištích v komentářích na iDNES.cz popsal sám jeden z řidičů Tomáš. A z jeho slov je patrné, že to opravdu není jednoduché: „V první řadě, je třeba si uvědomit, že ten led tam jen tak neleží. Je tam stejně přimrzlý, jako na předním okně automobilu. Takže rady typu, vezmi si koště, vylez na žebřík a smeť to, jsou bláboly od lidí, kteří o tom vůbec nic neví. A pravděpodobně nikdy neřídili ani auto. Druhá věc je, že po střeše nemůžete chodit. Takže to musíte dělat z žebříku. To znamená, že nahoru a dolů lezete i dvacetkrát i třicetkrát. V zimě, v mrazu, kdy může být led i na zemi. Takže potřebujete druhého člověka, který vám jistí žebřík. Z čehož plyne, že to opravdu není práce na pár minut. Takže jste na žebříku ve čtyřech metrech, nemáte se kde chytit a musíte ten led na ploše 14 × 2,5 metru čtverečních rozbít a nějak shodit na zem. Nesmíte u toho protrhnout plachtu, nechcete se u toho zranit a říct, že s tím nikam nepojede je nesmysl. Nechci a nebudu tvrdit, že to nejde. Jen tím chci říct, že to opravdu není tak, jak si to tady někteří chytráci představují. Osobně mi z kamionu nic nepadá, ale obvykle na tom strávím i dvě hodiny, docela těžké a nebezpečné dřiny.“

Rampy stejně nikdo nepoužívá

V současné době je v Česku odklízecí rampa pro kamiony jen jedna. Stojí na velké odpočívce na Rozvadově, kde se každý den vystřídají stovky nákladních aut. Jan Rýdl upozornil na velmi zajímavý fakt. Rampa je osazena kamerovým systémem a ukázalo se, že řidiči ji stejně prakticky vůbec nevyužívají. Často se podle něj stává, že některý z kamioňáků v jejím prostoru zastaví a jde se prostě vyspat. Toto tvrzení lehce koliduje s informacemi od Martina Felixe z Česmadu. „Upřímně řečeno jsme z tohoto problému stejně nešťastní jako ostatní motoristická veřejnost. Řidiči mají obavy, aby nezpůsobili nehodu, navíc jsou vystavení hrozbě pokut, i když se nic nestane, ale vylézt na kamion nesmějí a v podstatě ani nemůžou. Na nějaké rozumné univerzální řešení tedy zatím toužebně čekáme spolu s ostatnímu uživateli silnic,“ tvrdí.

Minimálně na Rozvadově řešení je, ale málokdo jej využije. I přesto má ŘSD v následující době v plánu výstavby dalších ramp. Mělo by jich být asi šest nebo sedm a rozmístěny by měly být ve více regionech Česka. Otázkou zůstává, zda je tedy vůbec někdo bude používat.