Rallye Praha Revival se jede od 10. do 12. dubna 2026. „Na seznamu přihlášených najdeme posádky z 14 zemí Evropy, od Ukrajiny po Portugalsko a od Norska po Itálii. Startovní listina dále nabízí mnoho jmen známých a úspěšných v mnoha odvětvích motorsportu a pestrou přehlídku automobilů, které se zapisovaly do výsledkových listin do roku 1995,“ hlásí Petr Kotek z organizačního týmu akce.
Program začne oficiálně slavnostním startem, letos poprvé bude stát žlutý stan, ze kterého tradičně revivalisté startují na Hradčanském náměstí. „Od Pražského hradu tak vyjede po promotérské Toyotě Corolla WRC jako první vůz ve 13:30 originální dakarský LIAZ Tomáše Poura a Jiřího Porše. Za nimi tradičně modré embéčko, jehož posádku budou tvořit legendy Jozef Studenič a Milan Zapadlo následováni v minutových intervalech dalšími posádkami podle startovní listiny,“ zve na start Petr Kotek.
Z Hradčan se budou muset posádky probojovat pražským provozem a pak je šipkový itinerář dovede do Raceparku Milovice. „Tam je budou čekat v půl třetí a v pět hodin dva měřené úseky, mezi nimiž je čeká i návštěva Automuzea Pelechov, pohříchu zde moc času na prohlídku zdejších exponátů a sbírky víc než deseti tisíc automodelů mít nebudou. Po absolvování druhé Show Section zamíří posádky středními Čechami na Starou Živohošť, kde stráví obě revivalové noci,“ cituje Kotek z itinráře.
Sobotní program divákům nabídne po dvou Show Section v Sedlačanské kotlině ve tři čtvrtě na devět a večer v půl šesté, dále zručnost pilotů prověří slalomová zkouška na Výstavišti v Českých Budějovicích v půl jedenácté a ve čtvrt na tři. Program druhého dne doplní dva závody na motokárové trati v Písku-Hradišti v poledne a ve tři čtvrtě na čtyři. „Sobotní večer vyplní společenská část akce v Rekreačním středisku Stará Živohošť, během které se do pozdních hodin probírají nejen zážitky z právě absolvovaných kilometrů, ale na řadu přijdou i vzpomínky na dění na soutěžních tratích i mimo ně v dobách, kdy legendy prožívaly svou aktivní kariéru.“
V neděli ráno po startu ve čtvrt na deset se posádky přesunou opět na rallykrosovou trať do Sedlčan, kde budou vozy v plném tempu k vidění od tři čtvrtě na deset do tří hodin. „Ze Sedlčan už čeká revivalisty volný přejezd do Kart Centra v Radotíně, kde by se měl první vůz objevit po druhé hodině. Zde dojde po dojetí všech posádek v podvečer i k vyhlášení výsledků a předání pohárů nejlepším v jednotlivých vypsaných třídách,“ dodává Petr Kotek.
„Na všechny Show Section je vstup zdarma. Diváci musí mít na paměti, že Show Section nejsou závody na okruhu ani rallyové rychlostní zkoušky, při sledování dění na trati by se měli řídit zdravým rozumem, být ohleduplní k přírodě a soukromému majetku, respektovat zakázané prostory a bez výhrad se řídit pokyny činovníků tak, aby revivalovou pohodovou atmosféru nenarušila žádná mimořádná událost.“