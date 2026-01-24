Rallye Dakar je fenomén. Absolutní adrenalinový zážitek, nejen pro účastníky. A nedílnou součástí té senzace je i vizuální stránka celého podniku. Během každoročního závodu terénních vozidel jsou k vidění věci, které se nezdají být možné. Zrovna jako extrémně dynamický snímek, který je připisován fotografovi Marcinu Kinovi, z týmu Ford Racing.
Ne, není to digitální render, upravený záběr nebo obrázek vyšvihnutý umělou inteligencí. Fotografie, zachycuje geometricky dokonalou spirálu písku vycházející z kola rallyového speciálu Fordu Raptor T1+, je totiž zatraceně skutečná. I když sami uznáváme, že vypadá neuvěřitelně. Ten až surrealisticky vypadající obraz spojuje dokonalé načasování, světlo pouště a rychlost závěrky nastavené s přesností na tisíciny sekundy, a dává vyniknout technické dokonalosti.
Jak píše Motorbox, v ústřední roli tu je aerodynamický ráfek kola, respektive konstrukčně otevřený disk podporující proudění, známý jako Method 207 Forged Bead Grip.
K čemu je dobrý? V krátkosti řečeno, chová se jako odstředivá turbína. Což je vysvětlení poněkud vytržené z kontextu a ochuzující.
Jde o to, že celé kolo závodního speciálu je navrženo tak, aby podporovalo chlazení brzd, a při jízdě po dunách odsávalo písek z podběhu. Odstředivá síla jej pak vytlačuje ven, kde vychází mezi paprsky disku plynule a uspořádaně, čímž vzniká ten ohromující efekt spirály, který činí snímek tak fascinujícím.
O ostatní se postaraly okolní podmínky. Přestože jsou v lednu teploty vzduchu v poušti relativně mírné, kolem brzd vozidla dosahují extrémních hodnot. Brzdové kotouče se mohou rozpálit na víc než 450 °C. A právě tehdy hliníkové disky fungují jako účinné chladiče. Při vysokých rychlostech, kolem 900 otáček kola za minutu, je jimi písek radiálně urychlován. Jako v odstředivé turbíně.
Je to něco úplně jiného než u klasických závodních kamionů, které zvedají chaotická mračna prachu. Tady je i odvrhovaný písek precizní. Takže kromě toho, že jde o vizuálně strhující mistrovské dílo fotografie motosportu, snímek neméně názorně vypovídá o úrovni a technické vyspělosti, se kterou Ford Racing dobývá pustiny pouštního pekla.