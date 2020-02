Rallycross: Šestnáctiletý český talent míří do světové série RX2

Dan Skočdopole bude v tomto roce startovat ve světové juniorské sérii RX2 v týmu úřadujícího mistra světa, Švéda Timmyho Hansena. Tým Yellowsquad vede otec mistra světa, čtrnáctinásobný mistr Evropy v rallycrossu, Kenneth Hansen a závodí tu i Timmyho mladší bratr Kevin, dvojnásobný vítěz seriálu RX2.

Rallycrossová třída RX2 používá čtyřkolku s motorem Ford o výkonu 310 koní, kromě nastavení podvozku jde o identický model pro celé juniorské startovní pole. Třída je považována za předstupeň elitní světové divize Supercar.

V loňském roce si Dan Skočdopole vyzkoušel evropskou divizi Super1600 s pohonem předních kol, ovšem, vzhledem ke svému nízkému věku, jen se slabším motorem. Letos ho čeká významný posun do RX2.

Rallycrossových speciálů připravených pro třídu RX2 se ročně vyrobí asi čtyřicet a týmy na nich mohou provádět jen minimum změn. Pro snadnější pochopení, jde vlastně o takovou velkou a výkonnou motokáru s karosérií na sedmnáctipalcových kolech. I když auto na první pohled připomíná vůz Ford Fiesta, zdání klame. Jde jen o vnější vzhled plastové karosérie, pod kterou se skrývá trubkový rám s motorem umístěným před zadní nápravou. Čtyřválcový atmosferický motor Ford Duratec o objemu 2400 cm3 disponuje maximálním výkonem 310 koní a točivým momentem 300 Nm při hmotnosti 1100 kg včetně jezdce. Pohon má už na všechna čtyři kola. Je vybavený šestistupňovou sekvenční převodovku. V tom se se podobá speciálům třídy Supercar, které ale disponují přeplňovaným dvoulitrem s dvojnásobným maximálním výkonem 600 koní.

Rallycrossový speciál se Fordu Fiesta jen podobá. Je to vlastně přerostlá třísetkoňová motokára.

Řadí se bez spojky

Spojka se ve třídě RX2 používá jen při rozjezdu nebo při zastavení, jinak se řadí bez jejího využití, stejně jako u jiných výkonných soutěžních vozů. Dá se tedy brzdit levou nohou. Dřívější vítěz této třídy, Kevin Hansen (2014, 2015) to komentuje: „Jde o skvělé čtyřkolové balení, auto je spolehlivé a rychlé, opravdu skvělý pocit. Na trati funguje výborně.“

Tým Yellowsquad v sezoně 2020

Letos na konci září oslaví manažer týmu a otec Timmyho a Kevina, Švéd Kenneth Hansen už šedesáté narozeniny. Za sebou má vynikající sportovní kariéru. Mistrem Evropy v rallycrossu se stal celkem 14x (1989 - 1992, 1994, 96, 98, 2000 – 2005 a 2008). Mistrovství světa této automobilové sportovní disciplíny se začalo jezdit až v roce 2014. V obou svých synech vychoval špičkové rallycrossové jezdce, starší Timmy (narozen 21.5. 1992) skončil při své poslední účasti v seriálu mistrovství Evropy na na bronzové příčce. Do mistrovství světa nastoupil s novým vozem Peugeot 208 WRX, hned ve své první světové sezoně si dojel pro výbornou čtvrtou pozici. Dokonce se mu podařilo v jednom závodě zvítězit. Hned v následujícím roce 2015 poskočil v konečném pořadí na druhéou pozici. Připsal si další tři vítězství, v Norsku, Francii a Turecku. Na nejlepší výsledek dosáhl v sezoně 2019, čyři první místa v závodech mu vynesla titul světového šampiona. Jeho mladší bratr Kevin (narozený 28. 5. 1998) si před přestupem do elitní třídy supercar vyjel dva tituly ve třídě RX Lites (RX2).

Ve světovém rallycrossu září jezdci severských zemí, prvním mistrem světa se v roce 2014 stal Nor Peter Solberg, v dalším roce vítězství obhájil. Pak přišla éra švédských závodníků, titul získal Mattias Ekström, po něm dvakrát Johan Kristoffersson a vloni Timmy Hansen. V sezoně 2013 v barvách týmu Hansen Motorsport startoval také Francouz Sébastien Loeb.

Jeden český jezdec v RX2 a další v Super1600

V sezoně 2020 by se jělo odjet jedenáct závodů třídy světové třídy Supercar. Seriál začíná 18. dubna ve španělské Barceloně, končit by měl 14. listopadu v Jihoafrické republice. Na sedmi podnicích by měla spolu se třídou Supercar startovat i juniorská série RX2 (Španělsko, Portugalsko, Norsko, Švédsko, Německo, Francie a Jižní Afrika). Do evropské divize Super1600 nastoupí i další český rallye jezdec, Jan Černý se vozem Škoda. Super1600 se poprvé představí rovněž v Barceloně a kalendář je naplánovaný na šest podniků.

Narodil se 25. září 2003

Dan Skočdopole začal sportovní kariéru za volantem motokárové třídy Easy 50 už v roce 2010. V následujícím roce ve třídě Bambini 60 skončil šestý v mistrovství republiky a druhý v Moravském poháru. V roce 2012 si polepšil, zvítězil v Moravském poháru, stříbrnou příčku bral v mistrovtví republiky a Karting cupu. Od roku 2013 až do roku 2016 závodil v motokárové třídě Mini 60. Roku 2015 se stal mistrem republiky. V červnu 2018 se rozhodl pro rallycross. Hned na prvním podniku v italské Maggioře obsadil druhé místo v divizi Super1600, ale se slabším čtrnáctistovkovým motorem. V loňském roce nastupoval ve třídě Super1600 v Mistrovství Zóny střední Evropy, rovněž s motorem 1400 cm3.

Rok 2020 pro něj znamená životní šancí: „Pracovat s Timmym a Kevinem Hansenem je splnění snu,“ prohlásil mladý jezdec. „Bude to pro mě velká zkouška, protože konkurence v rámci RX2 je obrovská. Je to další krok v mé kariéře. První testy dopadly dobře, auto velmi dobře reaguje a vyžaduje, aby jezdec jel na maximu svých možností. Sezona pro mě bude velkou lekcí, ale těším se na to.“