VIDEO: Český talent na startu náročné rally. Podívejte se, jak trénoval

Nadějný český závodník, který ve své premiérové sezoně s vozem Rally2 pronikl mezi domácí špičku, už má za sebou start v mistrovství Evropy a nyní ho čeká velká zkouška mezi absolutní světovou elitou v kategorii WRC3. Na legendární a fanoušky oblíbené soutěži se představí za volantem speciálu Škoda Fabia Rally2 evo špičkového zákaznického týmu Toksport WRT.



Bývalý motokárový jezdec Dominik Stříteský vstoupil mezi českou elitu v automobilových soutěžích. Letos jede první sezonu s vozem kategorie Rally2 a útočí na medaili v mistrovství ČR.

„Dominik Stříteský patří mezi talenty české rally, proto jsme se rozhodli podpořit další krok v jeho jezdeckém růstu. Velmi rychle se etabloval v domácím šampionátu, kde už nyní patří mezi elitu. Pro další jezdecký růst je však nezbytné sbírat zkušenosti i jinde než jen v Česku. Zadání od nás má jasné – učit se a neustále vstřebávat nové poznatky,“ vysvětluje vedoucí sportovního oddělení automobilky Škoda Michal Hrabánek.

21letý Dominik Stříteský začínal jako většina ostatních automobilových jezdců na motokárách, ale pak ho zlákaly soutěže. Začínal v nižších kategoriích a pro sezonu 2020 postoupil do „velkého“ mistrovství republiky, kde se stal vicemistrem ČR mezi vozy s jednou poháněnou nápravou.

Letos přestoupil do rallyové fabie a v dealerském týmu ACA Škoda Vančík Motorsport se stal jedním z podporovaných jezdců v rámci oslav 120 let značky v motoristickém sportu. Aktuálně mu v průběžném pořadí MČR patří 4. místo s minimální ztrátou na medailovou pozici. Nejlepšího výsledku zatím dosáhl na Rally Bohemia, kde startoval s podporou továrního týmu a náročnou soutěž dokončil na skvělé 2. příčce. V červenci absolvoval i italskou Rally di Roma Capitale zařazenou do mistrovství Evropy. Slavnou Barumku, vrchol české soutěžní sezony, Stříteský po havárii nedokončil.