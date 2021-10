Veterány uhání Českem. Místo Václavského náměstí startovaly u Rudolfina

Akce, která potrvá do neděle, má trasu přes Bělou pod Bezdězdem, Liberec či Milovice, aby se nakonec závodníci vrátili do pražského Radotína, kde měli v pátek v odpoledních hodinách sjezd.



„Otázka dát dohromady sto šedesát posádek, ve kterých je vždy jezdec a kopilot – to je dohromady neuvěřitelných tři sta dvacet lidí – se díky tradici a naprosté jedinečnosti této akce dává dohromady naprosto snadno. Spíš to musíme limitovat dobou startu,“ řekl prezident organizátorského ÚAMK Oldřich Vaníček.

Mezi přihlášenými byly posádky z Velké Británie, Portugalska, Francie, Belgie, Norska, Německa, Rakouska, Itálie, Polska, Litvy, Ruska a Slovenska.

Podle Vaníčka je mezi nejstaršími automobily několik trabantů. „Myslím, že je to krásná přehlídka dnes už předpotopní, ale stále žijící techniky. To je přímo jako archeologický nález,“ dodal. Na startu bylo přihlášeno několik trabantů 601, které se začaly vyrábět v roce 1964, Wartburg 353, který se vyráběl od roku 1966, ale také automobily z 80. let minulého století.



V prvním startovním vozidlu Škoda 1000 MB seděl řidič a bývalý československý reprezentant Jozef „Dodo“ Studenič a kopilot Milan Zapadlo.



Před slavnostním startem u Rudolfina už závodníci předvedli svůj um v tradičním prologu na hipodromu v Chuchli.

Sobotní etapa podle šipkového itineráře vede jezdce i po tratích kultovních rychlostních zkoušek Rallye Škoda/Bohemia nebo závodu do vrchu v Záskalí. V neděli se z Liberce soutěž vrátí do cíle v Radotíně. Kromě jízdy podle itineráře za dodržování pravidel silničního provozu absolvují závodníci i tak zvanou Show Section na uzavřených úsecích.

„V sobotu přitáhne pozornost areál ve Vesci, který se pojede třikrát, takže s přestávkami zde bude podívaná po celý den. Dvakrát rallye navštíví Adventure Land v Bělé pod Bezdězem,“ láká diváky Igor Sirota z ÚAMK.

„V neděli po absolvování závodu do vrchu v Liberci cestou do cíle v Radotíně se ještě posádky vyřádí na komunikacích bývalého vojenského prostoru v Milovicích od 11:45 hodin. V cíli, v Radotíně, by měla první šťastná posádka odevzdat jízdní výkaz krátce před 13:30 hodinou,“ dodává mluvčí autoklubu.