Rallye dietářů je nová disciplína. Lechtali jsme plyn v elektrickém mustangu

Jenže možná právě v tom je budoucnost motorsportu. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale pokud se automobilky zbláznily do elektromobility, tak i soupeřit se bude právě s těmito vozy. A prohánět se s nimi na okruhu nebo jezdit klasickou rallye ne že nejde, ale nedává to moc smysl. Stále ve větším počtu proto výrobci měří svoje síly (nebo lépe řešeno schopnosti řidičů) na tzv. ekologických rallye. My jsme si jednu takovou nanečisto vyzkoušeli s tím nejpovolanějším z povolaných. Michal Žďárský aktuálně vede český pohár v této disciplíně a je na druhém místě evropského šampionátu FIA.

„Principem ekologických rallye – ale přesnější by bylo říkat rallye pravidelnosti – je přesné dodržování organizátorem stanoveného rychlostního průměru na trase měřených testů,“ vysvětluje princip Michal Žďárský. „Až na pár výjimek se soutěž jede na komunikacích otevřených pro veřejný provoz bez uzavírek. Vůbec nezáleží na tom, kdo daným úsekem projede nejrychleji. Povinností posádky je dodržování veškerých pravidel silničního provozu a projet trať přesně podle obdrženého šipkového itineráře.“

Na trati všech rychlostních zkoušek je pro posádky neznámý počet míst, kde probíhá tajné měření času. Těch bývá na některých soutěžích až 1 000. Odchylka jedné desetiny sekundy od ideálního času v každém měřeném místě znamená penalizaci jedním trestným bodem. Kdo má v součtu na svém kontě bodů nejméně, a to včetně případných dalších penalizací, vyhrává. Přesnost posádek na nejvyšší úrovni se pohybuje kolem odchylky 0,2 s na každém tajném měřeném bodě. Délka jednotlivých zkoušek se často liší, obvykle se pohybuje od 10 do 40 km, ale výjimkou nejsou ani zkoušky dlouhé až 90 kilometrů.

Dvě speciální barvy

Nejprve si ovšem pojďme říct, jestli se pro takovou věc vůbec hodí Ford Mustang Mach-e GT? Auto na nějaké závody to na první dobrou není. Tvarem karoserie připomíná spíš větší crossover či SUV-coupé. V detailech se však k tradici benzinového mustangu hrdě hlásí. Úplně chybí logo Fordu, vpředu i vzadu se skví logo běžícího koně. Na své benzinové sourozence odkazuje i dlouhá přední kapota a třídílné zadní svítilny. Oproti standardnímu elektrickému mustangu má verze GT černou masku chladiče, speciální 20palcová dvoubarevná kola, červeně lakované brzdové třmeny Brembo a dvě vyhrazené barvy karoserie – modrou a oranžovou.

Ale nejdůležitější je u verze GT samozřejmě pohon. GT je v nabídce pouze s pohonem všech kol a baterií 98,7 kWh se základní cenou 2 119 900 Kč. Oproti sériové zadokolce o výkonu 216 kW s a zrychlením z 0 na 100 km/h za rovných sedm sekund je GT někde úplně jinde. 358 kW umožňuje zrychlení za 3,7 sekundy při tzv. letmém startu.

Napříč republikou na start

Nejdřív jsme se museli na místo naší rallye dostat. Začátek cesty byl v Praze, konec v Čeladné v Beskydech. Plánovaná trasa přes Moravskou Třebovou a Olomouc měla 388 kilometrů, udávaný dojezd auta je až 490 kilometrů, realita je vždycky nižší, navíc při jízdě po dálnici. Pokud máme jet normálně a nestresovat se pomalou, co nejekologičtější jízdou, je už toto výzva, a to rallye ještě nezačala.

Vyrážíme s baterií nabitou na 97 % a auto ukazuje dojezd 319 kilometrů. To je málo, ale zřejmě jde o nějakou anomálii danou tím, s jak těžkou nohou jezdili řidiči v autech před námi. Jiná auta, co jedou s námi, hlásí dojezd přes 400 kilometrů. Za zhruba 3 hodiny a 215 kilometrů jsme v Moravské Třebové. Zbývá nám 37 % energie. Pro jistotu proto dvacet minut dobíjíme 15 kWh na 55%. Čeká nás totiž zkouška akcelerace na místním letišti, která ukáže, jak brutální ve skutečnosti zrychlení auta je. Akcelerace vás přimáčkne do sedačky. Na uzavřené trati umožní auto na základě údajů z GPS odemknout sportovní mód Untamed Plus s omezeným výkonem ESP.

Tyto hrátky nám ovšem berou energii, proto v Olomouci děláme ještě jednu zastávku na tři čtvrtě hodiny, dobíjíme 32 kWh na 70 procent a v pohodě dojíždíme do cíle. Skoro 400 kilometrů jsme zvládli se spotřebou 24 kWh/100 km. Což není tak vzdálené od deklarované spotřeby 21,2 kWh/100 km.

Hlavně si rozumět s technikou

Druhý den nás čeká samotná rallye nanečisto. Od posádky to vyžaduje pečlivou přípravu. Aby člověk mohl jet, musí si stáhnout do mobilu nebo tabletu speciální aplikaci, do ní zadat organizátorem dané údaje o délce jednotlivých úseků a rychlostních průměrech. K tomu dostane i vytištěný itinerář trasy, který obsahuje jak úseky samotných zkoušek, tak přejezdů mezi nimi.

Udržet zadaný rychlostní průměr v běžném provozu není často úplně snadné, ale základem úspěchu je dobře si rozumět s technikou. Aplikace má ukazovat všechny potřebné údaje, především to, jak dodržujeme rychlostní limity a zda máme zrychlit nebo zpomalit.

A v disciplíně porozumění si s technikou naše posádka bohužel tápe. Nejprve nám aplikace neukazuje ujetou vzdálenost, pak v první rychlostní zkoušce nulujeme počítadlo kilometrů v průběhu zkoušky, jak se to snažíme opravit, přejedeme odbočku a úplně se ztrácíme. Bloudíme nejméně 10 minut, další čas nám bere auto se dřevem, které zablokovalo úzkou cestu, po které jedeme. V první zkoušce tak úplně propadneme, máme štěstí, že organizátoři znají dnes moderní slovo „zastropovat“ a nebojí se ho použít, takže zastropovali počet trestných bodů v etapě na 10 tisíc.

Podzimní Beskydy a krásný slunečný den nám všechno vynahrazují, můžeme se aspoň trochu kochat. V dalších zkouškách se už zlepšujeme a postupně se učíme s technikou sžít a daří se nám čím dál lépe. Na stupně vítězů to už není, ale na první pohled složitý systém soutěže, kde o řidičské umění jde až v druhé řadě, a hlavní je si rozumět s výpočetní technikou, nás baví čím dál víc.

Rallye pro každého

Na rallye pravidelnosti stejně jako na elektromobil můžou existovat dva naprosto rozdílné pohledy, a oba mají něco sebe. Elektromobily mají své místo na trhu, ale nejsou univerzálním řešením pro každého. Ford Mustang Mach E GT může někomu připadat výkonově předimenzovaný, jiný se zase nechce stresovat s nabíjením na dlouhé cestě. Pro jiného však právě toto auto může být vstupem do světa elektromobility, protože technicky funguje úžasně. Je rychlé a přitom neskutečně komfortně naladěné.

Podobně rallye pravidelnosti bude pro někoho nesrovnatelná s klasickou rallye a bude si raději točit volantem na uzavřené trati, než aby si šmrdlal nějaká čísla v telefonu. Naopak pro řadu soutěživých lidí je právě tento formát tou nejsnazší cestou, jak závodit s autem. Člověk nepotřebuje žádné investice navíc, soutěžit se dá jen po stažení aplikace, která je zdarma, a s autem, kterým jezdíte každý den.

Příležitostí v Česku je stále víc. „Rallye regularity jsou na vzestupu,“ potvrzuje Michal Žďárský. „Zatímco v zahraničí se podobná aktivita těší poměrně velké pozornosti, účasti a oblibě, ve zdejších luzích a hájích ji jednotlivé posádky přicházejí více a více na chuť. Jde o jiné pojetí automobilového soutěžení, jinou kategorii, nemá za cíl konkurovat rychlostní rallye jako takové. A tak je třeba ji brát. Na druhé straně je ideální příležitostí, jak proniknout do světa motorsportu – může se ji zúčastnit prakticky kdokoliv, kdo má řidičský průkaz a nějaký vůz. Navíc soutěže regularity jsou často jako doplněk velké rallye, tak je možné současně nasávat i atmosféru velké soutěže, projet rampu velké rallye a porovnat svůj řidičský i navigační um s konkurenčními posádkami.“

Letos za tímto účelem vznikl první ročník domácího šampionátu Rallye pravidelnosti – PHOENIX CONTACT Česká trophy v ecoRally. Hlavní kategorie je vypsána pro elektromobily, ale účastnit se lze i s hybridy, historiky a dokonce i s jakýmkoliv vozem se spalovacím motorem. Český kalendář letos nabídl pět závodů, přičemž poslední se koná začátkem listopadu při Classic Rally Klatovy.